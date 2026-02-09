Almonds Benefits: सकाळी उपाशीपोटीच का खावेत बदाम? जाणून घ्या त्यांचे आरोग्यदायी फायदे

Eat Almonds on an Empty Stomach: रोज सकाळी शरीर पोषणद्रव्ये अधिक चांगल्या प्रकारे शोषून घेतं. अभ्यासानुसार, या वेळी बदाम खाल्ल्यास त्यातील जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि चांगले फॅट्स थेट शरीराच्या ऊर्जानिर्मितीत वापरले जातात. त्यामुळे दिवसभर सक्रियपणा टिकून राहतो. चला तर जाणून घेऊयात याचे फायदे काय आहेत.कोलेस्ट्रॉल सुधारण्यास मदतकाही नियंत्रित अभ्यासांमध्ये असे दिसून आले आहे की, रोज बदाम खाल्याने LDL आणि non-HDL कोलेस्ट्रॉल कमी होतो आणि apoB संबंधित प्रमाण सुधारते. रिफाइन्ड स्नॅक्सऐवजी बदाम खाल्ल्यास हृदयाचे आरोग्य सुधारते..रक्तातील साखरेचे नियंत्रणअतिरिक्त वजन असलेल्या भारतीय प्रौढांमध्ये, १२ आठवडे रोज ४३ गग्रॅम बदाम खाल्ल्याने इन्सुलिन रेसिस्टन्स (HOMA-IR) कमी होतो, इन्सुलिन कार्यक्षमता सुधारली आणि एकूणच कोलेस्ट्रॉल घटते. सकाळी बदाम खाल्ल्यास कार्बोहायड्रेटयुक्त नाश्त्यासोबत रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.पोट जास्त वेळ भरलेले राहतेबदामांमध्ये फायबर आणि प्रोटीन असल्यामुळे लवकर भूक लागत नाही. त्यामुळे सकाळी बदाम खाल्ल्यास अनावश्यक स्नॅकिंग टाळले जाते आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.रक्तदाब नियंत्रणात ठेवतातबदामांमधील मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम हे घटक रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास उपयुक्त ठरतात. नियमित सेवन केल्यास रक्तवाहिन्यांचे कार्य सुधारते आणि तणावाचा परिणाम शरीरावर कमी होतो.पचनशक्ती आणि आतड्यांसाठी फायदेशीरभिजवलेले बदाम खाल्ल्याने पचनक्रिया सुधारते. बदाम आतड्यांमधील चांगल्या बॅक्टेरियांना पोषक ठरतात, ज्यामुळे गॅस, बद्धकोष्ठता आणि जडपणा कमी होतो..मेंदू आणि ऊर्जा वाढवतातबदामांना “ब्रेन फूड” असेही म्हटले जाते. सकाळी बदाम खाल्ल्याने एकाग्रता वाढते, स्मरणशक्ती सुधारते आणि दिवसभर काम करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा मिळते.किती बदाम खावेत?दररोज सकाळी 6 ते 8 भिजवलेले बदाम पुरेसे असतात. जास्त प्रमाण टाळावे, कारण अति सेवनाने कॅलरी वाढू शकतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.