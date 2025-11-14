Diabetes and Youth Depression: मधुमेहामुळे युवापिढी नैराश्यात; त्रास टाळण्यासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि मानसिक तंदुरुस्ती आवश्यक

Managing Diabetes in Youth : मधुमेहामुळे हृदय, डोळे, मूत्रपिंड, लैंगिक शिथिलता, लठ्ठपणा जडतो, हे सर्वश्रुत आहे. परंतु माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात नोकरी, करिअर, आर्थिक स्थिरस्थावर होण्यासाठी युवापिढी धावत असताना ताण तणावातून नकळत व्यसनाच्या विळख्यात सापडते. पुढे मधुमेह होतो. एवढेच नव्हेतर अन्नापेक्षा व्यसन महाग झाले असतानाही युवापिढी व्यसनापासून दूर जात नाही. अखेर या आजारामुळे नवी पिढी नैराश्यात जात आहे, असा निष्कर्ष जागतिक मधुमेही तज्ज्ञांच्या अभ्यासातून पुढे आला आहे. .इन्शुलिन शोधणारे फ्रेडरिक बँटिंग यांच्या वाढदिवसानिमित्त १४ नोव्हेंबर हा जागतिक मधुमेह दिन पाळला जातो. या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावरील मधुमेह तज्ज्ञांनी गोड आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासंदर्भात चर्चा केली. जर्मनी येथील आंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघाचे अध्यक्ष (जागतिक) प्रो. पीटर श्वार्ट्स, लंडन येथील आंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघाचे (ग्लोबल), डॉ. निती पाल, गुजरात येथील आयडीएफचे अध्यक्ष डॉ. बंशी साबू, आरएसएसडीआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनील गुप्ता, ऑस्ट्रिया येथील एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आणि डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. ज्युलिया मॅडर, आहारतज्ज्ञ डॉ. कविता गुप्ता सहभागी झाले होते..Type 5 Diabetes Global Recognition: मधुमेहाचा नवा प्रकार; ‘टाइप ५’ मधुमेहाला आता जगभर अधिकृत मान्यता.जगभरात मधुमेहाचे वाढलेले प्रमाण बघता चाळीशीनंतर नियमित आरोग्य तपासणी, सुदृढ जीवनशैली अंगीकारणे आवश्यक आहे. मधुमेहाचे लवकर निदान झाल्यास भविष्यातील या आजाराबाबतची गंभीर आणि गुंतागुंत टाळता येते.- डॉ. नीती पॉल, लंडनकामाचा वेळ, आहार आणि ताण-तणाव यामधील संतुलन राखणे अत्यंत गरजेचे आहे. दीर्घ कामाचे तास, अनियमित आहार आणि मानसिक दडपण यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी अस्थिर होऊ शकते. अशावेळी आहार-विहाराचे योग्य व्यवस्थापन आवश्यक आहे.-डॉ. बंशी साबू, अध्यक्ष, आयडीएफ.मधुमेहासोबत निरोगी आणि आनंदी राहण्यासाठी जगभरात मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. मधुमेहींनी दीर्घकाळ आयुष्य जगावे, यासाठी केवळ रक्तातील साखर नियंत्रण ठेवून चालणार नाही तर मानसिक आणि भावनिक संतुलन राखणे आवश्यक आहे. निरोगी जीवनशैली, नियमित व्यायाम आणि आनंदी, सकारात्मक वातावरण असावे.- प्रो. पीटर श्वार्ट्स, जर्मनी.गर्भधारणेच्या पहिल्या आठ ते दहा आठवड्यात ● रक्तातील ग्लुकोजचे प्रमाण उच्चस्तरावर गेल्यास २५ टक्के बालके विकृती घेऊन जन्मास येण्याची शक्यता असते. महिलांना गर्भकालीन मधुमेह (जीडीएम) होण्याचा धोका वाढतो.-डॉ. सुनील गुप्ता, मधुमेह तज्ज्ञ.Diabetes Can Be Prevented: मधुमेह टाळता येऊ शकतो! पण तुम्हाला पाळावे लागतील 'हे' नियम.मधुमेह या गोड आजाराला दूर ठेवायचे असेल तर संतुलित आहाराचे नियोजन, शारीरिक हालचाल, पुरेसे पाणी पिणे तसेच ताण नियंत्रणासाठी योग, ध्यान, चालत राहण्याचा व्यायाम करून रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवता येते.-डॉ. कविता गुप्ता, आहारतज्ज्ञ.Diabetes Causes Dementia: साखर फक्त शरीरालाच नाही, मेंदूलाही करते ‘डॅमेज’! तज्ज्ञांनी दिला डिमेंशियाच्या धोक्याचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.