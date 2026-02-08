Weight Loss Tips : फक्त दोन महिन्यात कमी करू शकता 10 किलो वजन, जगप्रसिद्ध न्यूट्रिशनिस्टचा 'हा' 1 सोपा उपाय नक्की करा

Indian diet plan to lose 10 kg in 2 months : फक्त दोन महिन्यांत १० किलो वजन कमी करणे शक्य आहे. आहारतज्ञ नेहा परिहार यांच्या सोप्या आणि प्रभावी डायट प्लॅनच्या जोरावर हे सहज साध्य होऊ शकते. आजकाल लठ्ठपणा ही मोठी समस्या आहे पण योग्य आहार घेतल्यास तुम्ही निरोगी आणि फिट राहू शकता..आहारतज्ञ नेहा परिहार यांनी सांगितले की आहारात प्रथिनांचे प्रमाण वाढवणे हे यशाचे रहस्य आहे. मांसाहारी असो वा शाकाहारी दोघांसाठीही उत्तम पर्याय आहेत. हे आहार घरगुती, चवदार आणि सोपे आहे. जिमची गरज नाही फक्त नियमित काही गोष्टीचे पालन करा...Important Medical Test : वयाच्या 30 वर्षानंतर नियमितपणे करा 'या' 5 मेडिकल टेस्ट; डॉक्टरांनीच दिला मोलाचा सल्ला.सकाळची सुरुवात डिटॉक्सने करारात्रभर पाण्यात एक चमचा जिरे आणि थोडी हळद भिजवा. सकाळी हे पाणी प्या. यामुळे चयापचय वेगवान होतो आणि वजन कमी होण्यास मदत होते. नंतर ३ बदाम आणि १ अक्रोड खा. हे ऊर्जा देते आणि भूक नियंत्रित ठेवते.नाश्ता प्रथिनयुक्त ठेवाहरभऱ्याच्या पिठाच्या २ चपात्या आणि ग्रीक दही किंवा साधे दही घ्या. यातून सुमारे १८ ग्रॅम प्रथिने मिळतात. सकाळीच भरपूर प्रोटीन असलेले पदार्थ खाल्यास दिवसभर भूक कमी लागते..Photos : ओसाड जमिनीत सापडला १००० वर्ष जुना सांगाडा; 'समाधी' मुद्रा पाहून जगभर सगळेच आश्चर्यचकित, पाहा व्हायरल फोटो.दुपारचे जेवण संतुलितडाळ, हिरव्या भाज्या, १-२ चपात्या आणि दही असा प्लेट बनवा. डाळ दहीतून प्रथिने, भाज्यांतून फायबर आणि चपात्यांतून कार्ब्स मिळतात. कमीतकमी २२ ग्रॅम प्रथिने घेण्याचे लक्ष्य ठेवा. हे जेवण भरपूर आणि पौष्टिक असते.संध्याकाळचा नाश्ता हलकाअर्धा कप भाजलेले चणे + अर्धा सफरचंद किंवा १०० ग्रॅम पनीर हलक्या मसाल्यात तळून खा. यातून ८ ग्रॅम प्रथिने आणि फायबर मिळते. भूक भागवते आणि रात्री जास्त खाण्याची सवय दूर होते..रात्रीचे जेवण हलके पण पौष्टिकअर्धा कप तांदूळ, मसूर डाळ आणि भाज्यांची खिचडी त्यासोबत अर्धा कप दही किंवा ८० ग्रॅम पनीर भुर्जी खा . बाजरीची भाकरी खाऊ शकता. यातून १५-१६ ग्रॅम प्रथिने मिळतात. रात्री हलके जेवण घेतल्याने पचन चांगले होते आणि वजन कमी होण्यास मदत होते.हा डायट प्लॅन फॉलो करून नेहा परिहार यांच्या फॉलोअर्सनी चांगले परिणाम मिळवले आहेत. पाणी भरपूर प्या, नियमित झोपा आणि हलकी चालणे करा. दोन महिन्यांत १० किलो कमी होऊ शकते. तुम्हीही आजपासून सुरुवात कराडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.