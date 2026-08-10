Tukaram Mundhe: ५१व्या वर्षीही हेल्दी अन् फिट राहण्यासाठी तुकाराम मुंढे फॉलो करतात 'हे' तीन नियम

TUKARAM MUNDHE DIET AND FITNESS RULES: कडक शिस्त, कामाची वेगळी पद्धत, स्पष्टवक्तेपणा आणि भेधडक कामगिरीमुळे सध्या तुकाराम मुंढे नेहमीच चर्चेत असतात. आत्ताही त्यांच्या कामामुळे आणि वक्तव्यांमुळे ते बातम्यांमध्ये दिसत आहेत. पण त्यांच्याबद्दलची आणखी एक गोष्ट अनेकांना उत्सुकता वाटायला लावते, ती म्हणजे वयाच्या ५१व्या वर्षीही त्यांचा उत्तम फिटनेस! एवढ्या व्यस्त कामातूनही ते स्वतःला फिट कसं ठेवतात? त्यांच्या आहारात काय असतं, कोणत्या गोष्टी ते टाळतात आणि फिट राहण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची ते विशेष काळजी घेतात, जाणून घेऊया..तुकाराम मुंढे काय म्हणाले?लोकमतला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत तुकाराम मुंढे म्हणाले, आरोग्य चांगलं ठेवायचं असेल तर ताटात काय घेतो, त्याचं प्रमाण किती असतं आणि जेवणाची वेळ काय आहे, याकडे लक्ष द्यायला हवं. रोजच्या खाण्यात तेलकट आणि तळलेले पदार्थ, जास्त साखर-मीठ असलेले पदार्थ किंवा पॅकेज्ड फूड जास्त असण्यापेक्षा त्यांचं सेवन कमी ठेवणं महत्त्वाचं आहे..Ravi Kishan Fitness: इंजेक्शनशिवाय 57 व्या वर्षी 18 किलो वजन केलं कमी! रवी किशनने सांगितला डाएट प्लॅन आणि फिटनेस फॉर्म्युला.खाण्याबाबत पाळतात हा नियमतुकाराम मुंढे यांच्या मते, फिट राहण्यासाठी आपण काय खातो याइतकंच काय खाणं टाळतो, हेही महत्त्वाचं आहे. जास्त चरबी, ट्रान्स फॅट, साखर आणि मीठ असलेले पदार्थ तसेच डीप फ्राय केलेले पदार्थ रोजच्या खाण्यात शक्यतो ठेवू नयेत. .पण, याचा अर्थ आवडते पदार्थ पूर्णपणे सोडून द्यायचे असा नाही. मुंढे यांना त्यांच्या आईच्या हातची मराठवाड्यातील मसाला वडी म्हणजेच मासवडी आणि पिठाचं वांगं हे पदार्थ आवडतात. हे पदार्थ तिखट असल्याने ते रोज खाण्याऐवजी कधीतरी खाणं योग्य असल्याचं ते सांगतात. आहारात ९०-१० किंवा ८०-२० असा समतोल ठेवला आणि तो नियमितपणे पाळला, तर अधूनमधून आवडीचे पदार्थ खाल्ले तरी हरकत नाही..5-4-5 Walking Pattern: फक्त 15 मिनिटं चालल्याने झटक्यात कॅलरीज बर्न होतात? काय आहे ही '5-4-5 वॉकिंग पॅटर्न' जो सगळ्यांनाच आवडतोय.वयानुसार खाण्याच्या सवयी बदलणे गरजेचेलहान वयात शरीराची ऊर्जा आणि पोषणाची गरज वेगळी असते. वय वाढत गेल्यानंतर शरीरातील गरजा आणि दैनंदिन हालचालींमध्येही बदल होतो. त्यामुळे लहानपणी ज्या पद्धतीने आहार घेतला, तोच पुढेही सुरू ठेवणे योग्य असेलच असे नाही.विशेषतः ३० आणि ४० वर्षांनंतर आपल्या आहाराकडे अधिक जाणीवपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे. शरीराला किती कॅलरी, प्रोटिन, जीवनसत्त्वे आणि इतर पोषक घटकांची गरज आहे, यानुसार आहारात बदल करणे महत्त्वाचे ठरते..फिटनेससाठी उपाशी राहणे हा उपाय नाहीवजन कमी करण्यासाठी किंवा फिट राहण्यासाठी काही जण जेवण कमी करतात किंवा बराच वेळ उपाशी राहतात. मात्र, शरीराला आवश्यक पोषण न देता फिटनेस साध्य करण्याचा प्रयत्न योग्य नाही.फिटनेस म्हणजे कमी खाणे नव्हे, तर संतुलित आणि योग्य प्रमाणात खाणे होय. शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतील, ऊर्जा टिकून राहील आणि आहारात सातत्य राहील, अशा पद्धतीने खाण्याच्या सवयी विकसित करणे अधिक महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.