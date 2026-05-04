Thermos Linked to Eye Injury Risk: थर्मास ठरतोय डोळ्यांसाठी धोकादायक? नव्या समस्येमुळे जगभरात ८ दशलक्षांहून अधिक प्रोडक्ट्सचा रीकॉल

Is Your Thermos Safe : दररोजच्या आयुष्यात खासकरून बाहेर फिरायला जाताना, ऑफिसला जाताना, हिवाळ्यात आपण निर्धास्तपणे वापरत थर्मास वापरत असतो. पण हाच थर्मास जीवघेणा ठरू शकतो, याचा आपण कधी विचारच करत नाही. मात्र आता समोर आलेल्या माहितीमुळे हाच थर्मास चर्चेचा विषय ठरला आहे. कंपनीने जवळपास ८.२ दशलक्षांहून अधिक उत्पादने परत मागवली आहेत. यामागे नक्की कारण काय हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे..थर्मास कंपनीच्या काही उत्पादनांमध्ये झाकणाचा भाग (स्टॉपर) बिघडल्याने लोकांना दुखापत झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत आणि काही गंभीर प्रकरणांमध्ये कायमस्वरूपी दृष्टीदोषाचाही धोका निर्माण झाला आहे. अमेरिकेच्या ग्राहक उत्पादन सुरक्षा आयोग (US Consumer Product Safety Commission) यांच्या माहितीनुसार, कंटेनरमध्ये आत दाब तयार होतो आणि झाकण उघडताना तो अचानक जोरात बाहेर येऊ शकतो, ज्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जगभरात चिंता व्यक्त केली जात असून ग्राहकांनी अशा प्रभावित प्रोडक्ट्सचा वापर तात्काळ थांबवून कंपनीकडून बदल (replacement) घ्यावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे..Post-Meal Watermelon and Bloating: आरोग्यासाठी चांगलं असलेलं कलिंगड जेवणानंतर खाल्ल्याने पोट का फुगतं? डॉक्टरांनी सांगितलं खरं कारण.हा रीकॉल मागील झालेल्या दहा वर्षांमधल्या विक्री उत्पादनांवर लागू होतो. यामध्ये सुमारे ५.८ दशलक्ष स्टेनलेस किंग फूड जार्स (Stainless King Food Jars) आणि २.३ दशलक्ष स्पोर्ट्समॅन फूड अँड बेवरेज बॉटल्स (Sportsman Food & Beverage Bottles) यांचा समावेश आहे. हे प्रोडक्ट्स मार्च २००८ ते जुलै २०२४ या काळात टार्गेट (Target), वॉलमार्ट (Walmart) आणि अॅमॅझॉन (Amazon) यांसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध होती. या प्रोडक्ट्सवर ब्रँडचं नाव स्पष्टपणे छापलेलं असून, मॉडेल नंबर साधारणपणे तळाशी नमूद केलेले असतात..माध्यमांच्या अहवालानुसार, कंपनीकडे किमान २७ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये झाकण उघडताना स्टॉपर अचानक जोरात बाहेर येऊन लोकांना लागल्याचे सांगितले आहे. काहींना गंभीर दुखापती झाल्या असून, काही प्रकरणांमध्ये डोळ्यांना इजा होऊन कायमस्वरूपी नुकसान झाल्याचेही समोर आले आहे. या समस्येचे मूळ कारण म्हणजे कंटेनरमध्ये तयार होणारा अंतर्गत दाब. विशेषतः गरम पदार्थ साठवल्यानंतर योग्य प्रेशर-रिलीज यंत्रणा नसल्यामुळे दाब वाढतो आणि झाकण उघडताना तो अचानक बाहेर पडतो. त्यामुळे स्टॉपर जोरात बाहेर फेकला जाण्याची शक्यता वाढते..Dessert Craving Psychology: कितीही पोट भरलेलं असलं तरी गोड खाण्यासाठी नेहमीच पोटात जागा कशी काय असते?.ज्या ग्राहकांकडे हे प्रोडक्ट्स आहेत, त्यांनी ती तात्काळ वापरणं थांबवावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. कंपनीकडून सुरक्षिततेसाठी सुधारित स्टॉपर देण्याची किंवा पूर्ण उत्पादन बदलून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.