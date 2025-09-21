Monsoon Immunity Foods: पावसाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवायची? मग तुळशीच्या काढ्यासह हे पदार्थ आहारात समाविष्ट करा!

थोडक्यात:पावसाळ्यात वाढलेली आर्द्रता आणि थंड हवामानामुळे विषाणूजन्य आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो.तुळशी, सुंठ, लसूण, गवती चहा आणि जीवनसत्त्वयुक्त भाज्यांचा आहारात समावेश केल्यास रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवता येते.गरम पाणी, गरम अन्न आणि घरातील हवेची स्वच्छता राखणे यामुळेही आजारापासून बचाव होतो..Top Monsoon-Friendly Immunity Boosting Foods: सोलापूर शहरात पावसाळी वातावरण, हवेतील आर्द्रता, सूर्यदर्शनाचा अभावामुळे विषाणूजन्य आजाराचा जोर वाढला आहे. सुंठीच्या काढ्यापासून अनेक ॲंटीव्हायरल पदार्थांचा आहारात समावेश करावा लागतो..पावसाळी वातावरणात सध्या सर्दी, तापाचा जोर वाढला आहे. या वातावरणात पुरेसे ऊन नसल्याने लोकांना विषाणूजन्य संसर्ग वाढू लागला आहे. या काळात अनेक विषाणूविरोधी घटकाचा वापर करणे उत्तम ठरते..अद्रकासोबत सुंठ आवश्यकचहात अद्रकचा वापर वाढला तरी ते पुरेसे ठरत नाही. त्यासाठी सुंठेचा वापर करणे अधिक प्रभावी ठरते. सुंठेचा वापर चहात करणे उत्तम ठरते. गवती चहासोबत सुंठ उत्तम ठरते.गरम पाणीया वातावरणात शरिरात कोमट किंवा चहासारखे गरम पाणी सकाळी हळूहळू घ्यावे. सुरवातीला गरम पाणी पिल्यास पोटातील थंडावा काही प्रमाणात कमी होतो.तुळशीचा काढातुळशीची पाने, काळे मिरे, सुंठ किंवा अद्रक, गवती चहाची पाने, चिमूटभर हळद आदी गोष्टी एकत्रित उकळून काढा घ्यावा. त्याला ग्रीन टीचा पर्याय देखील वापरला जाऊ शकतो. निव्वळ ब्लॅक टी देखील उपयोगी ठरतो..लसूणलसूण एक उत्तम विषाणूरोधक पदार्थ आहे. लसणाचा वापर रोजच्या जेवणात असावा. तसेच लसणाची चटणी देखील चवीपुरती रोज खाल्ली तरी थेट लाभ होऊ शकतो.जीवनसत्त्वयुक्त भाजीबी १२ या जीवनसत्त्वाचा समावेश असलेल्या भाज्या आहारात समाविष्ट असाव्यात. यात प्रामुख्याने पालकासारख्या हिरव्या भाज्या उपयुक्त ठरतात. जीवनसत्त्वयुक्त आहार विषाणूजन्य आजारांना योग्य प्रतिकारशक्ती देणारा ठरतो.गरम अन्नसकाळी व संध्याकाळी थेट लगेच तयार केलेले गरम अन्न ताटात घ्यावे. थंड झालेले अन्न शक्यतो खाऊ नये. तसेच शिळे अन्न पुन्हा गरम करून खाणे देखील टाळावे. गरम अन्नाने चांगला परिणाम साधला जातो जो आजारासाठी प्रतिकारक्षम ठरतो. लहान बालके, वृद्धांना सायंकाळी गरम खिचडी व भातासारखे पदार्थ आवर्जून ताटात असावेत..नवरात्राचा धुपपावसाळी वातावरणाची शुद्धता होण्यासाठी भारतीय संस्कृतीत नवरात्रात गुग्गळाचा वापर सांगितला आहे. राळ, गुग्गुळाचा वापर हवा शुद्ध करतो. तसेच कापूर देखील प्रभावी ठरतो. त्याचाही वापर घरात चांगल्या पद्धतीने करायला हवा..आहारात अनेक पदार्थ विषाणूजन्य आजारांना रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. त्यात तुळस, काळे मिरी यांचा काढा उत्तम आहे. कुटुंबात सर्वांना अधूनमधून हा काढा दिले तर ते उत्तम ठरते.- डॉ. ऋषिकेश जाकोरे, आहारतज्ज्ञ, रेल्वेलाईन्स, सोलापूर.FAQs1. पावसाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी कोणते काढे उपयुक्त आहेत? (Which herbal decoctions help boost immunity during monsoon?)तुळशी, काळे मिरे, सुंठ, गवती चहा आणि हळद यांचा काढा प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतो.2. आहारात कोणते घटक विषाणूजन्य आजार टाळण्यासाठी महत्वाचे आहेत? (Which dietary components help prevent viral infections in monsoon?)सुंठ, लसूण, ताजी भाज्या (पालक, मेथी), गरम अन्न आणि गरम पाणी हे घटक शरीराला आजारांपासून लढण्यासाठी समर्थ बनवतात.3. थंड किंवा शिळं अन्न खाणं आरोग्यासाठी धोकादायक का ठरतं? (Why is cold or leftover food risky during the rainy season?)थंड व शिळ्या अन्नामुळे पचन बिघडते आणि विषाणू वाढण्याचा धोका वाढतो, त्यामुळे गरम व ताजं अन्न खाणं आवश्यक आहे.4. घरातील हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी काय करता येईल? (How to purify indoor air during monsoon?)गुग्गुळ, राळ, कापूर यांचा धूप देणे हवेतील विषाणू नष्ट करून वातावरण शुद्ध करण्यात मदत करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.