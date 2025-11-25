Walking Benefits: रोज १० हजार पावले चाला, आरोग्यावर होतील 'हे' जबरदस्त परिणाम

Walking News in Marath: बदलती जीवनशैली, असंतुलित आहार, झोपेच्या अनियमित वेळा, कामाचा तसेच मानसिक ताण यामुळे शरीरावर तसेच आरोग्यही वाईट परिणाम होतात. त्यासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक ताणाचं नियोजन आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शिस्त फार महत्त्वाची आहे.तुम्हाला जर तुमचे आरोग्य सुधारायचे असेल, तर रोज १०,००० पावलं चालण्याची सवय लावा. तुम्ही जर महिनाभर रोज १० हजार पावलं चाललात तर तुमचे आरोग्य सुधारते आणि शरीरात अनेक चांगले परिणाम दिसून येतात. .वजन नियंत्रणात राहतेतुम्ही सामान्यपणे जरी चाललात तरी तुम्ही किती वेगात चालताय आणि वजनानुसार साधारण ३०० ते ५०० कॅलरीज बर्न होतात. त्यामुळे महिनाभर १० हजार पावलं चालल्यानं असा कॅलरी डेफिसिट तयार झाल्यामुळे पोट आणि मांड्यावरची चरबी कमी व्हायला मदत होते. त्यामुळे जिम किंवा कोणत्याही उपकारणाशिवाय वजन कमी करण्याचा हा नैसर्गिक आणि प्रभावी उपाय आहे.मन प्रसन्न राहते आणि ताण कमी होतोनियमित चालण्यामुळे एंडॉर्फिनची निर्मिती वाढते आणि स्ट्रेस हार्मोन्स कमी होतात. काही आठवड्यांतच मूड सुधारतो, एकाग्रता वाढते आणि चिंताही कमी जाणवते. ही सवय मानसिक आरोग्यासाठी नैसर्गिक थेरपीसारखी काम करते..Weight Loss Secrets by Rujuta Diwekar: डाएट नव्हे, स्मार्ट मील प्लॅन! करीनाची न्यूट्रिशनिस्ट सांगते वजन कमी करण्याचं रहस्य.हृदयाचे अधिक सुदृढ होतेदररोज १०,००० पावलं चालल्याने रक्ताभिसरण सुधारते, resting heart rate कमी होतो आणि हृदय अधिक मजबूत होते. या नियमित हालचालीमुळे उच्च रक्तदाबाचा धोका कमी होतो आणि हृदयाचे आरोग्य एकूणच सुधारते. दिवसभर काम करण्याची ऊर्जा वाढतेमुळात चालल्याने तुम्हाला थकवा जास्त जाणवत नाही. उलट शरीराचा स्टॅमिना वाढतो आणि अधिक ऊर्जा मिळते. तुम्ही जर एक महिना सतत १० हजार पावलं चाललात तर, दिवसभर उत्साह कायम राहतो, कामात लक्ष लागते आणि दुपार येणारी सुस्तीही कमी होते..स्नायू आणि सांधे मजबूत होतातदररोज चालण्यामुळे पायांचे स्नायू, नितंब आणि कोर स्नायू मजबूत होतात. सांध्यांमध्ये ल्युब्रिकेशन वाढते, stiffness कमी होते. नियमित चालल्यास संतुलन सुधारते, पोश्चर योग्य राहते आणि कंबरदुखी कमी होते.पचन आणि मेटाबॉलिझम सुधारतोदररोज चालण्यामुळे पचनक्रिया व्यवस्थित राहते. पोट फुगणे, गॅस होणे, आणि बद्धकोष्ठता यांसारख्या समस्या कमी होतात. मेटाबॉलिझम सक्रिय राहिल्यामुळे शरीराची एकूण कार्यक्षमता वाढते..Heart Health Tips: हृदय राहील कायम निरोगी, फक्त जीवनशैलीत करा हे ५ छोटे बदल!.झोपेची गुणवत्ता सुधारतेनियमित होणाऱ्या शारीरिक हालचालींमुळे शरीरातील ऊर्जा योग्य प्रमाणात खर्च होते आणि रात्री झोप पटकन लागते. तसेच तणाव कमी झाल्यामुळे शांत, आरामदायी आणि गाढ झोप होते.१० हजार पावलं चालणं साधं जरी वाटत असलं तरी त्याचे शरीरावर आणि मनावर होणारे परिणाम आणि सकारात्मक बदल मोठे असतात. बऱ्याच जणांना लगेच परिणाम किंवा सारखेच परिणाम दिसणार नाहीत, पण आरोग्यमध्ये झालेली सुधारणा, मानसिक शांतता आणि फिटनेससाठी लागलेली शिस्त हे फायद्याचे ठरते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.