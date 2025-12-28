Healthy Resolutions 2026: 2026 मध्ये निरोगी आणि ताजेतवाने राहण्यासाठी आजच डायरीत नोट करा हे ५ सोपे पण पॉवरफुल रिझोल्यूशन्स

Healthy Resolutions 2026: नवीन वर्ष म्हणजे स्वतःमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची उत्तम संधी. रोजच्या धावपळीत आपण अनेकदा आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतो. चुकीच्या सवयी अनियमित दिनक्रम आणि मानसिक ताण यामुळे शरीर आणि मन दोन्ही थकते. त्यामुळे येणाऱ्या वर्षात जर तुम्हाला खऱ्या अर्थाने हेल्दी आणि अॅक्टिव्ह राहायचे असेल, तर काही सोपे पण प्रभावी रिझोल्यूशन्स घेणे गरजेचे आहे. .हे रिझोल्यूशन्स अवघड नाहीत, ना त्यासाठी मोठा खर्च लागतो. फक्त सातत्य आणि स्वतःसाठी थोडा वेळ देण्याची तयारी हवी. चला जाणून घेऊया असे ५ आरोग्यदायी रिझोल्यूशन्स, जे तुमचे संपूर्ण वर्ष बदलू शकतात..New Year Party Dress: न्यू इयर पार्टीत सर्वांपेक्षा वेगळं दिसायचंय? ट्राय करा हे स्टायलिश बॉडीकॉन ड्रेस!.दररोज किमान २०- ३० मिनिटे व्यायाम करातंदुरुस्त राहण्यासाठी दररोज जिममध्ये घालवणे आवश्यक नाही. दिवसभर शरीर सक्रिय ठेवणे अधिक महत्वाचे आहे. लिफ्टऐवजी पायरा वापरणे, थोडे अंतर चालणे, हलका व्यायाम किंवा स्ट्रेचिंग करणे किंवा अगदी लहान गोष्टी देखील मोठा फरक करू शकतात..हेल्दी आहार निवडानिरोगी खाणे म्हणजे कंटाळवाणे अन्न न खाणे. तुमच्या टाट्यांना जितके वेगवेगळे नैसर्गिक रंग असतील तितके त्यांचा आहार अधिक पौष्टिक असेल. हिरव्या भाज्या, फळे, फांद्या, संपूर्ण धान्य आणि घरी शिजवलेले अन्न यांना प्राधान्य द्या. पॅक केलेले आणि तेलकट अन्नपदार्थ पूर्णपणे बंद करा. पाणी पिण्यास विसरू नका ते शरीरासाठी सर्वात आवश्यक आहे.झोपेला प्राधान्य द्याचांगली झोप म्हणजे उत्तम आरोग्याची गुरुकिल्ली होय. अर्धवट झोप केवळ थकवा वाढवत नाही, तर चिडचिड, कुठेच लक्ष न लागणे आणि आजारपणालाही कारणीभूत ठरते. ठराविक वेळेला झोपणे आणि उठणे किमान ७-८ तासाची झोप घेणे आवश्यक आहे. झोपण्यापूर्वी मोबाई वापरणे टाळा..DRDO Recruitment 2025: मोठी बातमी! DRDO मध्ये 764 पदांसाठी भरती सुरू; अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?.मन शांत आणि एकाग्र ठेवाआरोग्य म्हणजे फक्त शरीर नाही, तर मनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सततचा ताण, तुलना आणि अपेक्षा यांना कंटाळा आला आहे. दररोज काही मिनिटे स्व-ध्यान, श्वासोच्छवासाचे व्यायाम, संगीत ऐकणे किंवा तुमचे आवडते श्लोक पाठ करा. याने तुमचं मन प्रसन्न राहिल.वाईट लोकांना निरोप, चांगल्या लोकांना नमस्कारलहान बदल मोठे परिणाम निर्माण करतात. उशिरा जेवणे. जास्त वेळ बसून राहणे. या सवयी हळूहळू आरोग्यावर परिणाम करतात. वेळेवर जेवण, थोडी ऊन घेणे, पुरेशी विश्रांती आणि स्वच्छ दिनक्रम यावर भर द्या. जर तुम्ही सातत्यपूर्ण राहिलात तर तुम्हाला त्याचे फायदे नक्कीच जाणवतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.