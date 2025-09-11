ऑमलेट की उकडलेले अंडे? वजन कमी करण्यासाठी काय खावे?

वजन कमी करण्यासाठी उकडलेले अंडे खाणे अधिक फायदेशीर आहे कारण त्यात कमी कॅलरीज आणि चरबी असते. प्रथिनेयुक्त आहारामुळे पोट भरलेले वाटते आणि स्नायूंना बळकटी मिळते. ऑम्लेटमध्ये तेल आणि तूप वापरल्यामुळे अधिक कॅलरीज असतात, त्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी उकडलेले अंडे सर्वोत्तम पर्याय आहे..काही लोक उकडलेले अंडी खातात तर काही भुर्जी बनवून खातात. तसेच काही ऑम्लेट बनवतात आणि काही जिम फ्रीक ते उकडलेले खातात. पण उकडलेले अंडे खाणे जास्त फायदेशीर आहे की ऑम्लेट बनवणे? जेव्हा वजन कमी करण्याचा विचार येतो तेव्हा प्रथिनेयुक्त आहार खूप महत्वाचा मानला जातो. यामध्ये अंड्यांचा वापर केला जातो. प्रथिने केवळ पोट भरलेले ठेवत नाहीत तर स्नायूंना देखील मजबूत करतात. पण वजन कमी करण्यासाठी उकडलेली अंडी खावी की ऑम्लेट हा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर याबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊया. .उकडलेल्या अंड्यामध्ये किती प्रथिने असतात?उकडलेले अंडे साधे असतात. ते बनवण्यासाठी कोणतेही तेल किंवा तूप वापरले जात नाही. म्हणून, एका उकडलेल्या अंड्यामध्ये सुमारे कॅलरीज 78 ग्रॅम प्रथिने आणि 5 ग्रॅम निरोगी चरबी असते. उकडलेले अंडे खाण्याचे फायदे कोणते हे जाणून घेऊया. .उकडलेल्या अंड्यांमध्ये कॅलरीज खूप कमी असतात. जे वजन कमी करण्यासाठी चांगले असते. यामध्ये भरपूर प्रथिने असतात. ज्यामुळे पोट भरलेले वाटते आणि लवकर भूक लागत नाही. हे बनवताना, कोणतेही तेल किंवा बटर घालत नाही, ज्यामुळे अतिरिक्त फॅट्स आणि कॅलरीज वाढत नाहीत. अंडी उकळणे खूप सोपे आहे आणि ते कुठेही सहज नेता येते. ऑम्लेट खाल्ल्यास काय होईल?ऑम्लेट फक्त अंड्यांपासून बनवले जात नाही, तर त्यात भाज्या, मसाले आणि कधीकधी चिकन देखील वापरले जाते. ऑम्लेट बनवण्यासाठी तेल, बटर वापरतो किंवा काही लोक तूप वापरतात, ज्यामुळे अन्नात फॅट्स वाढते. तसेच, ऑम्लेटमध्ये किती कॅलरीज आहेत हे त्यात काय जोडले जाते यावर अवलंबून असते.जर आपण त्याची तुलना उकडलेल्या अंड्यांशी केली तर ऑम्लेट अधिक चविष्ट असते आणि ते खाल्ल्याने पोट चांगले भरते. तसेच, त्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या घालून आपण ते अधिक पौष्टिक बनवू शकतो. ज्यांना एकाच प्रकारचे पदार्थ खाण्याचा कंटाळा येतो ते मसाला ऑम्लेट, चीज ऑम्लेट किंवा व्हेजिटेबल ऑम्लेट विविध प्रकारचे बनवू शकतो. .ऑम्लेट खाण्याचे तोटेतेल आणि तूप वापरल्यामुळे ऑम्लेटमध्ये जास्त कॅलरीज आणि फॅट असतात. तसेच, ते चविष्ट असल्याने, आपण आपल्या खाण्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही .वजन कमी करण्यासाठी काय योग्य?जर तुम्ही वजन कमी करण्याचा विचार करत असाल तर आहाराचे पालन केले पाहिजे. उकडलेले अंडे सर्वोत्तम पर्याय आहे. त्यात कमी कॅलरीज असतात. तसेच जास्त फॅट्स नसतात. यामुळे पोट भराचवेळ भरलेले राहते आणि वजन कमी होण्यास मदत होते. .प्रश्न: ऑमलेट खाणे वजन कमी करण्यासाठी योग्य आहे का? उत्तर: होय, ऑमलेट प्रथिनेयुक्त आहे, परंतु कमी तेलात बनवावे आणि भाज्यांसोबत खावे.Answer: Yes, omelettes are protein-rich, but cook with less oil and pair with vegetables..प्रश्न: वजन कमी करण्यासाठी कोणत्या पदार्थांचा समावेश करावा?उत्तर: हिरव्या पालेभाज्या, फळे, कडधान्ये आणि कमी कॅलरी असलेले पदार्थ खा.Answer: Include green vegetables, fruits, legumes, and low-calorie foods..प्रश्न: ऑमलेट बनवताना काय टाळावे?उत्तर: जास्त तेल, बटर किंवा चीज टाळा आणि कमी मसाले वापरा.Answer: Avoid excess oil, butter, or cheese and use minimal spices..प्रश्न: वजन कमी करण्यासाठी ऑमलेट किती वेळा खावे?उत्तर: आठवड्यातून 3-4 वेळा, संतुलित आहारासह खाणे योग्य आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.