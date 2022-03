Weight Loss Tips : दोरीच्या उड्या कि धावणे! वजन कमी करण्यासाठी योग्य पर्याय कोणता?

आजकाल अनेक लोकं वजन वाढल्याने कंटाळले आहेत. वजन वाढणे किंवा लठ्ठपणामुळे हृदयविकार, कर्करोग अशासारख्या गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवतात. म्हणूनच लोकांना कोणत्याही प्रकारे वजन कमी करायचे असते. बरेच लोक वजन कमी करण्यासाठी डायटिंग करतात, तर काही लोक व्यायाम करतात. वजन कमी करण्यासाठी दोरीच्या उड्या आणि धावणे हे चांगले पर्याय आहेत. पण यापैकी कोणता पर्याय जास्त फायदेशीर आहे. ते बघणे गरजेचे आहे.

Skipping Benefits

दोरीच्या उड्या मारण्याचे फायदे (Skipping Benefits)- तंदुरूस्त राहण्यालाठी दोरीच्या उड्या मारण्याने फायदा होतो. उड्या मारताना पूर्ण अंगाची हालचाल होती. त्यामुळे मांसपेशी, हाडे मजबूत होतात. तसेच हृदयही व्यवस्थित कार्य करते. दोरीच्या उड्या मारण्यामुळे वजन कमी होते. पण ज्यांना हृदयाच्या समस्या, उच्च रक्तदाबाचा त्रास आहे त्यानी मात्र दोरीच्या उड्या मारू नयेत.

running

धावण्याचे फायदे( Benefits of Running)- धावल्यानेही शरीराला अनेक प्रकारचे फायदे होतात. यामुळे तुमचे स्नायू मजबूत होतात, शारीरिक क्षमता विकसित होते, हृदय तसेच पचनसंस्था निरोगी राहते. वजन कमी करण्यासही धावल्यामुळे फायदे होतात.

वजन कमी करण्यासाठी काय योग्य? (Skipping or Running What is More Effective)

फिटनेस ट्रेनर डॉक्टर कविता नालवा यांच्या मते, वजन कमी करण्यासाठी दोरीच्या उड्या आणि धावणे दोन्हीही फायद्याचे आहे. पण दोरीच्या उड्या मारल्याने तुमच्या कॅलरीज लवकर बर्न होतात. सलग १ मिनिट दोरीच्या उड्या मारल्याने तुम्ही १०-१५ कॅलरी बर्न करू शकता. जर दररोज १० मिनिटे सतत दोरीच्या उड्या मारल्यात तर तुम्ही तुमची चरबी आणि वजन बऱ्याच प्रमाणात कमी करू शकता. 10 मिनिटे दोरीच्या उड्या मारणे हे 8-10 मैल धावण्यासारखे मानले जाते. त्यामुळे वेळ आणि सोय लक्षात घेऊन दोरीच्या उड्या मारून वजन कमी करता येईल, असे त्या म्हणतात. पण जर तुम्हाला हृदयविकार आणि उच्च रक्तदाबाची समस्या असेल तर तुम्ही दोरीवर उडी मारणे टाळावे. अशावेळी तुम्ही धावू शकता.

