Breast Milk: अंगावरचं दूध सोडल्यावर बाळ बारीक झालंय? 'हे' पदार्थ करतील मदत

Breast Milk : 12 ते 18 महिन्याच्या बाळाचं अंगावरचं दूध सोडवायचं असेल तर अनेक समस्या येतात. डॉक्टर अशा वेळी योग्य आहाराचा सल्ला देतात. सुरवातीला बाळांना आईच्या दूधापासून पोषण मिळायचं मात्र आता बाळाच्या पोषणासाठी वेगवेगळ्या फूड्सची गरज असते. (how to stop breast milk try these healthy best options )

आम्ही तुम्हाला काही रेसिपीज सांगणार आहोत ज्याच्या मदतीने तुम्ही 7 ते 12 महिन्याच्या बाळाला अंगावरचं दूध सोडल्यावरही पोषक तत्वे देऊ शकता. (Baby Care Tips)

120 ग्राम रताळे उकळून त्याला तुकड्यात कापा. त्यात एक गाजर, 25 ग्राम हार्ड चीझ याचं मॅश करा आणि बाळाला खाऊ घाला.

ब्रोकलीला नरम होईपर्यंत शिजवा आणि एक वेगळ्या पॅनमध्ये टमाटर नरम होईपर्यंत शिजवा आणि त्यात बारीक केलेले बादाम टाका. ब्रोकोली आणि टमाटरचे मिश्रण एकत्र करा आणि मुलांना खाऊ घाला.

