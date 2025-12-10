Google Search Trends: 2025 मध्ये भारतीयांनी गुगलवर सर्वाधिक सर्च केले 'हे' आजार, संपूर्ण लिस्ट एकदा पाहाच

Top Diseases Google Search Trends 2025: 2025 मध्ये आरोग्यविषयक माहिती मिळवण्यासाठी गुगल हे भारतीयांसाठी सर्वात विश्वासार्ह व्यासपीठ बनले आहे. हलक डोकेदुखी असो किंवा जास्त ताप असो, हातपाय सुन्न होणे किंवा अचानक पोटदुखी असो, बहुतेक लोक डॉक्टरकडे जाण्यापूर्वी इंटरनेटवर संशोधन करून त्यांच्या शरीरात काय बिघाड आहे हे समजून प्रयत्न करतात. .यावर्षी म्हणजे 2025 मध्ये गूगल ट्रेंड्स दाखवतात की भारतीय वापरकर्ते कोणत्या आरोग्य लक्षणांबद्दल सर्वात जास्त माहिती शोधतात आणि त्या लक्षणांची संभाव्य कारणे कोणती आहेत जाणून घेऊयात..Self-Priority Tips: थोडंसं स्वार्थी होणं कधी योग्य? जाणून घ्या त्या 5 परिस्थिती ज्या वेळी स्वतःलाच प्राधान्य द्यायला हवं....केस गळणे2025 मध्ये भारतीयांसाठी केस गळणे ही एक मोठी चिंताजनक समस्या बनली आहे.कारण: याचे अनेक कारण असू शकतात जसे की आनुवंशिकता, हार्मोनल बदल, थायरॉईडचा आजार, केसांचा संसर्ग,सतत जास्त ताण घेणे.डोकेदुखीडोकेदुखी हे भारतातील सर्वात जास्त शोधल्या जाणाऱ्या लक्षणांपैकी एक आहे. ही एक सामान्य समस्या आहे, पण ती जास्त वाढल्यास मायग्रेन किंवा इतर गंभीर आजारांचा इशारा देऊ शकते.ताप2025 मध्ये भारतीयांनी ताप हा सर्वात जास्त शोधलेला लक्षण आहे. ताप येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे शरीराचे तापमान सामान्यपेक्षा जास्त असणे (सुमारे ९८.६°F). संसर्ग किंवा रोगाशी लढण्यासाठी शरीराची ही नैसर्गिक प्रतिक्रिया असते..घसा खवखवणेकोरडे तोंड ही भारतातील सर्वात सामान्य आणि सर्वाधिक शोधली जाणारी समस्या आहे. प्रदूषण, विषाणू, बॅक्टेरिया, ऍलर्जी, आम्लता (GERD), टॉन्सिलिटिस किंवा जास्त आवाज यामुळे घशात जळजळ होऊ शकते.खोकलाखोकला हा भारतातील सर्वाधिक गूगल केलेले लक्षणांपैकी एक आहे. हा हलक्या अॅलर्जीपासून हे गंभीर फुफ्फुसांच्या आजारापर्यंत कोणत्याही कारणामुळे होऊ शकते. हवामानातील बदल, प्रदूषणात वाढ, थंडी, धूळ किंवा विषाणू संसर्ग यामुळे खोकला होऊ शकतो.उलट्याउलट्या होणे हे एक असे लक्षण आहे ज्याबद्दल भारतीय बरेच संशोधन करतात. उलट्या होणे हे साध्या पचनाच्या समस्यांपासून ते गंभीर अन्न विषबाधापर्यंत असू शकते. योग्य वेळी उपचार घेणे आवश्यक आहे..SSC CHSL टियर-1 ची Answer Key लवकरच होणार जाहीर, येथे जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप डाउनलोड प्रक्रिया.शरीरदुखीभारतात शरीरातील अस्वस्थता ही एक सामान्य समस्या आहे. ही समस्या प्रामुख्याने वृद्धांमध्ये असते, परंतु ती आता युवकांमध्ये आणि मुलांमध्येही वाढताना दिसत आहे. बऱ्याच जणांना अनेक दिवस शरीर किंवा सांध्यांमध्ये दुखणे टिकून राहिले, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.छातीत दुखणेछातीत दुखणे हे भारतातील सर्वात गंभीर लक्षणांपैकी एक आहे. बऱ्याचदा ते हृदयविकाराशी संबंधित असू शकते, म्हणूनच लोक त्यावर सर्वात जास्त संशोधन करतात. तथापि, बऱ्याचदा छातीत दुखणे केवळ गॅस, आम्लता, स्नायूंचा ताण किंवा ताण यामुळे होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.