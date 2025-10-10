आरोग्य

Child Phlegm Remedy: बाळाला कफाने त्रास होतोय? मग हे दोन घटक वापरून घरगुती उपाय करा!

Natural Phlegm Treatment: जर तुमचं बाळ १ ते ५ वर्षाचं असेल आणि त्याला सतत कफाचा त्रास होत असेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. घरच्या घरी फक्त दोन घटक वापरून तुम्ही सोपा आणि प्रभावी उपाय करू शकता
Natural Phlegm Treatment

Natural Phlegm Treatment

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Phlegm in Children Home Treatment: लहान बाळांचे आरोग्य राखणं ही प्रत्येक आई वडिलांसाठी मोठी जबाबदारी असते. विशेषतः जेव्हा बाळ १ ते ५ वर्षाचं असतं, तेव्हा त्याची रोगप्रतिकारक शक्ती अजूनही विकसित होत असते. त्यामुळे हवामानात जर थोडा जरी बदल झाला, तरी लगेच सर्दी- खोकला, कफ यासारखे समस्यांचा त्रास होण्यास सुरुवात होत असते.

Loading content, please wait...
ginger
Tips
child health
child health tips
Cold
Child Care
easy home tips
food tips
Child activists
Phlegm
Honey

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com