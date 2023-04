मुंबई : कोरोना देशात पुन्हा एकदा पसरत आहे. गेल्या २४ तासात ३ हजार ६०० रुग्ण आढळले आहेत. कोरोनाची वाढती प्रकरणे पाहता पुन्हा एकदा लोकांमध्ये या आजाराची भीती निर्माण झाली आहे.

आजकाल कोविडसोबतच फ्लूचे रुग्णही सातत्याने वाढत आहेत. सततच्या बदलत्या हवामानामुळे सर्दी, फ्लू, ताप, खोकला, घसादुखीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. अशा परिस्थितीत, बहुतेक लोकांना कोविड लस तसेच फ्लू लसीचा बूस्टर डोस मिळत आहे.

अशा परिस्थितीत कोविड लसीसोबत फ्लूची लस घेणे योग्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जर तुम्हीही याविषयी संभ्रमात असाल तर जाणून घ्या तुमच्या आरोग्यासाठी काय चांगले आहे ? (precautions for getting vaccinated for covid 19 and flu )

कोविड आणि फ्लूची लस एकत्र दिली जाऊ शकते का ?

कोविड लस आणि फ्लूची लस एकत्र घेणे पूर्णपणे सुरक्षित आहे. जे या दोन्ही लसी सोबत घेतात. ते दोन्ही आजारांपासून दूर राहू शकतात. या दोन्ही लसी घेतल्याने शरीरावर पूर्ण परिणाम होईल.

हवामान दिवसेंदिवस खराब होत असून, पाऊस कधी पडेल, ऊन कधी पडेल, याबाबत काहीच सांगता येत नाही. अशा परिस्थितीत, ही फ्लू लस सर्व प्रकारच्या विषाणूजन्य आजारांपासून आपले संरक्षण करेल. बदलत्या ऋतूमध्ये कोविडचा आजारही वेगाने पसरत आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कोविड लसही फायदेशीर ठरणार आहे.

दोन्ही इंजेक्शन घेताना या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते

जेव्हा तुम्ही दोन्ही इंजेक्शन्स घेण्याचा विचार करत असाल तेव्हा दोन इंजेक्शन्समध्ये १० दिवसांचे अंतर ठेवा. कोविड लस लागू केल्यानंतर ताप, डोकेदुखी, थकवा, स्नायू दुखणे जाणवते. अशा परिस्थितीत, जेव्हा फ्लूचे इंजेक्शन दिले जाते, तेव्हा फक्त १० दिवसांनी कोविड इंजेक्शन घ्या.

यामुळे तुमच्या शरीराला जास्त त्रास होणार नाही. तुम्हाला कोणत्याही आजाराने ग्रासले असल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतरच कोणतीही लस घ्या.

विशेषतः वृद्ध आणि लहान मुलांनी लसीकरण करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून ते सर्व प्रकारच्या आजारांपासून दूर राहू शकतील. ज्यांची प्रतिकारशक्ती कमकुवत आहे त्यांनी लसीकरण करणे आवश्यक आहे.

कोविड आणि फ्लूपासून याप्रमाणे दूर राहा :

मास्कशिवाय घराबाहेर पडू नका

गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळा

सकस आहार घ्या आणि भरपूर पाणी प्या

हात स्वच्छता ठेवा.

भरपूर फळे आणि भाज्या खा.

रोज व्यायाम किंवा योगा करा.

फ्लू किंवा कोविड लस घेणे आवश्यक आहे.

सूचना : या लेखातील माहिती सामान्य ज्ञानासाठी असून कोणत्याही प्रकारच्या औषधोपचारांसाठी आपल्या डॉक्टरांचाच सल्ला घ्या.