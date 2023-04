By

मुंबई : होमिओपॅथी गोळ्यांचे दुष्परिणाम होत नाहीत हा लोकांच्या मनातील मोठा गैरसमज आहे. रोगाची स्थिती आणखी बिघडण्यामागे हे एक प्रमुख कारण आहे.

लोक स्वत:च डॉक्टर होऊन काहीही गोळ्या घेतात ही होमिओपॅथी डॉक्टरांची मोठी अडचण आहे. अनेकदा रुग्णांना झालेला आजर अतिशय सामान्य असतो. पण रुग्ण स्वत:हून काहीतरी औषधे घेऊन तो वाढवतात असे दिसून येते.

यामागे होमिओपॅथी औषधांबाबतचे गैरसमज कारणीभूत आहेत. या औषधांचा काहीच दुष्परिणाम नसल्याचा लोकांचा समज असतो. हा समज चुकीचा आहे.

प्रत्येक औषधाचे काही ना काही दुष्परिणाम असतात, हे मूलभूत सत्य आहे. हे एका साध्या गोष्टीने समजून घ्या.

उदाहरणार्थ, हळद हा एक फायदेशीर मसाला आहे, परंतु जर तुम्ही एखाद्याला अतिरिक्त हळद खाऊ घातली तर त्याच्या शरीराला जास्त प्रमाणात नुकसान होऊ शकते. अशा वेळी हळद ही औषधाऐवजी विष ठरते.

त्याचप्रमाणे होमिओपॅथी औषधे विविध नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या मिश्रणाने आणि योग्य प्रक्रियेने बनवली जातात, अशा स्थितीत डॉक्टरांचा सल्ला न घेता सेवन केल्यास विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

वेदना वाढू शकते

कोणत्याही औषधाबद्दल एक मूलभूत गोष्ट लक्षात ठेवा. कोणतीही औषधे तुमची शारीरिक स्थिती, तुमच्या आजाराची लक्षणे आणि तुमचे वय इत्यादींनुसार डॉक्टर लिहून देतात.

पदवी पूर्ण केल्यानंतर डॉक्टरांना कोणते औषध कोणत्या रुग्णाला आणि केव्हा द्यावे हे शिकण्याची आणि सराव करण्याची संधी मिळते. तुम्ही उपचारासाठी कोणताही मार्ग निवडलात तरी योग्य डॉक्टर आणि योग्य औषध असणे नेहमीच महत्त्वाचे असते.

गेल्या काही वर्षांत होमिओपॅथी औषधांवर लोकांचा विश्वास वाढला आहे. ही औषधे योग्य संशोधनानंतर बनविली जातात आणि त्यांचे स्रोत बहुतेक नैसर्गिक असल्याने त्यांचा प्रभाव अॅलोपॅथीच्या औषधांपेक्षा कमी असू शकतो, परंतु होमिओपॅथीमध्ये अनेक रोगांवर अचूक उपचार आहेत.

सध्या कोरोनाच्या काळातही होमिओपॅथी औषधांचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. या पॅथीमध्ये रोगानंतरचे परिणाम आणि लक्षणांसाठी विशेष औषधे आहेत, परंतु त्यासाठी योग्य वेळी योग्य उपचार करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे होमिओपॅथी औषध खरेदी करणे आणि वापरणे टाळा, औषध खरेदी करताना त्याची एक्सपायरी तारीख निश्चितपणे तपासा आणि डॉक्टरांनी दिलेल्या सल्ल्याचे पालन करा.

सूचना - लेखात दिलेली माहिती सामान्य ज्ञानासाठी आहे. कोणत्याही प्रकारच्या औषधोपचारांसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.