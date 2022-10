Men Blood Pressure : वयानुसार पुरुषांचा रक्तदाब किती असावा?

Men Blood Pressure As Per Age : आजच्या धावपळीच्या जीवनात अनेकांचे स्वतःच्या आरोग्याकडे (Health) मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत आहे. आज अनेकांना रक्तदाबाची (Blood Pressure) समस्या भेडसावत असून, सामान्य रक्तदाब व्यक्तीचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य प्रतिबिंबित करतो. मात्र, जर यामध्ये समतोल राखला गेला नाही तर, आरोग्याशी संबंधित अनेक प्रकारच्या समस्यांना सामोर जावे लागू शकते. ब्लड प्रेशरची समस्या महिलांच्या तुलनेत पुरुषांमध्ये अधिक आढळते. वय आणि वैद्यकीय स्थितीनुसार प्रत्येकाचा रक्तदाब बदलत असतो. (Men Blood Pressure As Per Age)

अशा प्रकारे मोजले जाते बीपी

रक्तदाब दोन प्रकारे मोजला जातो. सिस्टोलिक आणि डायस्टोलिक. ज्याला सामान्य भाषेत आपण हाय ब्लड प्रेशर आणि लो ब्लडप्रेशर म्हणतो. सिस्टोलिकमध्ये बीपी मोजताना सर्वात जास्त संख्या असते आणि डायस्टोलिकमध्ये ती कमी असते. जसे की 120/80. रक्तदाब मोजण्याचा हा मार्ग आहे.

वयामानानुसार किती असावा पुरूषांचा बीपी

20-25 वर्ष वयोगटातील पुरुषांचे बीपी 120.5/78.5mmHg असावे.

26-30 वर्ष वयोगटातील पुरुषांचे बीपी 119.5/76.5 mmHg असावे.

31-35 वर्ष वयोगटातील पुरुषांचे बीपी 114.5/75.5 mmHg असावे.

36-40 वर्ष वयोगटातील पुरुषांचे बीपी 120.5/75.5 mmHg असावे.

41-45 वर्ष वयोगटातील पुरुषांचे बीपी 115.5/78.5 mmHg असावे.

46-50 वर्ष वयोगटातील पुरुषांचे बीपी 119.5/80.5 mmHg असावे.

51-55 साल के पुरुषों का बीपी 125.5/80.5 mmHg असावे.

56-60 साल के पुरुषों का बीपी 129.5/79.5 mmHg असावे.

61-65 साल के पुरुषों का बीपी 143.5/76.5 mmHg इतके असावे.

वयोमानानुसार एखाद्या व्यक्तीचे बीपी सतत जास्त किंवा कमी होत असेल तर, त्यांनी त्वरीत डॉक्टरांचा (Doctor) सल्ला घ्यावा. तसेच स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावे. 120/80 mmHg चा रक्तदाब सामान्य मानला जात असला तरी तो वयानुसार बदलतो.