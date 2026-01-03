Stress Relief Sleep: रात्री झोप येत नाही? फक्त 5 मिनिटे करा 'ही' गोष्ट, सकाळपर्यंत गाढ झोप लागेलच!

5 minute meditation for deep sleep and insomnia relief: आजच्या धावपळीच्या जीवनात, निद्रानाश ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. दररोजचा ताण, कामाचा ताण, मोबाईल आणि लॅपटॉप स्क्रीन आणि सतत डोक्यांचा विचार यामुळे आपली रात्रीची झोप शांत येत नाही. शरीर थकलेले असते, पण आपण झोपायला जाताच मन अचानक पूर्णपणे सक्रिय होते. कधी उद्याचा ताण, कधी आजचा काहीतरी कधी भविष्याची चिंतेमुळे आपल्याला झोप लागत नाही. या समस्येने त्रस्त असलेले अनेक लोक लगेच झोपेच्या गोळ्या किंवा मोबाईल फोन स्क्रोल करण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु हे दोन्ही उपाय दीर्घकाळात हानिकारक आहेत. तुम्हाला सकाळपर्यंत शांत झोप हवी असेल तर पुढील गोष्टी नक्की ट्राय करु शकता. .5 मिनिटांचे ध्यान करण्याचे फायदेझोपण्यापूर्वी फक्त पाच मिनिटे ध्यान केल्याने मन आणि डोक शांत होण्यास मदत करते. ध्यान करण्याासाठी शांत ठिकाणी बसावे किंवा झोपावे. डोळे बंद करावे आणि श्वासावर लक्ष केद्रिंत करावे. रात्री झोपण्यापूर्वी ही एक गोष्ट केल्यास निद्रानाशाची समस्या कमी होऊ शकते. .या काही मिनिटांत, मन दिवसभराच्या गोंधळातून आराम मिळू शकतो. विचारांचा धावता प्रवाह हळूहळू मंदावतो. हृदयाचे ठोके सामान्य होतात आणि शरीर विश्रांती घेण्याची वेळ आली आहे असे संकेत देऊ लागते. ही प्रक्रिया मनाला सक्रिय स्थितीतून आरामदायी स्थितीत आणते..ध्यानामुळे ताण कमी होतो. ज्यामुळे डोक आणि मन शांत राहते. ज्याप्रमाणे मोबाईल फोन वापरल्याने मन सतर्क होते, त्याचप्रमाणे ध्यान मनाला शांत करते. अनेकांना वाटते की ध्यान करण्याचे परिणाम दिसण्यासाठी आठवडे लागतात, परंतु सत्य हे आहे की फक्त 5 मिनिटे ध्यान केल्याने देखील त्वरित आराम मिळू शकतो..समस्येपासून मिळेल सुटकाजर तुम्ही दररोज झोपण्यापूर्वी ही सोपी सवय लावली तर निद्रानाश दूर होईल आणि तुम्हाला रात्री लवकर झोप येईल. तसेच रात्री झोप मोड होणे देखील कमी होईल. तुम्हाला झोप पूर्ण झाल्यावर ताजेतवाणे वाटेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.