Post Gym Hot Shower Risks: वर्कआउटनंतर हॉट शॉवर घेताय? वेळीच थांबा; डॉक्टरांनी दिला धोक्याचा इशारा

योग्य बांधा, सुडौल शरीर आणि शारीरिक तसेच मानसिक आरोग्य यासाठी आज सगळेच काहीना काही व्यायाम पद्धती वापरतात. त्यातही मुलं आणि मुलीसुद्धा जिमला जाण्यासाठी प्राधान्य देत आहेत. पण यासोबतच व्यायाम आणि ते करण्याचे तसेच व इकर काळजी घेण्याचे ज्ञान आपल्याकडे असले पाहिजे.नुकतीच एक घटना घडली आहे, ज्यामध्ये एक २४ वर्षाचा मुलगा जिममध्ये व्यायाम करुन झाल्यावर हॉट शॉवर घेत होता आणि त्याच दरम्यान चक्कर येऊन पडला. हे गंभीर असल्याचं सांगत अमेरिकन डॉक्टरांनी लोकांना सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे..डॉक्टर काय सांगतातअमेरिकेतील एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आणि इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन एक्सपर्ट डॉ. कुणाल सूद यांनी या घटनेसंबंधित एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये जिमनंतर हॉट शॉवर घेतल्यामुळे शरीरात काय घडतं, ते त्यांनी स्पष्ट केलं आहे..ते सांगतात व्यायाम करताना शरीरातील रक्तवाहिन्या (blood vessels) नैसर्गिकरित्या विस्तृत होतात, कारण शरीराची उष्णता बाहेर जाणं आणि मसल्सना योग्य रक्तपुरवठा होणं आवश्यक असतं. या प्रक्रियेला व्हॅसोडायलेशन (Vasodilation) असं म्हणतात. व्यायाम संपल्यानंतरही शरीर थंड होताना ही प्रक्रिया काही वेळसाठी सुरूच राहते. म्हणजेच आपल शरीर उष्णच असतं..हॉट शॉवरचा विपरित परिणामअशातच जर हॉट शॉवर किंवा गरम पाण्याने आंघोळ केली तर ते धोकादायक ठरू शकतं. गरम पाण्याने शॉवर घेतल्यावर शरीरातील रक्तवाहिन्या आणखी जास्त विस्तृत (expand) होतात, ज्यामुळे ब्लड प्रेशर अचानक खाली येऊ शकतो. अशा वेळी रक्ताचा प्रवाह हात-पायांकडे जास्त होतो आणि मेंदूपर्यंत पोहोचणारे रक्त कमी होतं. त्यामुळे काही लोकांना डोळे भिरभिरणे, चक्कर येणे किंवा डायरेक्ट बेशुद्ध पडणे अशी गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते. या अवस्थेलाच डॉक्टर Hot Shower Syncope असे म्हणतात..जिमनंतर काय करावं?व्यायामानंतर कमीत कमी 5–10 मिनिटे थांबाशरीर कूल-डाउन होऊ द्याशॉवर कोमट पाण्याने चालू करा, नंतर हळूहळू तापमान वाढवाजिमपूर्वी आणि नंतर पुरेसं पाणी प्याआधी कधी चक्कर आल्याचा अनुभव असेल तर जास्त गरम पाण्याने आंघोळ करणं टाळा