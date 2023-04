मुंबई : उन्हाळा एप्रिल-जुलैच्या आसपास असतो आणि हाच काळ असतो जेव्हा आपण इतर गोष्टींबरोबरच पोटाशी संबंधित अनेक आजारांना बळी पडतो. याव्यतिरिक्त, उन्हाळ्यात पारा वाढल्याने चिडचिडेपणा वाढतो आणि यामुळे भूक कमी होते.

उष्णतेमुळे असे घडत आहे असे आपल्याला वाटत असले तरी काही प्रमाणात आपली जीवनशैली आणि खाण्याच्या सवयी देखील या बदलास कारणीभूत आहेत. त्यामुळे उन्हाळ्यात काही गोष्टी करणे टाळले पाहिजे. हेही वाचा - महिलांनो तरुणपणी घेतलेली जमीन उतारवयात होईल आधार (avoid these things in summer health in summer diet tips for summer season)

आयुर्वेद डॉक्टर आणि आरोग्य प्रशिक्षक डॉ. ऐश्वर्या संतोष म्हणतात, "आयुर्वेदाने उन्हाळा हा पित्ताचा ऋतू मानला आहे, त्यामुळे शरीराला थंड ठेवण्यासाठी आणि पित्तदोषाचा त्रास टाळण्यासाठी उपायांचा अवलंब करण्याची शिफारस केली जाते.

उन्हाळ्यात हायड्रेटेड राहणे किती महत्त्वाचे आहे हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. अन्यथा, त्याचा तुमच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो.

काही लोक उन्हाळ्याच्या हंगामात स्वतःला हायड्रेटेड आणि थंड ठेवण्यासाठी लिंबू सोडा, थंड पेय आणि पॅकेट ज्यूसचे सेवन करतात. परंतु, ते निर्जलीकरण करतात, ज्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटते.

तंदुरुस्त आणि निरोगी राहण्यासाठी, दररोज किमान दोन लिटर पाणी प्यावे. उष्णतेवर मात करण्यासाठी पाणी पिणे हा एक उत्तम मार्ग आहे.

१) थंड पाणी पिणे

थंड पाणी किंवा कोल्ड ड्रिंक्स प्यायल्याने हायड्रेशनची समस्या उद्भवू शकते आणि पचनाची आग मंदावते, तसेच शरीराच्या अंतर्गत तापमानात बदल होतो. यामुळे शरीराला अन्न पचवण्याऐवजी आणि ऊर्जा उत्पादनासाठी पोषकद्रव्ये शोषून घेण्याऐवजी त्याचे तापमान नियंत्रित करण्यासाठी ऊर्जा खर्च होते.

याशिवाय कोल्ड्रिंक्स प्यायल्याने मानदुखी, सायनुसायटिस इत्यादी आरोग्याच्या विविध समस्या उद्भवू शकतात.

२) मसालेदार अन्न खाणे

तळलेले अन्न तुमच्यासाठी चांगले नाही हे सर्वांनाच माहिती आहे, मग ते तुमचे आवडते समोसे, बर्गर, फ्रेंच फ्राईज, जंक फूड इत्यादी असोत, हे सर्व पदार्थ तुम्हाला डिहायड्रेट करू शकतात,

त्याचप्रमाणे ते पचणेही कठीण होते. या पदार्थांचा तुमच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो.

याव्यतिरिक्त, मसालेदार आणि गरम पदार्थ खाल्ल्याने शरीरात पित्त दोष वाढू शकतो, ज्यामुळे शरीराचे तापमान वाढू शकते आणि जास्त घाम येणे, निर्जलीकरण आणि पुरळ उठू शकते.

३) हेवी एक्सरसाइज

उन्हाळ्यात निसर्गात पित्त आणि वातदोषाचा असंतुलन असतो. या काळात जड वर्कआउट्समुळे दोषांचे असंतुलन होते, ज्यामुळे अनेक रोगांचा धोका वाढू शकतो. जर तुम्हीही उन्हाळ्यात वजन कमी करण्यासाठी हेवी वर्कआउट करण्याचा विचार करत असाल तर पुन्हा एकदा विचार करा.

४) दारूचे अतिसेवन

उन्हाळ्यात एकतर अल्कोहोल पिणे टाळावे किंवा भरपूर पाण्यासोबत घ्यावे असा सल्ला दिला जातो. अन्यथा, अल्कोहोलच्या सेवनाने पित्त दोषाचे असंतुलन होऊ शकते, ज्यामुळे जळजळ होऊ शकते, शरीर कमकुवत होऊ शकते आणि उष्णता आणि चिडचिड वाढू शकते.

डॉक्टर पुढे म्हणतात, “मी माझ्या रुग्णांना अतिरिक्त चरबी टाळून संतुलित आहार घेण्यास प्रोत्साहित करतो कारण ते शरीर गरम करते. आपण इतर द्रवपदार्थ प्यायलो तरीही पाणी खूप महत्वाचे आहे. पाण्याला पर्याय नाही.

चहा आणि कॉफीचे जास्त सेवन टाळा कारण त्यामुळे डिहायड्रेशन होऊ शकते. टरबूज, काकडी, आंबा यासारखी हंगामी फळे खावीत. हलके जेवण खाणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा शरीरात जास्त उष्णता निर्माण होऊ शकते ज्यामुळे निद्रानाश, थकवा, सूज येणे, पोट खराब होणे आणि ऍसिडिटी होऊ शकते.