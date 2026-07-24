Melatonin: शांत झोपेचे रहस्य! शरीरातील मेलाटोनिन हार्मोन नक्की काय काम करते ?

Sleepless Nights? How Melatonin Helps: शांत आणि सुखाची झोप मिळवण्यासाठी मानवी शरीरात मेलाटोनिन (Melatonin) नावाचे संप्रेरक (Hormone) अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. हे संप्रेरक शरीराचे जैविक घड्याळ म्हणजेच सर्कॅडियन लय (Circadian Rhythm) नियंत्रित करण्याचे काम करते.मेलाटोनिन कसे कार्य करते ?मेलाटोनिन हे थेट औषधासारखी सक्तीची झोप आणत नाही, तर ते मेंदूला "आता विश्रांतीची वेळ झाली आहे" असा संदेश देते.नैसर्गिक निर्मिती: अंधार पडल्यानंतर शरीरात मेलाटोनिनचे प्रमाण वाढते, तर प्रकाशात ते कमी होते.इतर कार्ये: झोपेशिवाय मेलाटोनिन रक्ताभिसरण (रक्तदाब), रक्तातील साखर (ब्लड ग्लुकोज), शरीराचे तापमान आणि वजन नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.मोबाईल किंवा लॅपटॉपचा निळा प्रकाश, मद्यपान, धुम्रपान, कॅफिनचे सेवन आणि रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम केल्याने शरीरातील मेलाटोनिनची पातळी खालावू शकते..संशोधनातून समोर आलेले फायदेविविध संशोधनांनुसार, मेलाटोनिन सप्लिमेंट्समुळे झोपेच्या तक्रारींवर खालीलप्रमाणे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत-झोप लागण्याचा वेळ: मेलाटोनिन घेतल्याने व्यक्तीला साधारण ३ मिनिटे लवकर झोप लागण्यास मदत होते.एकूण झोपेचा कालावधी: एकूण झोपेच्या वेळेत सुमारे ३० मिनिटांची वाढ होते.इतर आरोग्यदायी फायदे: डोळ्यांचे आरोग्य (मॅक्युलर डिजनरेशन), ॲसिड रिफ्लक्स (GERD), कान वाजण्याची समस्या (Tinnitus) आणि मायग्रेनच्या त्रासात हे आरामदायी ठरू शकते..Work Culture and Migraine: वर्क कल्चरचा सायलेंट साइड इफेक्ट! ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्यांमध्ये का वाढतोय मायग्रेन?.दुष्परिणाम आणि खबरदारीमेलाटोनिन हे सामान्यतः सुरक्षित आणि व्यसन न लागणारे मानले जाते. तरीही काहींना खालील सौम्य दुष्परिणाम जाणवू शकतात-दिवसा आळस किंवा झोप येणेचक्कर येणे किंवा डोकेदुखीमळमळ किंवा अस्वस्थता.कोणी काळजी घ्यावी ?रक्तदाबाची औषधे, ब्लड थिनर्स (रक्त पातळ करणारी औषधे), अँटीडिप्रेसंट्स आणि मधुमेहाची औषधे घेणाऱ्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय हे सप्लिमेंट घेऊ नये.गर्भवती व स्तनदा माता: गर्भवती महिलांनी आणि स्तनपान देणाऱ्या मातांनी मेलाटोनिन घेणे टाळावे.लहान मुले: मुलांसाठी मेलाटोनिन सुरू करण्यापूर्वी बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे..India's Sleepless Capital: हवामान बदलामुळे 'या' शहराने गमावली वर्षाला ९३ तासांची झोप!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.