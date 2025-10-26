Daily Walking Health: रोज चालण्याने 'हे' 5 आजार होणार छूमंतर, पोषणतज्ज्ञ सोनिया नारंग यांचा खास व्हिडिओ पाहा

Benefits of daily walking to prevent diabetes and heart disease: तुम्हाला माहिती आहे का की दररोज चालणे केवळ कॅलरीज बर्न करण्यासाठीच नाही तर आयुष्य वाढवण्यासाठी आणि अनेक गंभीर आजार दूर ठेवण्यास मदत करते. पोषण आणि आहार तज्ञ सोनिया नारंग यांच्या मते, फक्त चालण्यानेही तुम्ही तुमच्या शरीरात निरोगी ठेऊ शकता. इंस्टाग्राम @sonianarangsdietclinics वर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी वेळेनुसार चालण्यादरम्यान शरीरावर होणारा परिणाम सांगितला आहे. .2 मिनिटं चालणेसोनिया नारंग म्हणतात की, तुम्ही चालायला सुरुवात करताच तुमच्या शरीरात अनेक बदल घडू लागतात. सुरुवात केल्यानंतर फक्त 2 मिनिटांतच तुमचा रक्तप्रवाह वाढतो. यामुळे तुमच्या अवयवांना ऑक्सिजन पोहोचण्यास मदत होते, ज्यामुळे तुम्हाला ऊर्जावान वाटते. 10 मिनिटं चालणेथोडा वेळ चालल्याने तुमच्या शरीरात एंडोर्फिन बाहेर पडू लागतात, जे ताण कमी करणारे हार्मोन्स आहेत. म्हणजेच फक्त 10 मिनिटांच्या चालण्याने तुम्ही तुमचा ताण कमी करू शकता. यामुळे तुम्हाला दिवसभर आराम वाटू शकतो..15 मिनिटं चालणेतुम्ही १५ मिनिटे सतत चालल्याने तुमच्या शरीराचा रक्तदाब आणि रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित होऊ लागते. मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांसाठी ही एक अतिशय प्रभावी पद्धत आहे. 30 मिनिटं चालणेजेव्हा तुम्ही सतत 30 मिनिटे चालता तेव्हा शरीरात साठलेली चरबी जळू लागते. यामुळे वजन कमी होण्यास खूप मदत होते. अनेक तज्ञ आणि संशोधनांनीही चालणे हे वजन कमी करण्याचा एक चांगला मार्ग असल्याचे वर्णन केले आहे.1 तास चालणेजर तुम्ही दररोज 1 तास चाललात तर तुमच्या कंबरेभोवती आणि पोटाभोवतीची चरबी झपाट्याने कमी होऊ लागते, म्हणजेच तुम्ही कोणत्याही जड व्यायामाशिवायही तंदुरुस्त शरीर मिळवू शकता आणि तंदुरुस्त राहू शकता..संशोधनात चालणे हा सर्वोत्तम व्यायाम मानला जातो'जामा इंटरनॅशनल' मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, दररोज फक्त 10 मिनिटे चालल्याने अकाली मृत्यूचा धोका 7% ने कमी होतो. जर चालण्याचे प्रमाण 20 मिनिटांपर्यंत वाढवले तर हा धोका 13% ने कमी होतो आणि 30 मिनिटांनंतर तो 17% पर्यंत पोहोचतो. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल म्हणते की दररोज 30 मिनिटे चालल्याने हृदयरोगाचा धोका 19% ने कमी होऊ शकतो. जर्मनीच्या रॉबर्ट कोच इन्स्टिट्यूटने केलेल्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की जेवणानंतर 15 मिनिटे चालल्याने रक्तातील साखर आणि मेंदू दोन्ही नियंत्रित राहतात. त्यामुळे टाइप-2 मधुमेहाचा धोका देखील कमी होऊ शकतो..Burn Belly Fat: जिमला न जाता घरच्या घरी पोटावरची चरबी कमी करण्यासाठी दिपिका पदुकोणच्या ट्रेनरने दिल्या खास टिप्स, पाहा Video .चालणे हा एक उत्तम कार्डिओ का आहे?तज्ञांच्या मते, सकाळी लवकर रिकाम्या पोटी 30 ते 60 मिनिटे चालणे उत्तम आहे. सकाळची वेळ चांगली असते, कारण तेव्हा चयापचय अधिक सक्रिय होते आणि चरबी लवकर बर्न होण्यास सुरुवात होते. हा कमी प्रभावाचा कार्डिओ आहे, जो सर्व वयोगटांसाठी सुरक्षित आहे. चालण्याने तुमचे हृदयाचे आरोग्य, रक्त प्रवाह आणि फुफ्फुसांची क्षमता सुधारते. यामुळे शरीरात कॅलरीजची कमतरता निर्माण होते, ज्यामुळे वजन कमी होते..Benefits Of Alum: तुरटीचे आहेत अनेक फायदे, किचनमध्ये वापराच्या जाणून घ्या टिप्स.चालताना या गोष्टी लक्षात ठेवाचालताना योग्य बूट घाला.तुमची मुद्रा सरळ आणि योग्य ठेवा.तुमच्या फोनवर टायमर किंवा स्टेप काउंटर ठेवा.जर तुम्ही संगीत ऐकत असाल तर तुमचे लक्ष चालण्यावर ठेवा.जास्त पाणी प्या..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.