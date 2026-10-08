आरोग्य

नाना पाटेकरांच्या निधनानंतर मोठा प्रश्न; निरोगी दिसणाऱ्या व्यक्तीलाही कार्डियाक अरेस्टचा धोका का? डॉक्टरांनी सांगितलं कारण

Nana Patekar Cardiac Arrest : नाना पाटेकर यांच्या अचानक निधनानंतर वरवर निरोगी दिसणाऱ्यालाही येऊ शकतो का कार्डियाक अरेस्ट याबद्दल डॉक्टरांचे मत वाचा.
Nana Patekar Cardiac Arrest

Nana Patekar Cardiac Arrest

Sakal

Aarti Badade
Updated on

Cardiac Arrest : ज्येष्ठ अभिनेते आणि चित्रपट निर्माते नाना पाटेकर यांच्या गोव्यातील निवासस्थानी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी सुमारे ४५ मिनिटे त्यांना पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. या घटनेनंतर वरवर निरोगी दिसणाऱ्या व्यक्तीलाही कोणतीही स्पष्ट पूर्वसूचना न देता हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

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