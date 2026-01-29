आरोग्य

Lifestyle Diseases : बदलत्या जीवनशैलीमुळे वाढतोय लठ्ठपणाचा धोका; 'ही' आहेत लठ्ठपणाची कारणे

Causes of Obesity in Modern Lifestyle : बदलती जीवनशैली, शारीरिक हालचालींचा अभाव, मानसिक ताण आणि असंतुलित आहार यामुळे लठ्ठपणाचा धोका वाढत असून तो अनेक गंभीर आजारांना आमंत्रण देतो.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Causes of Obesity in Modern Lifestyle : आजच्या आधुनिक आणि धावपळीच्या युगात मानवी जीवनशैलीत मोठ्या प्रमाणावर बदल झाला आहे. तंत्रज्ञानाच्या सोयींमुळे शारीरिक हालचाली कमी झाल्या असून, त्याचा थेट परिणाम आरोग्यावर जाणवत आहे.

