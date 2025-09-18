आरोग्य

Peaceful Sleep: 'या' 4 आर्मी ट्रिक नक्की ट्राय करा, पडल्या पडल्या 2 मिनिटांत येईल शांत झोपेसाठी

मिलिट्री तंत्रज्ञानाने मिळवा शांत झोप
Military Sleep Trick

Military Sleep Trick

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

अनेकांना शांत झोप येत नाही.

यासाठी विविध उपाय करत असात.

पण तुम्ही मिलिट्री ट्रिकबद्दल ऐकले आहे का?

लाईट बंद केल्यानंतर आणि फोन बाजूला ठेवल्यानंतरही तुम्हाला शांत झोप येत नाही का? जर उत्तर हो असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. कारण अनेकांना झोपेसंबंधित समस्या जाणवतात. ही समस्या जास्त वाढली असेल तर डॉक्टरांशी बोला. पण तुम्ही पुढील काही गोष्टी करू शकता ज्यामुळे तुम्हाला २ मिनिटांत शांत झोप येऊ शकते.

Loading content, please wait...
lifestyle
Sleep
health
Sleep Disorders

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com