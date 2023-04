Sleeping Tips

मुंबई : झोप हा दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाचा भाग आहे. झोप पूर्ण केल्याशिवाय, निरोगी व्यक्तीचे संपूर्ण दिवसाचे जीवन वर्तुळ निरोगी मानले जात नाही.

प्रत्येक व्यक्तीने ७ ते ८ तास झोपणे आवश्यक आहे. अनेक अभ्यासांमध्ये असे समोर आले आहे की, एखाद्या व्यक्तीने रात्री ७ ते ८ तासांची झोप घेणे आवश्यक आहे.

कमी झोप घेणाऱ्या लोकांमध्ये चिंता, नैराश्य आणि इतर मानसिक आजार दिसून येतात. त्याच वेळी, आता नवीन अभ्यासाने कमी झोप घेणाऱ्यांसाठी अधिक चिंता वाढवली आहे. आता झोपेचा श्‍वसनाशी संबंधित आजाराशी संबंध समोर आला आहे. हेही वाचा - सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत (Lack of sleep can be a cause of asthma side effects of sleep loss )

कमी झोपेमुळे निर्माण होतो दम्याचा धोका

नुकताच कमी झोप घेणाऱ्यांबाबत एक अभ्यास करण्यात आला. अभ्यासात झोपेचे नमुने आढळून आले.

संशोधकांनी सांगितले की जे लोक कमी झोपत होते. सामान्य लोकांपेक्षा त्यांना श्वसनाचे आजार जास्त होते. त्यांच्यामध्ये दम्याचा धोका वाढला होता. अशा परिस्थितीत दमा म्हणजे काय आणि आराम कसा मिळू शकतो हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

दमा म्हणजे काय ?

जिवंत राहण्यासाठी, एखादी व्यक्ती पर्यावरणातून ऑक्सिजन घेते आणि कार्बन डायऑक्साइड सोडते. ऑक्सिजनसह इतर वायू नाक आणि तोंडातून जातात.

श्वासनलिका नाकातून जाते जी फुप्फुसात ऑक्सिजन घेऊन जाते. जेव्हा जेव्हा श्वासनलिकेमध्ये कोणत्याही प्राण्यांची, कपड्याची, सर्दी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे अॅलर्जी होते तेव्हा श्वासनलिका आकुंचन पावते किंवा या कारणामुळे फुप्फुसे काम करणे बंद करतात, या समस्येला दमा म्हणतात.

बचाव कसा करायचा ?

सेलेरी पाण्यात उकळून वाफवून घेणे, प्राणायाम, अनुलोम-विलोम, कपालभातीसारखी योगासने, काळी कॉफी पिणे, आल्याचे सेवन, योग्य झोप घेणे, पौष्टिक आहार घेणे, थंड गोष्टी कमी खाणे यामुळे दम्यापासून बचाव होतो. काही समस्या असल्यास डॉक्टरांना भेटणे आवश्यक आहे.

सूचना : या लेखात नमूद केलेल्या पद्धती आणि सूचनांचे अनुसरण करण्यापूर्वी, डॉक्टर किंवा संबंधित तज्ञाचा सल्ला घ्या.