Monsoon Immunity Foods: पावसाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवायची? मग तुळशीच्या काढ्यासह हे पदार्थ आहारात समाविष्ट करा!

Immunity in Monsoon With Tulsi Kadha: पावसाळ्यात आजार होण्याची शक्यता वाढते, त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवणं गरजेचं आहे. तुळशीचा काढा आणि काही घरगुती पौष्टिक पदार्थ आहारात समाविष्ट केल्यास शरीर नैसर्गिकरित्या आजारांपासून लढू शकतं
सकाळ वृत्तसेवा
  1. पावसाळ्यात वाढलेली आर्द्रता आणि थंड हवामानामुळे विषाणूजन्य आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो.

  2. तुळशी, सुंठ, लसूण, गवती चहा आणि जीवनसत्त्वयुक्त भाज्यांचा आहारात समावेश केल्यास रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवता येते.

  3. गरम पाणी, गरम अन्न आणि घरातील हवेची स्वच्छता राखणे यामुळेही आजारापासून बचाव होतो.

