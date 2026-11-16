जेवणानंतर फक्त १०० पावलं चालल्याने शरीरात होतील हे बदल; डॉ. श्रीराम नेनेंचं गुपित जाणून घ्या

DR SHRIRAM NENE HEALTH TIPS ON WALKING AFTER MEALS: सहसा जेवण झालं की बसण्याची किंवा डायरेक्ट झोपण्याची सवय बऱ्याचजणांना असते. पण, जेवणानंतर काही मिनिटांसाठी का असेना, आरोग्यासाठी चालणं महत्त्वाचं असतं. आयुर्वेदातही यालाच शतपावली म्हणतात. याचाच अर्थ १०० पावलं चालणं असा होतो.बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षितचे पती आणि कार्डिओथोरॅसिक सर्जन डॉ. श्रीराम नेने यांनीही सोशल मीडियावर शतपावलीबद्दल माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते, जेवणानंतर २ ते ५ मिनिटं अगदी सहज आणि आरामात चालणं पुरेसं आहे. यासाठी कोणताही ठराविक वेग किंवा स्टेप्सचा मोठा टार्गेट ठेवण्याची गरज नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर शतपावलीचं महत्त्व आणि फायदे जाणून घेऊया..जेवणानंतर चालण्याचे फायदेअॅसिडिटीपासून आरामजेवण झाल्यानंतर लगेच बसणं किंवा लगेच आडवं पडणं याच्यामुळे पोटतले आम्ल म्हणजेच अॅसिड अन्ननलिकेत वर येण्याची शक्यता वाढू शकते. त्यामुळे अॅसिडिटी आणि छातीत जळजळ होणं, या समस्या वाढू शकतात. वणानंतर हलकं चाललं, तर हा त्रास कमी व्हायला मदत होऊ शकते..Winter Skincare Tips: हिवाळ्यात चेहरा काळपट पडू नये म्हणून काय करावं? त्वचेची चमक टिकवण्यासाठी जाणून घ्या खास टिप्स .पोट फुगणं कमी होण्यास मदतचालताना होणाऱ्या हालचालींमुळे आतड्यांचीही हालचाल वाढते. त्यामुळे पोटात अडकलेला गॅस पुढे जायला मदत होते आणि पोट फुगल्यासारखं वाटणं कमी होऊ शकतं.पचनक्रियेला मदतजेवणानंतर हलकं चालणं एक प्रकारे हलकी हालचाल असते. त्यामुळे पचनसंस्थेची हालचाल सुरळीत राहायलाही मदत होते. त्यामुळे अन्न पुढे सरकण्याची प्रक्रिया चांगली होऊ शकते. परिणामी पोट साफ व्हायला मदत होते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होऊ शकतो..बद्धकोष्ठतेतही फायदानियमितपणे हलकं चालल्यानं आतड्यांची हालचाल सुधारायला मदत होऊ शकते. त्यामुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास असणाऱ्यांसाठीही जेवणानंतरची शतपावली उपयुक्त ठरू शकते..१०० पावलंच का?डायबेटोलॉजिस्टच्या मते, जेवणानंतर थोडं चालल्यानं रक्तातलं साखरेचं प्रमाण नियंत्रणात ठेवायला मदत होते. चालताना शरीर रक्तातल्या साखरेचा वापर करतं, त्यामुळे साखर वाढण्यावर नियंत्रण ठेवायला मदत होऊ शकते.पण, यासाठी नेहमीसारखं वेगानं चालणं गरजेचं नाही. जेवणानंतर वेगापेक्षा सातत्य ठेवत नियमित चालणं महत्त्वाचं आहे. सकाळी चालण्याची सवय असली तरी प्रत्येक जेवणानंतर काही मिनिटांची शतपावली अतिरिक्त फायदा देऊ शकते..Unknown UTI Symptoms: लघवी करताना जळजळ होत नाही, तरीही असू शकते UTI! शरीरातील 'हे' ६ बदल वेळीच ओळखा.शतपावली करताना 'हे' लक्षात ठेवाजेवणानंतर लगेच वेगानं चालणं, धावणं किंवा बराच वेळ चालणं टाळा. त्यामुळे पोटाला अस्वस्थता जाणवू शकते. जेवणानंतर २ ते ५ मिनिटं आरामात चालणं पुरेसं आहे.तसंच, चालताना सतत फोनमध्ये पाहत राहण्यापेक्षा शरीराची हालचाल आणि पोश्चर याकडे लक्ष देणं अधिक चांगलं ठरतं. शतपावलीचा उद्देश मोठं स्टेप टार्गेट पूर्ण करणं नसून, जेवणानंतर काही वेळ शरीराला हलकी हालचाल देणं हा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.