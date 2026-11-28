Pancreatic cancer warning signs : पोटदुखी, पाठदुखी किंवा ॲसिडिटी होणे हे नियमित आरोग्यविषयक तक्रारी वाटू शकतात. मात्र, जर या वेदना सतत होत असतील, भूक कमी झाली किंवा कोणतेही कारण नसताना वजन कमी होऊ लागले तर? अशा तक्रारी अनेकदा साध्या पचनाच्या समस्यांशी संबंधित असतात; परंतु काही वेळा त्या स्वादुपिंडाच्या कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराचे संकेतही असू शकतात..स्वादुपिंडाचा कर्करोग (Pancreatic Cancer) सुरुवातीच्या टप्प्यात ओळखणे कठीण असते, कारण त्याची लक्षणे सौम्य असतात आणि ती नेहमीच्या पचनाच्या तक्रारींसारखीच वाटू शकतात. सर्वसामान्य व्यक्तींमध्ये स्वादुपिंडाच्या कर्करोगासाठी नियमित तपासणी केली जातेच असे नाही. त्यामुळे दीर्घकाळ टिकणारी, वाढत जाणारी किंवा नेहमीपेक्षा वेगळी लक्षणे ओळखणे महत्त्वाचे ठरते..याबाबत, आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटलच्या हेपॅटोबिलिअरी व लिव्हर ट्रान्सप्लांट सर्जन व गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल सल्लागार, डॉ. उज्वल सुरेश झांबरे सांगतात की, "लक्षणे अनेकदा सामान्य पचनाच्या समस्यांसारखी असल्याने स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाचे निदान सुरुवातीला करणे कठीण असते. पोटाच्या वरच्या भागात किंवा पाठीत सतत होणारी वेदना, विशेषतः त्यासोबत कोणतेही स्पष्ट कारण नसताना वजन कमी होणे, कावीळ किंवा रक्तातील साखरेच्या पातळीत अचानक बदल होणे, याकडे दुर्लक्ष करू नये. या इशाऱ्यांची वेळीच दखल घेऊन वैद्यकीय सल्ला घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.”.पोटदुखी केवळ अपचनापेक्षा कधी काही अधिक असू शकते का?पोटात होणारी प्रत्येक अस्वस्थता ॲसिडिटी किंवा अपचनामुळेच होते असे नाही. पोटाच्या मागील बाजूस असलेले स्वादुपिंड पचनक्रियेसोबतच रक्तातील साखरेचे नियंत्रण राखण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावते. स्वादुपिंड पोटाच्या आत खोलवर असल्यामुळे, त्याच्याशी संबंधित विकार, त्यात कर्करोगाचाही समावेश आहे, सुरुवातीच्या काळात स्पष्ट लक्षणांशिवाय विकसित होऊ शकतात..पोटाच्या वरच्या भागात सतत होणारी वेदना आणि ती पाठीत जाणे, विशेषतः जेवणानंतर किंवा झोपल्यावर वेदना वाढणे, हे काही वेळा इशारा देणारे लक्षण असू शकते. यासोबत मळमळ, पोट फुगणे, भूक मंदावणे किंवा थोडेसे खाल्ल्यानंतरही पोट भरल्यासारखे वाटणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. सतत वेदना होत राहिल्या किंवा त्यांची तीव्रता वाढत गेली, विशेषतः त्याचे कोणतेही विशेष कारण नसताना वजन कमी होत असेल, तर वैद्यकीय तपासणी करून घेणे आवश्यक ठरते..स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाची लक्षणे कोणती?वजन व भूक: कोणतेही कारण नसताना वजन कमी होणे आणि भूक मंदावणे ही संभाव्य लक्षणे असू शकतात.कावीळ: डोळे किंवा त्वचा पिवळसर होणे, लघवीचा रंग गडद होणे, शौचाचा रंग फिकट होणे आणि त्वचेला खाज येणे ही काविळीची लक्षणे आहेत. स्वादुपिंडातील गाठ पित्तनलिकेवर (Bile Duct) दाब आणून तिचा मार्ग अडवू शकते आणि त्यामुळे कावीळ होऊ शकते.पचनातील बदल: काही व्यक्तींमध्ये चरबीचे पचन व्यवस्थित न झाल्यामुळे शौचाला तेलकटपणा किंवा जास्त चरबी दिसून येऊ शकते. हे देखील स्वादुपिंडाच्या कार्यात बिघाड झाल्याचे लक्षण असू शकते..स्वादुपिंडाचा कर्करोग काही वेळा इन्सुलिनच्या निर्मितीवरही परिणाम करू शकतो. त्यामुळे वयाच्या ५० वर्षांनंतर अचानक मधुमेह होणे किंवा आधी नियंत्रणात असलेल्या रक्तातील साखरेच्या पातळीत अचानक बदल होणे, विशेषतः त्यासोबत कोणतेही स्पष्ट कारण नसताना वजन कमी होत असल्यास, याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे..पोटाच्या वरच्या भागातील अस्वस्थता किंवा वेदना काही वेळा अपचन समजले जाऊ शकते; मात्र त्यामागे हृदयाशी संबंधित समस्या देखील असू शकते. अचानक जाणवणारी अस्वस्थता, छातीत दडपण किंवा जडपणा, घाम येणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे ही हृदयविकाराच्या आपत्कालीन स्थितीची लक्षणे असू शकतात. त्यामुळे अशी लक्षणे अचानक आणि तीव्र स्वरूपात जाणवल्यास तातडीने वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, शरीरात जाणवणारे सतत किंवा असामान्य बदल दुर्लक्षित करू नयेत आणि कावीळ झाल्यास त्वरित वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी..स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाचा धोका कोणाला अधिक असतो?वय वाढत असताना स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो आणि विशेषतः वयाच्या ६० वर्षांनंतर तो अधिक आढळतो. धूम्रपान, लठ्ठपणा, दीर्घकाळापासून असलेला मधुमेह, स्वादुपिंडाची दीर्घकालीन जळजळ आणि कुटुंबात स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाचा इतिहास असणे हे काही महत्त्वाचे जोखमीचे घटक आहेत. संशोधनानुसार, धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये धूम्रपान न करणाऱ्यांच्या तुलनेत स्वादुपिंडाचा कर्करोग होण्याचा धोका साधारणपणे दुप्पट असू शकतो. त्यामुळे तंबाखूजन्य पदार्थांपासून दूर राहणे, शरीराचे वजन निरोगी मर्यादेत ठेवणे आणि मधुमेहावर योग्य नियंत्रण ठेवणे हे दीर्घकालीन आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे..वेळीच वैद्यकीय सल्ला घेणे का महत्त्वाचे?स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाचे निदान अनेकदा आजार पुढील टप्प्यात गेल्यानंतर होते. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे सुरुवातीची लक्षणे सामान्य पचनाच्या तक्रारींसारखी वाटणे. रुग्णाच्या लक्षणांनुसार डॉक्टर रक्ताच्या तपासण्या, संगणकीय छेदलेखन (सीटी स्कॅन), चुंबकीय अनुनाद प्रतिमांकन (एमआरआय) किंवा विशेष प्रकारची अल्ट्रासाऊंड तपासणी सुचवू शकतात. या तपासण्यांमुळे लक्षणांमागील नेमके कारण शोधण्यास मदत होते..पुणे आणि आसपासच्या परिसरातील रुग्णांसाठी आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल, पुणे येथे तज्ज्ञांकडून आवश्यक वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारांची सुविधा उपलब्ध आहे. जागतिक स्वादुपिंड कर्करोग दिनानिमित्त एक गोष्ट लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे: ॲसिडिटी किंवा पाठदुखीचा प्रत्येक त्रास म्हणजे कर्करोग असे नाही. मात्र, सतत जाणवणारी अस्वस्थता, कोणतेही स्पष्ट कारण नसताना वजन कमी होणे, कावीळ किंवा रक्तातील साखरेच्या पातळीत अचानक होणारे बदल यांसारखी लक्षणे दिसत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. वेळीच वैद्यकीय सल्ला घेतल्यास गंभीर आजाराचे कारण लवकर शोधता येऊ शकते आणि योग्य उपचारांची दिशा ठरवता येते.-डॉ. उज्वल सुरेश झांबरे, सल्लागार गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हेपॅटोबिलिअरी व लिव्हर ट्रान्सप्लांट सर्जन, प्रगत लॅप्रोस्कोपिक सर्जन, आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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