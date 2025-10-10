Child Phlegm Remedy: बाळाला कफाने त्रास होतोय? मग हे दोन घटक वापरून घरगुती उपाय करा!

Phlegm in Children Home Treatment: लहान बाळांचे आरोग्य राखणं ही प्रत्येक आई वडिलांसाठी मोठी जबाबदारी असते. विशेषतः जेव्हा बाळ १ ते ५ वर्षाचं असतं, तेव्हा त्याची रोगप्रतिकारक शक्ती अजूनही विकसित होत असते. त्यामुळे हवामानात जर थोडा जरी बदल झाला, तरी लगेच सर्दी- खोकला, कफ यासारखे समस्यांचा त्रास होण्यास सुरुवात होत असते..अशावेळी आपण लगेच डॉक्टरकडे जातो. महागडे औषध देतो. पण असं न करता, जर तुम्ही घरच्या घरी एक सोपा आणि नैसर्गिक उपाय करून बाळाच आरोग्य चांगलं ठेऊ शकतात. जाणून घ्या कोणता आहे तो घरगुती उपाय..NDA vs CDS Exam: भारतीय सैन्यात अधिकारी होण्यासाठी NDA आणि CDS परीक्षा द्यावी लागते? जाणून घ्या या दोघांमधील फरक.लागणारे घटक1. आलं2. मधकसं करायचं?आलं बारीक किसून, ते एका स्वच्छ सुती कपड्यातून चांगलं गाळून त्यातलं आलं पाणी काढा. मग त्यात १ ते २ चमचे मध मिसळा. हे मिश्रण बाळाला दिवसातून २-३ वेळा देणे फायदेशीर ठरते. यामुळे बाळाचा कफ लवकर कमी होतो..फायदेकफ कमी करतोआलं आणि मध यांचे नैसर्गिक गुणधर्म बाळाच्या कफाला लवकर आराम देतात.श्वसन सुधारतोयामुळे बाळाच्या श्वासोच्छवासाला मदत होते आणि घशातील खवखवाट कमी होते.प्रतिबंधात्मक गुणधर्ममधामध्ये अँटीबायोटिक गुणधर्म असल्यामुळे संसर्ग होण्यापासून बचाव होतो.Solapur Tourism: सोलापूरपासून हाकेच्या अंतरावर! दिवाळीमध्ये जाण्यासाठी 'हे' आहे उत्तम ठिकाण .नैसर्गिक व सुरक्षितघरगुती, केमिकलमुक्त उपाय असल्यामुळे लहान बाळासाठी सुरक्षित आहे.तुम्हाला सहज मिळेलआलं आणि मध घरात सहज उपलब्ध घटक आहेत, त्यामुळे हे उपाय करणे सोपे आणि किफायतशीर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.