नाना पाटेकरांच्या निधनानंतर मोठा प्रश्न; निरोगी दिसणाऱ्या व्यक्तीलाही कार्डियाक अरेस्टचा धोका का? डॉक्टरांनी सांगितलं कारण

Cardiac Arrest : ज्येष्ठ अभिनेते आणि चित्रपट निर्माते नाना पाटेकर यांच्या गोव्यातील निवासस्थानी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी सुमारे ४५ मिनिटे त्यांना पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. या घटनेनंतर वरवर निरोगी दिसणाऱ्या व्यक्तीलाही कोणतीही स्पष्ट पूर्वसूचना न देता हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..नवी दिल्लीतील पीएसआरआय रुग्णालयातील हृदयरोग विभागाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. रवी प्रकाश यांच्या मते, काही वेळा एखाद्या व्यक्तीला आधी कोणतीही ठळक लक्षणे नसतानाही अचानक गंभीर हृदयविकाराची स्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यांनी हृदयविकाराचा झटका आणि कार्डियाक अरेस्ट या दोन वेगळ्या स्थिती असल्याचे स्पष्ट केले..कार्डियाक अरेस्टमध्ये हृदयाची प्रभावी रक्तपंपिंग अचानक थांबते आणि त्यामागे हृदयाच्या असामान्य ठोक्यांसह विविध कारणे असू शकतात. कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कार्डिओमायोपॅथी किंवा हृदयाच्या विद्युत प्रणालीतील समस्या यांसारख्या कारणांमुळेही गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते..निरोगी दिसणाऱ्या व्यक्तीला कार्डियाक अरेस्टचा धोका?डॉक्टरांच्या मते, होय, काही वेळा वरवर पूर्णपणे निरोगी दिसणाऱ्या व्यक्तीलाही कोणतीही स्पष्ट पूर्वसूचना न देता अचानक हृदयविकाराचा झटका किंवा गंभीर हृदयविकाराची स्थिती निर्माण होऊ शकते. काही व्यक्तींमध्ये हृदयाशी संबंधित आजार आधीपासून असला तरी त्याची ठळक लक्षणे दिसत नसतात. कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कार्डिओमायोपॅथी किंवा हृदयाच्या विद्युत प्रणालीतील विकृती यांसारख्या समस्यांमुळे अचानक गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.मात्र, काही वेळा शरीर आधीच सूक्ष्म संकेत देत असते. छातीत अस्वस्थता, धाप लागणे, नेहमीपेक्षा जास्त थकवा, चक्कर येणे, बेशुद्ध पडणे किंवा व्यायाम करण्याची क्षमता अचानक कमी होणे याकडे दुर्लक्ष करू नये..हार्ट अटॅक आला? किती वेळ छाती दाबायची? जाणून घ्या CPR चे नियम! .नाना पाटेकर यांच्या बाबतीत ४५ मिनिटे CPR देण्यात आल्याने परिस्थिती गंभीर असल्याचे दिसून येते; मात्र केवळ CPR किती वेळ देण्यात आला यावरून रुग्ण वाचण्याची शक्यता ठरवता येत नाही. CPR किती लवकर सुरू झाला, डिफिब्रिलेटरचा वापर झाला का, हृदयाची सुरुवातीची लय आणि शरीराला ऑक्सिजनचा पुरवठा किती काळ झाला यांसारखे अनेक घटक महत्त्वाचे ठरतात..छातीत दाब, हात-मान-जबड्यात पसरणारी वेदना, अचानक धाप, घाम, मळमळ किंवा चक्कर अशी लक्षणे जाणवल्यास विलंब न करता आपत्कालीन वैद्यकीय मदत घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.