मुंबई : दीर्घकाळ सेक्स करणे आनंददायी असते. त्यात फोरप्ले सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावते. पण तुम्हाला माहिती आहे का की इन्स्टंट फूड खाल्ल्याने आरोग्याला ज्या प्रकारे फायदा होतो. त्याचप्रमाणे कधी कधी पटकन सेक्स करणे देखील आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असते. (all about quick sex how to do sex in minimum time benefits of low sex drive)

यामुळे जिथे आपले संबंध दृढ होतात तिथे सेक्सचा एक वेगळा आनंदही मिळतो. तुमचा आत्मविश्वास वाढवण्यासोबतच तुम्हाला सेक्स आर्टही अवगत होते. जर तुम्हाला याबद्दल जास्त माहिती नसेल, तर खाली स्क्रोल करा आणि त्याबद्दल संपूर्ण माहिती मिळवून तुमच्या जोडीदाराला खुश करा.

रँडम सेक्सची वेगळी मजा

तुम्हाला माहीत आहे की सेक्स मजेदार असते, परंतु जेव्हा ते झटपट होते तेव्हा एड्रेनालाईन रश मजा दुप्पट करते. सेक्ससाठी तुम्ही एक खोली, एक कोपरा अशा जागा निवडू शकता.

रँडम सेक्स तुम्हाला खूप आनंद देईल. दुसरीकडे, जर तुम्ही गर्दीच्या ठिकाणी हे केले आणि पकडले गेला नाहीत तर त्याची मजा तुमच्या कल्पनेच्या पलीकडे असेल.

कमी सेक्स ड्राइव्हचा आनंद घ्या

जर तुम्ही तुमच्या कमी सेक्स ड्राइव्हमुळे त्रस्त असाल तर हे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. ही पद्धत तुमचा आत्मविश्वास परत मिळवण्याचा आणि सेक्समधील सर्वकाही सामान्य करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग आहे. तुम्ही या पद्धतीचा जितका जास्त सराव कराल तितके चांगले होईल.

सर्जनशीलता

शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, जे लोक रोज सेक्स करतात ते अधिक क्रिएटिव्ह असतात. दररोज सेक्स केल्याने तुमच्या मनातील अडथळे दूर होण्यास मदत होते. तसेच, ते तुमचा मानसिक ताण कमी करून तुमचे मन मोकळे करते. जर तुम्ही सेक्ससाठी कमी वेळ निवडला तर ते तुम्हाला आत्म-समाधान देण्यासोबतच तुमची सेक्स फॅन्टसी पूर्ण करू शकते.

तुमचे लैंगिक कौशल्य कसे दाखवायचे

जलद संभोग केल्याने तुम्हाला तुमचे संवेदनशील मुद्दे ओळखण्यास मदत होऊ शकते, ज्याची तुम्हाला अद्याप माहिती नाही. काम कुठलेही असो, हळूहळू प्रत्येकाला ते कळते.

असे असू शकते की कम्फर्ट झोनमध्ये सेक्स केल्यामुळे, तुम्हाला किंवा तुमच्या जोडीदाराला सर्वात जास्त काय आवडते हे तुम्हाला कळले नसेल. ही पद्धत तुम्हाला त्या टप्प्यावर पोहोचण्यास मदत करेल. यासोबतच तुम्ही तुमची लैंगिक कला अधिक विकसित करू शकाल.

आरोग्यालाही फायदा होतो

खूप कमी लोकांना हे माहीत आहे की झटपट सेक्स केल्याने देखील अनेक आरोग्य फायदे होतात. जलद सेक्स तुमच्या हृदयासाठी आणि त्वचेसाठी आणि स्नायूंसाठी खूप फायदेशीर आहे.

असे म्हटले जाते की आपण दररोज केलेल्या कामोत्तेजनामुळे प्रोस्टेट कर्करोगाचा धोका लक्षणीयरित्या कमी होतो. तसेच, तुमच्या त्वचेतील चमकमुळे सोबतच तुमचे स्नायू देखील लवचिक आणि मजबूत होतात.

एका रिसर्चनुसार, जे जोडपं वारंवार सेक्स करतात त्यांना अधिक आत्मविश्वास आणि आनंदी वाटतं. या पद्धतीमुळे वृद्धत्वाचा वेगही कमी होतो. यामुळेच आजच्या काळात क्विक सेक्स हे तरुणाईचे आणि आनंदाचे प्रमुख साधन मानले जात आहे आणि बहुतांश तरुण या पद्धतीचा अवलंब करत आहेत.