आरोग्य

Tukaram Mundhe: ५१व्या वर्षीही हेल्दी अन् फिट राहण्यासाठी तुकाराम मुंढे फॉलो करतात 'हे' तीन नियम

HOW TUKARAM MUNDHE STAYS FIT AT 51: वयाच्या ५१व्या वर्षीही फिट राहण्यासाठी तुकाराम मुंढे कोणत्या तीन गोष्टी कटाक्षाने पाळतात, जाणून घ्या त्यांचा आहार आणि फिटनेसचा मंत्र.
Tukaram Mundhe Diet and Fitness: 3 Healthy Habits He Follows at 51

Tukaram Mundhe Diet and Fitness: 3 Healthy Habits He Follows at 51

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

TUKARAM MUNDHE DIET AND FITNESS RULES: कडक शिस्त, कामाची वेगळी पद्धत, स्पष्टवक्तेपणा आणि भेधडक कामगिरीमुळे सध्या तुकाराम मुंढे नेहमीच चर्चेत असतात. आत्ताही त्यांच्या कामामुळे आणि वक्तव्यांमुळे ते बातम्यांमध्ये दिसत आहेत. पण त्यांच्याबद्दलची आणखी एक गोष्ट अनेकांना उत्सुकता वाटायला लावते, ती म्हणजे वयाच्या ५१व्या वर्षीही त्यांचा उत्तम फिटनेस! एवढ्या व्यस्त कामातूनही ते स्वतःला फिट कसं ठेवतात? त्यांच्या आहारात काय असतं, कोणत्या गोष्टी ते टाळतात आणि फिट राहण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची ते विशेष काळजी घेतात, जाणून घेऊया.

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