मुंबई : आलिया भट्टसाठी हे वर्ष खूप खास असणार आहे. आलिया यावर्षी मेट गालामध्ये पदार्पण करणार आहे. आलियाची गणना बॉलिवूडमधील फिट आणि सुंदर अभिनेत्रींमध्ये केली जाते.

बॉलीवूडमध्ये येण्यापूर्वी आलियाने अनेक किलो वजन कमी केले होते आणि गर्भधारणेनंतरही तिने खूप वजन कमी केले होते. याच कारणामुळे ती नेहमीच तिच्या परफेक्ट फिगरसाठी चर्चेत असते. (diet tips from alia bhatt why alia bhatt is so fit)

आलिया भट्ट कोणता आहार घेते आणि ती कोणता फिटनेस रूटीन फॉलो करते, ज्यामुळे ती इतकी फिट आहे, जर हा तुमचा प्रश्न असेल तर या लेखात तुम्हाला उत्तर मिळेल. हेही वाचा - संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

हा आलियाचा डाएट प्लॅन आहे

आलियाने वजन कमी करण्यासाठी केटो डाएट फॉलो केले. केटो आहार वजन कमी करण्यास मदत करतो. हे चयापचय मजबूत करते आणि भूकेची पातळी नियंत्रित करते.

एका मुलाखतीदरम्यान आलियाने असेही सांगितले होते की, तंदुरुस्त राहण्यासाठी ती पचायला सोपे असे अन्न निवडते. आलिया पार्ट कंट्रोलवरही खूप लक्ष देते. टोन्ड फिगरसाठी, आलिया तिच्या आहारात उच्च प्रथिने आणि काही भाज्या समाविष्ट करते.

आलिया तिच्या प्लेटपासून कार्ब्स दूर ठेवते. फिट राहण्यासाठी आलिया डाएटसोबतच वर्कआउटकडेही लक्ष देते. फिट राहण्यासाठी आलिया संतुलित आहार घेते.

असा फॉलो करा आलियाचा डाएट