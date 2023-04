By

मुंबई : गर्भधारणेनंतर, आई आणि बाळाच्या आरोग्याची स्थिती जाणून घेण्यासाठी चाचण्या आणि नियमित तपासणी केली जाते, परंतु गर्भधारणेपूर्वी देखील महिलांनी काही महत्त्वाच्या चाचण्या करून घेतल्या पाहिजेत. याला प्री-प्रेग्नेंसी टेस्ट म्हणतात.

गर्भधारणेपूर्वी, डॉक्टर स्त्री आणि पुरुष दोघांच्या काही चाचण्या करून घेतात, ज्याच्या मदतीने हे कळते की दोघांनाही कोणताही आजार किंवा आरोग्य समस्या नाही. या चाचण्यांच्या परिणामांवर आधारित गर्भधारणेसाठी आवश्यक आहार, व्यायाम आणि पूरक आहार डॉक्टर लिहून देतात.

(pre pregnancy test article in marathi medical test for Safe Motherhood precautions before conceive ) हेही वाचा - सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

रक्त गट आणि प्रतिपिंड स्क्रीन

सर्वप्रथम, महिलेचा रक्तगट जाणून घेण्यासाठी रक्त तपासणी केली जाते. जर एखाद्या महिलेला आरएच निगेटिव्ह किंवा आरएच पॉझिटिव्ह रक्त असेल आणि तिच्या जोडीदाराचा आरएच निगेटिव्ह रक्तगट असेल तर आरएच निगेटिव्ह स्त्री आणि आरएच पॉझिटिव्ह पुरुषाच्या बाळामध्ये हेमोलाइटिक रोगाचा धोका असतो.

या स्थितीत बाळाच्या मेंदूला इजा होऊ शकते किंवा नवजात बालकाचा मृत्यूही होऊ शकतो. गर्भधारणेपूर्वी, स्त्रीची अँटीबॉडी चाचणी देखील केली जाते. जर एखाद्या महिलेला गोवर किंवा रुबेला लसीकरण खूप पूर्वी केले असेल, तर या चाचणीच्या मदतीने, बूस्टर लस घेण्याची आवश्यकता तपासली जाते.

सिफिलीस सेरोलॉजी

सिफिलीस संसर्गासाठी रक्त तपासणी केली जाते. सिफिलीस हा लैंगिक संक्रमित संसर्ग आहे ज्यामध्ये सहसा कोणतीही लक्षणे नसतात. सिफिलीसचा गर्भधारणेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो परंतु एकदा आढळल्यास, प्रतिजैविकांच्या मदतीने त्यावर सहज उपचार केले जाऊ शकतात.

जंतुसंसर्ग

गर्भधारणेपूर्वी आणि गर्भधारणेदरम्यान सर्व महिलांनी हिपॅटायटीस बी, हिपॅटायटीस सी आणि एचआयव्हीची चाचणी करून घेण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात. या रोगांचा गर्भवती महिला आणि बाळ दोघांनाही त्रास होऊ शकतो.

मूत्र चाचणी

गर्भधारणापूर्व तपासणीमध्ये, मूत्रमार्गाच्या संसर्गाचा शोध घेण्यासाठी मूत्र तपासले जाते, म्हणजे यूटीआय आणि मूत्रपिंडाशी संबंधित समस्या.

स्त्रीरोग तपासणी

या तपासणीमध्ये, गर्भाशयाच्या फायब्रॉइड्स, सिस्ट्स, कर्करोग नसलेल्या गाठी किंवा ओटीपोटाचा दाहक रोग आढळतात. याशिवाय गर्भधारणेवर परिणाम करणाऱ्या समस्या जसे की अनियमित मासिक पाळी आणि पीसीओएस यांचाही शोध घेतला जातो.

इतर रक्त चाचण्या

व्हिटॅमिन बीची कमतरता, हिमोग्लोबिन संख्या, आरएच फॅक्टर, रुबेला, व्हेरिसेला, क्षयरोग, थायरॉईड आणि टॉक्सोप्लाज्मोसिस इत्यादी तपासण्यासाठी गर्भधारणेपूर्वी रक्त तपासणी करून घेण्याचा सल्लाही डॉक्टर देतात.