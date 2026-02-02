Acidity Foods: सुरकुत्यांमुळे त्रस्त आहात? आजच आहारातील 'या' 3 पदार्थांना म्हणा टाटा-बाय-बाय!

Avoid Acidic Foods: अनेकांना वाटते की स्किन एजिंग फक्त वय वाढल्यामुळे किंवा चुकीच्या स्किनकेअरमुळे होते, तुम्हाला ही असंच वाटत असेल, तर पूर्ण सत्य नाही. एक इंस्टाग्राम व्हिडीओमध्ये बोर्ड- सॅटिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. पूजा रेड्डी यांनी त्वचेशी संबंधित अनेक समस्यांच्या मुळावर प्रकाश टाकला आहे..त्यांच्या मते, रोजच्या आहारातील काही पदार्थ आतून कोलेजनचे नुकसान करतात, त्वचेत सूज वाढवतात आणि लिव्हरवरही याचा वाईट परिणाम करतात. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये त्या सांगतात की त्वचेसाठी तीन सर्वात वाईट पदार्थ कोणते आहेत. चला, ते जाणून घेऊयात..IGNOU 2026: विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! IGNOU री-रजिस्ट्रेशनची डेडलाइन पुढे ढकलली; 'या' तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज.सतत गरम केलेले रिफाइंड तेलवडा पाव, समोष्याच्य दुकानदार, तेल अनेक दिवस वारंवार गरम करणे हानिकारक आहे. हे तेल आपल्या आरोग्यसाठी हानिकारक ठरते. तेल सतत गरम केल्याने व्हिटॅमिन ई नष्ट होते आणि ऑक्सिडाइज्ड फॅट्स तयार होतात. हे फॅट्स शरीराची सूज वाढवतात, ज्याचा थेट परिणाम त्वचेवर दिसून येतो.हाय फ्रुक्टोज कॉर्न सिरपडॉ. रेड्डी यांच्या मते, ते तसे मानले जात नाही. ते सोडा, पॅकेज्ड ज्यूस, बिस्कीट, सॉस आणि बहुतेक जंक फूडमध्ये आढळते. यात साखर नसून एक सिथेंटिक स्वीटनर आहे, जे सामान्य ग्लुकोजच्या तुलनेत त्वचेतील प्रोटीन्सचे अधिक नुकसान करतो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे शरीरात AGEs तयार होतात, जे कोलेजन तोडतात. याचा परिणाम म्हणजे त्वचा कडक होऊ लागते, लवकर सुरकुत्या पडतात आणि लिव्हरवरही वाईट परिणाम होतो..जास्त तळलेले पदार्थफ्रेंच फ्राईज, पकोडे, चिप्स इत्यादी पदार्थ जितके सोनेरी आणि कुरकुरीत असतात तितकेच त्यामध्ये धोकादायक संयुगे तयार होतात. डॉ. रेड्डी यांच्या मते, AGEs जितका गडद आणि कुरकुरीत असतील तितके जास्त AGEs तुम्ही वापरता. आहारामुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई कोणतीही क्रीम करू शकत नाही..JEE Main 2026: जेईई मेन 2026 सत्र दोनसाठी 1 फेब्रुवारीपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू; 'या' अधिकृत संकेतस्थळावर पाहा A टू Z माहिती .AGEs म्हणजे काय आणि ते धोकादायक का आहे?रक्तातील साखर प्रथिने किंवा चरबीसह एकत्रित झाल्यावर AGEs तयार होतात. याव्यतिरिक्त, उच्च तापमानावर अन्न शिजवणे - जसे की तळणे, ग्रिल करणे किंवा टोस्ट करणे. यामुळे AGEs वाढतात. शरीरातील मूळ रस बाहेर फेकण्याची ही प्रक्रिया असली तरी जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास ते शरीरात साचू लागतात. यामुळे ऑक्सिडेटिव्ह ताण आणि सूज वाढते. दीर्घकाळात याचा संबंध डायरेक्ट डायबिटीज, हृदयविकार, किडनी फेल्युअर, अल्झायमर आणि वेळेपूर्वी एजिंगशीही जोडला गेला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.