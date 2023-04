Relationship Tips

मुंबई : प्रेम कुणावरही होऊ शकतं यात शंका नाही. प्रेमात पडलेल्या व्यक्तीला ना समाज दिसतो, ना दिसतं ना वय. हे देखील कारण आहे की, समाज नेहमीच प्रेम करणाऱ्यांच्या विरोधात असतो.

प्रेम ही एकमेव गोष्ट आहे ज्यात समाजाच्या कठोर नियम आणि विचारांविरुद्ध बंड करण्याची ताकद आहे. भले तो त्याच्यापेक्षा मोठ्या मुलीच्या प्रेमात पडला आणि लग्न केलं तरीही. (Why boys like girls who are older than them?)

असे अनेक चित्रपट आणि टीव्ही स्टार्स आहेत जे विवाहित आहेत किंवा त्यांच्यापेक्षा मोठ्या मुलीसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहेत. अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा आणि गायक-अभिनेता निक जोनास व्यतिरिक्त मलायका अरोरा-अर्जुन कपूर, ऐश्वर्या राय-अभिषेक बच्चन, बिपाशा बसू-करण सिंग ग्रोव्हर यांसारख्या बॉलिवूड स्टार्सच्या नावांचा समावेश आहे.

पण तुम्हाला माहिती आहे का, लहान मुलांना मोठ्या महिला का आवडतात ? नाही, तर मग आजच जाणून घ्या.

असुरक्षिततेची भावना नसते

प्रौढ महिलांना प्रेम आणि रोमान्सच्या बाबतीत अधिक अनुभव असतो. अशा परिस्थितीत त्या अधिक स्थिर आणि नातेसंबंधांच्या बाबतीत कमी असुरक्षित असतात. त्यांच्यात एकटे राहण्याची भीती कुठेतरी संपते. तसेच, नातेसंबंधात त्यांचा स्वाभिमान न गमावता त्यांच्या जोडीदाराला कसे आनंदी ठेवायचे हे त्यांना माहीत असते.

जीवनाचा अनुभव चांगला

प्रौढ स्त्रियांमध्ये प्रापंचिकतेची समज चांगली विकसित झालेली असते. जगाकडे पाहण्याचा त्याचा स्वतःचा दृष्टिकोन असतो. ज्या तत्वज्ञानाच्या गोष्टी आपण पुस्तकात वाचतो, ती जवळजवळ तिच्या आयुष्यात जगत असते. अशा परिस्थितीत मुलांना त्यांच्यासोबत अधिक सुरक्षित वाटते.

आर्थिक समस्या नसते

स्त्रिया त्यांच्या करिअरमध्ये पुरुषांपेक्षा तुलनेने वेगाने स्थिर होतात. अशा परिस्थितीत मुले त्यांच्याकडे जास्त आकर्षित होतात. कारण त्यांना माहीत असते की महिला पैशांसाठी रिलेशनशिपमध्ये नाही. तसेच आवश्यकतेनुसार मदत करण्याच्या स्थितीत असेल.

अधिक समज आणि समर्थन

प्रौढ स्त्रिया आत्मकेंद्रित नसतात, जे तरुण वयात असणे थोडे कठीण आहे. अशा वेळी नात्यात काही गडबड झाली तर ती त्यांना चांगल्या पद्धतीने हाताळण्यास सक्षम असते. त्याच वेळी, ती तिच्या जोडीदारासाठी अधिक समर्थन करते आणि त्याला समजून घेते.

अधिक प्रामाणिक

तसे, प्रामाणिकपणाचा वयाशी काहीही संबंध नाही. पण जसजशी लोकांची समज वाढत जाते तसतशी त्यांची प्रामाणिकपणाची भावना वाढते. समज सहसा वयानुसार वाढते. त्यामुळेच मुले मोठ्या मुलींसोबत राहण्यात अधिक सोयीस्कर असतात. कारण नात्यात त्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता कमी असते.