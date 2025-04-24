Sitting Too Much Causes Joint Pain: सतत बसून राहताय? सांध्यांवर होतो परिणाम! Cult.fit संस्थापकाचे हे 4 व्यायाम तुमचं आयुष्यच बदलतील!

थोडक्यात: सतत बसून राहण्याच्या आणि कमी हालचालीच्या सवयीमुळे सांधेदुखी, कडकपणा आणि हालचालींवर परिणाम होतो.ऋषभ तेलंग यांच्या मते, काही सोपे व्यायाम नियमित केल्यास हा त्रास कमी होऊ शकतो.हे व्यायाम सांध्यांची हालचालक्षमता, लवचिकता आणि स्नेहक द्रव सुधारून आरोग्यास फायदेशीर ठरतात..How To Relieve Back Pain From Sitting Too Long: हल्लीच्या डिजिटल युगात, ऑफिसमधले काम, मोबाईलवर सतत स्क्रॉलिंग करणे, बिंज वॉचिंग करणे हे आरोग्यासाठी हानिकारक बनले आहे. याचा परिणाम आपल्या सांध्यांच्या आरोग्यावर होत आहे. आपल्यापैकी बऱ्याच जणांचा दिवस ऑफिसच्या खुर्चीत बसूनच जातो. घरातसुद्धा फारशी हालचाल होत नाही. पण याच बसून राहण्याच्या सवयीमुळे आपल्या सांध्यांवर परिणाम होत आहे. यामुळे बऱ्याचजणांना सांधे आखडण्याचा, दुखू लागण्याचा त्रास होत आहे आणि कालांतराने हळूहळू त्याचा त्रास वाढतो. .मात्र, आपण योग्य काळजी घेतली, काही ठरवली व्यायाम केले तर हा त्रास टाळता येऊ शकतो असे लोकप्रिय जिम 'कल्ट.फिट' (Cult.fit)चे संस्थापक ऋषभ तेलंग यांनी त्यांच्या नुकत्याच शेअर केलेल्या इंस्टाग्राम पोस्ट मधून सांगितले आहे..India Air Pollution: हवेतील धुलिकणांनी वाढलेल्या प्रदूषणाचा भारतीयांना फटका; आयुर्मान ३.५ वर्षांनी कमी.ऋषभ तेलंग यांनी शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये चार सोप्या आणि कोणत्याही उपकरणांशिवाय करता येणाऱ्या व्यायामांबद्दल माहिती दिली आहे. हे व्यायाम बराच वेळ बसून राहिल्यामुळे होणाऱ्या त्रासावर उपाय म्हणून उपयोगी ठरतात.या हालचालींमुळे शरीराची हालचालक्षमता (mobility), लवचिकता (flexibility) आणि सांध्यांमधील स्नेहक द्रव (joint lubrication) सुधारतो. त्यामुळे सांधेदुखी, कडकपणा किंवा हालचालींचा अभाव जाणवत असलेल्या लोकांसाठी हे व्यायाम सोपे आणि उपयोगी पर्याय आहेत..मार्जारी बितिलासन (Cat-Cow Stretch)पाठीच्या कण्याला लवचिकता देण्यासाठी आणि अवघडलेली पाठ मोकळी करण्यासाठी हा योगाचा प्रकार फार उपयुक्त आहे. यासोबतच मणक्यांमधील तणाव कमी करण्यासाठी आणि एकंदरीत शरीराला ऊर्जा मिळण्यासाठी हे आसन नियमित करा..शोल्डर रोल्स (Shoulder Rolls)खांदे आणि मानेत ताण निर्माण होतो तेव्हा हे व्यायाम खूप उपयोगी ठरतात. बसून किंवा उभं राहून, पुढे आणि मागे अशा दोन्ही प्रकारे खांद्यांची गोलाकार हालचाल केल्याने ताठरपणा कमी होतो आणि रक्ताभिसरण सुधारतं.कोळ्यासारखा ताण देणं/ धावपटू पोझ (Spiderman Stretch/Runners Lunge)हा व्यायाम पाय, कंबर आणि कूल्यांना (Hips) लवचिक बनवतो. एका पायाला वाकवून दुसरा मागे सरकवायचा, आणि दोन्ही हात जमिनीवर ठेवून हलका ताण द्यायचा. यामुळे शरीरातीचे खालचे सांधे अधिक सक्रिय होतात, अवघडलेपणा देखील कमी होतो..AI VS HUMAN: एआय प्रगत असलं तरी मानवी क्षमतेला पर्याय नाही! मुंबईतील ५ पैकी ४ प्रोफेशनल्सचा विश्वास.स्पाइन हिप रोटेशन (Spine Hip Rotation)साइडवाइज हिप रोटेशन हा एक सोपा व्यायाम आहे जो पाठीवर झोपून केला जातो. यात दोन्ही गुडघे वाकवून जमिनीवर ठेवायचे आणि मग ते हळूहळू एका बाजूला वळवायचे, नंतर दुसऱ्या बाजूला. या हालचालीमुळे कंबरेतील ताठरपणा कमी होतो, सांध्यांना लवचिकता मिळते आणि पाठीच्या खालच्या भागाला आराम मिळतो..FAQsहे व्यायाम ऑफिसमध्ये करता येतात का? (Can these exercises be done in the office?)होय, हे सर्व व्यायाम कुठेही करता येतात. ऑफिसच्या खुर्चीत बसून किंवा छोटासा ब्रेक घेतला तरी मार्जारी बितिलासन, शोल्डर रोल्स किंवा हिप रोटेशन सहज करता येतात.या व्यायामांसाठी कोणते उपकरण लागतात का? (Do these exercises require any equipment?)नाही, यासाठी कुठल्याही उपकरणाची गरज नाही. फक्त थोडीशी जागा आणि काही मिनिटे पुरेशी आहेत.किती वेळा हे व्यायाम करावेत? (How often should these exercises be done?)दिवसातून किमान १०-१५ मिनिटे हे व्यायाम केले तरी सांधेदुखी कमी होण्यास मदत होते. बसून काम करणाऱ्यांनी प्रत्येक २-३ तासांनी थोडं उठून हलकी हालचाल करणे देखील फायदेशीर आहे.हे व्यायाम कोणासाठी उपयुक्त आहेत? (Who can benefit from these exercises?)जे लोक ऑफिसमध्ये जास्त वेळ बसून काम करतात, मोबाईलवर दीर्घकाळ स्क्रोलिंग करतात किंवा हालचाल कमी करतात त्यांच्यासाठी हे व्यायाम विशेषतः उपयुक्त आहेत. तसेच सांधेदुखी, कडकपणा किंवा stiffness जाणवत असेल तर हे सोपे उपाय आहेत. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.