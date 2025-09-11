आरोग्य

ऑमलेट की उकडलेले अंडे? वजन कमी करण्यासाठी काय खावे?

पुजा बोनकिले
वजन कमी करण्यासाठी उकडलेले अंडे खाणे अधिक फायदेशीर आहे कारण त्यात कमी कॅलरीज आणि चरबी असते. प्रथिनेयुक्त आहारामुळे पोट भरलेले वाटते आणि स्नायूंना बळकटी मिळते. ऑम्लेटमध्ये तेल आणि तूप वापरल्यामुळे अधिक कॅलरीज असतात, त्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी उकडलेले अंडे सर्वोत्तम पर्याय आहे.

काही लोक उकडलेले अंडी खातात तर काही भुर्जी बनवून खातात. तसेच काही ऑम्लेट बनवतात आणि काही जिम फ्रीक ते उकडलेले खातात. पण उकडलेले अंडे खाणे जास्त फायदेशीर आहे की ऑम्लेट बनवणे? जेव्हा वजन कमी करण्याचा विचार येतो तेव्हा प्रथिनेयुक्त आहार खूप महत्वाचा मानला जातो. यामध्ये अंड्यांचा वापर केला जातो. प्रथिने केवळ पोट भरलेले ठेवत नाहीत तर स्नायूंना देखील मजबूत करतात. पण वजन कमी करण्यासाठी उकडलेली अंडी खावी की ऑम्लेट हा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर याबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

