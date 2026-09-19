आरोग्य

Sleep Deprivation : पुरेशी झोप न घेतल्यास अकाली वृद्धत्वाचा धोका, शरीर-पेशींवर होतो गंभीर परिणाम; वयानुसार किती तास झोप आवश्यक?

How Many Hours of Sleep Do You Need by Age? : पुरेशी झोप आरोग्यासाठी अत्यावश्यक आहे. अपुऱ्या झोपेचा पेशी, DNA आणि जैविक वृद्धत्वाशी संबंध आढळतो. वयानुसार योग्य झोप घेतल्यास आरोग्य टिकवण्यास मदत होऊ शकते.
How Sleep Deprivation May Accelerate Aging

How Sleep Deprivation May Accelerate Aging

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Sleep Duration : निरोगी राहण्यासाठी सकस आहार आणि नियमित व्यायाम जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकीच शरीराला पुरेशी झोप मिळणेही आवश्यक आहे. मात्र, कामाचा वाढता ताण, बदलती जीवनशैली आणि रात्री उशिरापर्यंत जागण्याच्या सवयीमुळे अनेकांना पुरेशी झोप मिळत नाही.

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