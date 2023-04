Fertility : कमी झोप घेता? रात्री उशीरा झोपण्याची सवय करू शकते Fertility वर परिणाम

By

Fertility : हेल्दी लाईफस्टाईसाठी ज्या प्रकारे हेल्दी डाएट आणि एक्सरसाईज महत्त्वाची असते त्याप्रमाणे चांगली झोपही गरजेची असते. अनेकदा अनेक चुकीच्या सवयींमुळे आपल्याला आरोग्याच्या समस्या जाणवतात. यात रात्री उशीरा जागणे आणि त्यामुळे कमी झोप घेणे, ही चुकीची सवय अनेकांमध्ये दिसून येते.

झोप पुर्ण न झाल्यामुळए त्याचा थेट परिणाम आपल्या शारीरीक आणि मानसिक आरोग्यावर होतो. ज्यामुळे स्ट्रेस-डिप्रेशन सारख्या समस्याही होतात आणि याच कारणाने नंतर ब्लड प्रेशर, हार्टचे आजारांचा धोका वाढतो. त्यामुळे डॉक्टर नेहमी सहा-सात तासांची पुर्ण झोप घेण्यास सांगतात.

तुम्हाला माहिती आहे रात्री उशीरा झोपण्याच्या सवयीमुळे आपल्या फर्टिलिटीवर (sleep affects fertility) परिणाम पडतो. आज आपण त्या विषयीच सविस्तर जाणून घेणार आहोत. (Can Lack Of Sleep Affect Your Fertility)

सेंटर फॉर डिसिज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यांच्यानुसार, जर आपण पुरेशी झोप घेतली नाही तर त्याचा थेट परिणाम आपल्या प्रजनन हार्मोन्स (reproductive hormones) वर पडतो. ब्रेनचा तो भाग 'स्लीप वेक हार्मोन'ला कंट्रोल करतो आणि तोच भाग झोप पुर्ण न झाल्याने महिलांमध्ये ओव्यूलेशन आणि पुरुषांमध्ये शुक्राणुंवर (sperms) थेट परिणाम करतो.

अभ्यासानुसार जर महिला खुप दिवसांपर्यंत झोप पुर्ण करत नसेल तर एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलेक्टिन आणि ल्यूटिनाइजिंग सारखे प्रजनन हार्मोन्सवर सरळ परिणाम पडतो आणि यामुळे इनफर्टीलिटीची समस्या उद्भवते.

साइंटिस्ट म्हणतात की पुरुषांमध्ये शुक्राणुच्या उत्पादनासाठी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सर्वात जास्त महत्त्वाचा असतो. जेव्हा तुम्ही झोपता, तेव्हा हा हार्मोन रिलीज होतो.

बोस्टन यूनिवर्सिटीच्या रिसर्च टीमचे प्रोफेसर लॉरेन वाइज यांच्या मते, अभ्यासात असे समोर आले आहे की असे लोक पुरेशी झोप घेतात त्यांच्यामध्ये टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु चांगले तयार होत आहे.