Peaceful Sleep: 'या' 4 आर्मी ट्रिक नक्की ट्राय करा, पडल्या पडल्या 2 मिनिटांत येईल शांत झोपेसाठी

अनेकांना शांत झोप येत नाही. यासाठी विविध उपाय करत असात. पण तुम्ही मिलिट्री ट्रिकबद्दल ऐकले आहे का?.लाईट बंद केल्यानंतर आणि फोन बाजूला ठेवल्यानंतरही तुम्हाला शांत झोप येत नाही का? जर उत्तर हो असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. कारण अनेकांना झोपेसंबंधित समस्या जाणवतात. ही समस्या जास्त वाढली असेल तर डॉक्टरांशी बोला. पण तुम्ही पुढील काही गोष्टी करू शकता ज्यामुळे तुम्हाला २ मिनिटांत शांत झोप येऊ शकते. .क्लीव्हलँड क्लिनिकनुसार , थकलेल्या सैनिकांना कधीही, कुठेही झोप येण्यास मदत करण्यासाठी हे तंत्र अमेरिकन सैन्याने विकसित केले होते. या उपायाचे वर्णन 1981 च्या 'रॅलॅक्स अँड विन: चॅम्पियनशिप परफॉर्मन्स' या पुस्तकात करण्यात आले आहे. हा उपाय लढाऊ वैमानिकांसाठी डिझाइन करण्यात आली होती, ज्यांना नेहमीच 100% लक्ष केंद्रित करणे आणि प्रतिक्षिप्त क्रियांची आवश्यकता असते आणि झोपेचा अभाव या कमी करतो..हा उपाय कसा करावा?6 आठवडे दररोज या गोष्टीचा सराव केल्याने, 96% लोक फक्त 2 मिनिटांत झोपी जातात..शरीराला आराम द्याडोक्यापासून पायापर्यंत शरीराला हळूहळू आराम द्या. कपाळ, डोळे, गाल आणि जबड्यातील स्नायू मोकळे करा आणि तुमच्या श्वासावर लक्ष केंद्रित करा..Explained: धावताना छातीत का दुखते? डॉक्टरांनी सांगितले 'हे' 5 कारण.मान आणि खादेतुमचे खांदे घट्ट करून न ठेवता त्यांना मोकळे ठेवा. तुमचे हात आणि बोटे सैल ठेवा. तुमच्या डोक्यापासून बोटांच्या टोकांपर्यंत सर्व शरीर रिलॅक्स ठेवा. .दीर्घ श्वास घ्यावातुमची छाती, पोट, मांड्या, गुडघे, पाय आणि बोटे हळूहळू रिलॅक्स करा. कल्पना करा की ही उष्णता तुमच्या हृदयातून तुमच्या पायांपर्यंत पसरत आहे. तसेच दिर्घ श्वास घ्या आणि सोडा. यामुळे शांत झोप येण्यास मदत मिळते. .तणाव कमीझोपतांना ताण आणि विचार करणे सोडावे. तुम्ही शांत ठिकाणी आहात आणि सुमधुर संगीत सुरू आहे अशी कल्पना करून शांत झोपावे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.