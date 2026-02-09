आरोग्य

Almonds Benefits: सकाळी उपाशीपोटीच का खावेत बदाम? जाणून घ्या त्यांचे आरोग्यदायी फायदे

Almonds Health Benefits: रोज बदाम खाण्याचा सल्ला तुम्ही नक्की ऐकला असेल, पण तुम्ही कधी विचार केला का, का सकाळीच बदाम खावे? आजच्या लेखातून जाणून घेऊयात सकाळी उपाशीपोटी बदाम खाण्याचे महत्व आणि आरोग्यदायी फायदे
Monika Shinde
Eat Almonds on an Empty Stomach: रोज सकाळी शरीर पोषणद्रव्ये अधिक चांगल्या प्रकारे शोषून घेतं. अभ्यासानुसार, या वेळी बदाम खाल्ल्यास त्यातील जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि चांगले फॅट्स थेट शरीराच्या ऊर्जानिर्मितीत वापरले जातात. त्यामुळे दिवसभर सक्रियपणा टिकून राहतो. चला तर जाणून घेऊयात याचे फायदे काय आहेत

