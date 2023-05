Asthma : अस्थमा हा श्वासाशी संबंधीत आजार आहे. तुम्हाला श्वास घेण्यास त्रास जाणवणे किंवा दम लागणे, ही अस्थमाची प्रमुख लक्षणे आहे. हा लंग्सच्या आजारापैकी एक आजार आहे. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत कुणालाही अस्थमाचा आजार राहू शकतो. अनेकदा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास अस्थमाचा अटॅक येऊ शकतो.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन च्या मते, हा एक मोठा असंसर्गजन्य आजार असून लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत अनेकजण याचा शिकार होतात दरवर्षी लाखो लोकांना या आजारामुळे जीव गमवावा लागलाय. त्यामुळे अस्थमाच्या रुग्णांनी छोट्या छोट्या गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे. (World Asthma Day : Asthma patient diet What an asthmatic patient should eat or not eat )

आज आपण स्थमाच्या रूग्णांनी काय खावं अन् काय खाऊ नये? हे जाणून घेणार आहोत.

अस्थमाच्या रुग्णांनी मध खाणे खूप फायदेशीर आहे. मध खाल्याने श्वसन नलिकेत कोणताही बॅक्टेरीया वाढत नाही आणि त्यामुळे अस्थमाच्या अटॅकचा धोका कमी होतो.

व्हिटामिन्स के (K) मध्ये अँटीऑक्सिडंट्सचे प्रमाण अधिक असते. व्हिटामिन्स के नी संपन्न असलेली फळे खावी ज्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढणार.

अस्थमाच्या रुग्णांनी दररोज सकाळी तुळशीची पाने खावीत. काळी मिरी, हळद, लवंग आणि वेलचीचे सेवन यांच्या आरोग्यासाठी चांगले असते. हळद घातलेलं दुधसुद्धा प्यावं तर चहामध्ये वेलची, तुळशीचे पाने घालून चहाचे सेवन करावे.

याशिवाय अस्थमाच्या रुग्णांनी मुग डाळीचे आवर्जून सेवन करणे, गरजेचे आहे.

अस्थमा असलेल्या व्यक्तींनी दिवसातून दोन वेळा मध आणि दालचीनी यांचं सेवन करावं. सकाळी उठल्यावर व रात्री झोपण्यापूर्वी हे चाटण खावं. हे चाटण करण्यासाठी चिमुटभर दालचीनीची पावडर घेऊन ती मधात मिक्स करावी.

डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींना पाठिंबा देत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.