Sleep Drunkenness: डोळे उघडतात… पण मेंदू जागा होत नाही! तुम्हाला असू शकतो ‘स्लीप ड्रंकननेस’; जाणून घ्या कारणं आणि उपाय

Why Your Brain Feels Foggy After Waking Up: कधी असं होतं का, की तुम्ही गाढ झोपेत असताना अलार्म वाजतो किंवा कोणी उठवतं…तुम्ही डोळे उघडता, उठता, चालता, बोलता देखील, पण तरीही मेंदू पूर्णपणे जागा झालेला नसतो? आणि नंतर कुणी सांगितलं तर त्या सगळ्या प्रकाराची तुम्हाला काहीच आठवण राहत नाही? पण असं का? झोपेचे तज्ज्ञ जुआनकार्लो मार्टिनेझ-गोंझालेझ, (एम.डी.) असं सांगतात ही वैद्यकीय अवस्था कॉमन आहे जिला स्लीप ड्रंकनेस किंवा कन्फ्युजनल अराउजल म्हणतात. संशोधनानुसार, हा अनुभव प्रत्येक ७ लोकांपैकी किमान एका व्यक्तीला कधीतरी येतो. आणि त्यावर योग्य उपाय केले तर फायद्याचे ठरते. .स्लीप ड्रंकननेस म्हणजे काय?स्लीप ड्रंकननेस ही झोपेशी संबंधित पॅरासोम्निया नावाची समस्या आहे. यात झोपेतून उठताना मेंदूचा काही भाग पूर्णपणे जागा होत नाही. म्हणजे शरीर चालण्यास आणि बोलण्यास तयार असतं, पण चेतनमन मात्र अर्धवट झोपेत असतं. यामुळे व्यक्ती — गोंधळलेली दिसतेनीट बोलू शकत नाहीअर्थहीन किंवा रागीट उत्तरं देतेउठल्यानंतर काय घडलं काहीच आठवत नाहीही स्थिती काही मिनिटांपासून ते तासाभरापर्यंत राहू शकते आणि लहान मुलांपासून ते मोठ्या व्यक्तींपर्यंत कोणालाही होऊ शकते..स्लीप ॲप्निया म्हणजे काय? सामान्यत: दिसतात 'ही' लक्षणं.ही अवस्था धोकादायक आहे का?कधी कधी ही अवस्था मजेशीर किंवा विनोदी वाटते. पण ती वारंवार होत असेल तर ती गंभीरही ठरू शकते.काही दुर्मिळ घटनांमध्ये लोक:स्वतःला इजा पोहोचवतातइतरांसोबत हिंसक वर्तन करतातस्वत:च्या जीवाला धोका असेल अशी कृत्य करतात. तसेच, ही समस्या नातेसंबंधांवरही प्रभाव टाकू शकते, काही व्यक्ती अशा वागणुकीमुळे वेगळ्या खोलीत झोपायला प्राधान्य देतात..स्लीप ड्रंकननेसची कारणंकाहीवेळा यामागे ठराविक कारण नसतं. तरीही खालील गोष्टींमुळे याची शक्यता वाढते:झोपेची कमतरता किंवा अडथळे येणारी झोपकाही प्रकारची अँटीडिप्रेसंट औषधं घेत असतील तरस्लीप एप्निया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, निद्रानाशमद्यपानाची सवय किंवा अल्कोहोल डिसऑर्डरअनियमित झोप वेळ (नाईट शिफ्ट इ.)पॅनिक डिसऑर्डर, बायपोलर, PTSD.Sleep Talk Causes: लोक झोपेत का बोलतात? तज्ज्ञांनी सांगितलेली कारणं ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल!.याचं निदान कसं केलं जातं?खूप जणांना या स्थितीची स्वतःला जाणीव नसते, कारण त्यांना ती लक्षातच राहत नाही. सामान्यतः कुटुंबातील सदस्य किंवा जोडीदार सांगतो आणि तेव्हाच व्यक्तीला समस्या समजते.निदानासाठी खास टेस्ट नसली तरी डॉक्टर:मेडिकल हिस्टरीघेत असलेली औषधंझोपेच्या सवयी या गोष्टी तपासतात.काहींना झोपेचे विकार तपासण्यासाठी स्लीप स्टडी करावी लागू शकते..स्लीप ड्रंकननेसचा उपचारबहुतांश लोकांमध्ये झोपेच्या सवयी सुधारल्यानेच ही समस्या कमी होते.चांगल्या झोपेसाठी काही उपाय:रोज एकाच वेळी झोपणं व उठणंप्रौढांनी दररोज किमान ७ तास चांगली झोप घेणंझोपण्याच्या आधी मोबाईल, टॅबलेट, संगणक वापरणं टाळणंखोली शांत, अंधारी आणि थंड ठेवणंझोपण्याच्या काही तास आधी कॅफिनयुक्त पेये टाळणंमद्यपान विशेषतः रात्री टाळणंजर हे उपाय करूनही समस्या राहिली, तर डॉक्टर औषधोपचार सुचवू शकतात किंवा झोपेशी संबंधित इतर विकारांची तपासणी करू शकतात.