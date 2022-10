Tea: तुम्हालाही चहाचं व्यसन जडलंय? कसं सोडाल, ट्राय करा 'या' ट्रिक्स

अनेकांना चहा हा अत्यंत प्रिय असतो. मग दिवसाची सुरवात असो की अगदी दिवसभरातून वेळ मिळेल तशी चहा घेण्याची सवय असते. पण खरंच चहा आपल्या आरोग्यासाठी चांगला आहे का? मुळीच नाही. भारतीय चहा तर अजिबातच आपल्या आरोग्यासाठी उत्तम नाही. अनेकजण चहा सोडण्याचा विचार करतात पण अनेकदा प्रयत्न करुनही चहा सोडू शकत नाही. आज आम्ही तुम्हाला चहा सोडण्याच्या काही टिप्स सांगणार आहोत. (how to get rid of chai or tea addiction check here tips)

चहा सोडण्यासाठी काही टिप्स

सुरवातीला दोन वेळा कमी साखरेचा चहा प्या.

त्यानंतर ग्रीन टी, ब्लॅक टी सुरू करा.

चहाची तल्लफ आली तर लवंग,वेलची चघळा पण गोड काही खाऊ नका.

तुम्ही सकाळी ८ वाजता चहा घेत असाल तर त्यावेळी गरम पाणी प्या. किंवा सरळ जेवण करा. यामुळे तुमची चहाची सवय सुटणार

चहाचे दुष्परिणाम