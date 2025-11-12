Guava Fruit Tips: पेरू आरोग्यासाठी चांगला, पण 'या' 5 लोकांसाठी ठरू शकतो धोकादायक

Nutritional Benefits of Guava for Health: पेरू हे फळ त्यांच्या स्वाद, पौष्टिकता आणि आरोग्यदायी गुणधर्मांसाठी ओळखले जाते. व्हिटॅमिन सी, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्सने भरपूर असल्यामुळे पेरू रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतो आणि पचन सुधारतो..पण तुम्हाला माहिती आहे का, हेच आरोग्यदायी फळ काही लोकांसाठी धोकादायक ठरू शकते? काही वैद्यकीय स्थितींमध्ये पेरूचं सेवन शरीरावर वाईट परिणाम करू शकतात. चला तर जाणून घेऊया, कोणत्या 5 प्रकारच्या लोकांनी पेरू खाणं टाळावं किंवा काळ्जीपूर्वीक घ्यावं..UPSC Mains 2025: यूपीएससी मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर; असे करा डाउनलोड रिजल्ट....डायबेटीज असलेले लोकपेरू रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतो, पण डायबिटीजची औषधं घेणाऱ्यांसाठी तो धोकादायक ठरू शकतो. कारण पेरूच्या पानांतील नैसर्गिक घटक साखर आणखी कमी करू शकतात. ज्यामुळे ब्लड शुगर खूप कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय पेरूचा पानाचा अर्क किंवा चहा घेऊ नका. फक्त फळांच्या स्वरूपात. तेही मर्यादित प्रमाणातच खा..पचनसंस्थेचे विकार असलेले लोकपेरूमध्ये असलेले फायबर आणि नैसर्गिक साखर काहींना गॅस, पोटफुगी किंवा वेदना निर्माण करू शकतात. संवेदनशील आतड्यांसाठी हे फळ जड ठरू शकतं. पेरू खायचा असल्यास पूर्ण पिकलेला, साल काढून आणि बिया टाळून खा. कमी प्रमाणात सेवन करा किंवा पर्याय म्हणून किवी, स्ट्रॉबेरीसारखी हलकी फळं खाल्ले तरी चालतील.फ्रुक्टोज न पचणारे लोकफ्रुक्टोज मालॅबसॉर्प्शन असलेल्या लोकांच्या शरीरात साखर नीट पचत नाही. अशा वेळी पेरूचं जास्त सेवन केल्यास पोटदुखी, फुगणे आणि जडपणा जाणवतो. पेरू अतिशय थोड्या प्रमाणात आणि जेवणासोबत खा. कोणती फळं पचतात हे ओळखण्यासाठी हळूहळू प्रमाण वाढवा..Children’s Day 2025: बालदिनानिमित्त सरप्राईज द्यायचंय? घरच्या घरी बच्चे कंपनीसाठी करता येतील 'या' हटके गोष्टी.त्वचेसंबंधी अॅलर्जी असलेले लोककाही लोकांना पेरूच्या पानांचा अर्क किंवा चहा लावल्याने त्वचेला लालसरपणा, खाज किंवा सूज येऊ शकते. संवेदनशील त्वचा असल्यास असे प्रयोग टाळावेत. पेरूची पाने त्वचेवर थेट वापरू नका. त्याऐवजी त्वचारोगतज्ज्ञांनी सुचवलेली नैसर्गिक क्रीम किंवा मॉइश्चरायझर वापरा.ऑपरेशनपूर्वी असलेले रुग्णपेरूच्या पानांचे औषधी अर्क शरीरातील साखरेवर आणि रक्तदाबावर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे शस्त्रक्रिया किंवा डेंटल ट्रीटमेंटपूर्वी याचा औषधी वापर थांबवणं अत्यावश्यक आहे. साध्या फळाच्या स्वरूपात पेरू खाणं सुरक्षित आहे, पण कोणताही हर्बल अर्क डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वापरू नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.