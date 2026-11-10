Healthy Lifestyle: व्यायाम आणि विश्रांती जीवनमान-जीवनभान

डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी) प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपी आजकाल लोक व्यायामाविषयी उत्सुक आहेत आणि आरोग्य राखण्यासाठी अधिक सजग झाले आहेत. हा नक्कीच स्वागतार्ह बदल आहे. रोज व्यायाम करणं, ठरावीक पावलं चालणं, वजन कमी करणं, जास्त कॅलरी खर्च करणं किंवा स्वतःचे फिटनेस रेकॉर्ड मोडणं याला महत्त्व दिलं जातं. मात्र, या धडपडीत एक प्रश्न मागे पडतो - आपण व्यायाम शरीरासाठी करतोय, की शरीराकडून सतत काहीतरी मिळवण्याची अपेक्षा करतोय? काही व्यक्तींमध्ये व्यायामाचं प्रमाण इतकं वाढलेलं दिसतं, की त्यांना व्यायामाचं व्यसन (Exercise Addiction) लागल्यासारखं वाटतं. रोजचं चालणं किंवा व्यायाम चुकल्यावर त्यांना अपराधी वाटतं. अशा वेळी व्यायामातील समतोल म्हणजे काय, हे समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...व्यायामाला एखाद्या औषधासारखं समजूया. व्यायाम हा शरीरावर नियंत्रित स्वरूपाचा शारीरिक ताण निर्माण करतो. योग्य प्रमाणात आणि योग्य तीव्रतेने केल्यास त्याचे शरीरावर आणि विविध अवयवसंस्थांवर अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतात. आजवर आपण विविध व्यायामप्रकारांचं योग्य प्रमाण आणि त्यांचा डोस याविषयी चर्चा केली आहे.मात्र, व्यायामाचा अतिरेक केला, तर त्याचे उलट दुष्परिणामही दिसून येऊ शकतात. व्यायामामुळे स्नायूंवर आणि शरीरातील विविध यंत्रणांवर ताण येतो. योग्य प्रमाणातील ताणानंतर पुरेशी विश्रांती आणि रिकव्हरी मिळाली, तर शरीर अधिक सक्षम होतं. मात्र, शरीराला सावरण्यासाठी पुरेसा वेळ न देता वारंवार तीव्र व्यायाम केला, तर कामगिरी खालावू शकते, थकवा साचू शकतो आणि दुखापतींचा धोका वाढू शकतो..मी अतिरिक्त व्यायाम तर करत नाही ना?काही शारीरिक, मानसिक आणि शारीरिक कार्यक्षमतेतील बदल अतिव्यायाम किंवा अपुऱ्या रिकव्हरीकडे संकेत देऊ शकतात.शारीरिक तक्रारीसततचा थकवा: पुरेशी विश्रांती किंवा झोप घेऊनही थकवा आणि अशक्तपणा जाणवत राहणं.व्यायामातील कामगिरी खालावणं: नियमित सराव करूनही पूर्वीइतका वेग, ताकद, सहनशक्ती किंवा व्यायामाची तीव्रता टिकवता न येणं.स्नायूंचं दुखणं दीर्घकाळ टिकणं: व्यायामानंतर होणारं स्नायूंचं दुखणं अपेक्षेपेक्षा जास्त काळ टिकणं किंवा वारंवार जाणवणं.वारंवार होणाऱ्या दुखापती: स्नायूंना ताण येणं, टेंडनचे विकार, सांधेदुखी किंवा अतिवापरामुळे होणाऱ्या दुखापती वारंवार होणं..विश्रांतीच्या वेळी हृदयाचे ठोके वाढणं: नेहमीच्या तुलनेत विश्रांतीच्या अवस्थेतील हृदयाचे ठोके सातत्यानं वाढलेले असणं. हे अपुऱ्या रिकव्हरीचं एक संभाव्य लक्षण असू शकतं; मात्र यामागे इतर हृदयविषयक किंवा वैद्यकीय कारणंही असू शकतात. त्यामुळे योग्य वैद्यकीय तपासणी आवश्यक असते.झोपेच्या तक्रारी: झोप लागण्यास अडचण येणं, वारंवार जाग येणं किंवा पुरेशी झोप घेऊनही ताजंतवानं न वाटणं.भूक मंदावणं किंवा अनपेक्षित वजन कमी होणं: व्यायामासाठी आवश्यक ऊर्जेच्या तुलनेत आहार अपुरा असल्यास असे बदल दिसू शकतात.वारंवार आजारी पडणं: नेहमीपेक्षा जास्त वेळा संसर्ग होणं किंवा वारंवार अस्वस्थ वाटणं.मानसिक आणि वर्तनातील बदलlचिडचिड होणं, मूडमध्ये वारंवार बदल होणं किंवा अस्वस्थता आणि चिंता वाढणं.lव्यायाम करण्याची इच्छा किंवा त्यातून मिळणारा आनंद कमी होणं.lएकाग्रता कमी होणं किंवा लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येणं.lएखाद्या दिवशी व्यायाम चुकल्यास अपराधी वाटणे किंवा मानसिक अस्वस्थता जाणवणे.lशरीराच्या कार्यक्षमतेतील आणि शारीरिक प्रतिसादातील बदलlनेहमीचा व्यायामही पूर्वीपेक्षा अधिक कठीण किंवा कष्टदायक वाटणं.lपूर्वी सहज करता येणाऱ्या व्यायामादरम्यान हृदयाचे ठोके अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढणं किंवा कमी श्रमातही अधिक दम लागणं.lदोन व्यायामसत्रांमधील रिकव्हरीसाठी पूर्वीपेक्षा अधिक वेळ लागणं.lसहनशक्ती आणि व्यायाम करण्याची क्षमता हळूहळू कमी होत जाणं.मासिक पाळीच्या चक्रात अनियमितता येणं किंवा लैंगिक इच्छेत घट होणं. विशेषतः व्यायामाच्या तुलनेत शरीराला पुरेशी ऊर्जा आणि पोषण न मिळाल्यास असे बदल दिसू शकतात..''No pain, no gain'' हा गैरसमज आहे. व्यायाम करताना होणारा प्रत्येक त्रास म्हणजे प्रगती नव्हे. वेदना, सततचा थकवा आणि स्नायूंचा नेहमीपेक्षा जास्त त्रास हे शरीराकडून मिळणारे संकेत समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. विश्रांती हा प्रशिक्षणाचाच एक भाग आहे. पुरेशी झोप, संतुलित आणि पुरेसं पोषण, तसेच प्रशिक्षणाच्या तीव्रतेत आणि कालावधीत योग्य बदल केल्यानं शरीराला व्यायामाच्या ताणाशी जुळवून घेण्यास आणि सावरण्यास मदत होते. व्यायाम हे एक विज्ञान आहे. त्याच्या प्रमाणाचे आणि परिणामांचे एक समीकरण असते. एखाद्या व्यक्तीस किंवा त्याच्या सल्लागारास त्याविषयीचे पुरेसे ज्ञान नसेल तर त्याचे दुष्परिणाम साहजिक आहेत.सततचा थकवा, कामगिरीत घट, झोपेतील बदल, चिडचिड आणि वारंवार होणाऱ्या दुखापती यांकडे दुर्लक्ष करू नये. शरीराचं ऐकायला शिका! सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे वरील लक्षणं किंवा तक्रारी इतर आजारांशीही संबंधित असू शकतात. त्यामुळे विशेषतः उशिरा वयात व्यायाम सुरू करणाऱ्या व्यक्तींनी, असंसर्गजन्य आजारांचा (हृदयविकार, कर्करोग, COPD इत्यादी) कौटुंबिक इतिहास असलेल्या किंवा मधुमेह, उच्च रक्तदाब, स्थूलता यांसारखे जोखमीचे घटक असलेल्या व्यक्तींनी व्यायामाचा प्रकार आणि तीव्रता ठरवण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय तपासणी करून डॉक्टर आणि फिजिओथेरपिस्ट यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यायाम सुरू करणं महत्त्वाचं आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.व्यायाम हा शरीराला शिक्षा देण्याचा मार्ग नाही; तो शरीराशी मैत्री करण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी स्वतःच्या मर्यादा ओलांडण्यापेक्षा कधी थांबायचं, कधी विश्रांती घ्यायची आणि शरीराच्या गरजा कशा ओळखायच्या, हे समजून घेणं अधिक महत्त्वाचं आहे. किती व्यायाम केला, यापेक्षा त्या व्यायामातून शरीर किती सक्षम झालं, हे महत्त्वाचं. कारण निरोगी शरीर घडवण्यासाठी केवळ मेहनत पुरेशी नसते; त्या मेहनतीनंतर सावरण्यासाठी दिलेला वेळही तितकाच महत्त्वाचा असतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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