Periods Tips

मुंबई : मासिक पाळीचे दिवस कोणत्याही महिलेसाठी कठीण असतात. वेदना, तीव्र प्रवाह, मूड स्विंग आणि बरेच काही, दैनंदिन कार्ये व्यवस्थापित करणे सोपे नाही. आजकाल बहुतेक स्त्रिया अधिक प्रवास करणे किंवा नवीन काहीही करणे टाळतात, परंतु प्रत्येक वेळी ते शक्य नसते.

अनेक वेळा पीरियडच्या दिवसात काही महत्त्वाच्या कामामुळे प्रवास करावा लागतो किंवा प्रवासाच्या मधोमध पीरियडची तारीखही येऊ शकते, अशा परिस्थितीत काय करावे ? (how to manage periods during travelling )

प्रवास करताना मासिक पाळीचे व्यवस्थापन कसे करावे

काहीवेळा तुमच्या मासिक पाळीची तारीख जवळपास नसते, परंतु तुम्ही अशा ठिकाणी जात असाल जिथे तुम्ही दररोज राहत असलेल्या वातावरणापेक्षा वातावरण आणि तापमान वेगळे असेल, तर पाळीच्या तारखेत बदल होऊ शकतो.

जर तुम्ही मासिक पाळीच्या दिवसात प्रवास करत असाल, तर तुमच्यासोबत पॅड, टिश्यू पेपर, ओले वाइप्स आणि डिस्पोजेबल बॅग नक्कीच ठेवा. तुम्ही काही तासांसाठी प्रवास करत असाल तरीही काही अतिरिक्त पॅड्स सोबत ठेवा.

पीरियड्स दरम्यान दुखणे आटोक्यात आणण्यासाठी पेनकिलर न घेण्याचा सल्ला दिला जात असला तरी जर तुम्हाला जास्त वेदना जाणवत असतील तर इमर्जन्सी साठी डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतर काही औषधे सोबत ठेवा.

या दरम्यान, फक्त तेच कपडे निवडा ज्यात तुम्हाला आरामदायक वाटत असेल. जर तुम्हाला डाग पडण्याची जास्त काळजी असेल तर तुम्ही अस्वस्थ राहाल.

तुम्ही कोणताही प्रवासाचा मार्ग फॉलो करत असाल, त्या दरम्यान वॉशरूम वापरण्याचा प्रयत्न करा.