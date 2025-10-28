Body Impact Less Sleep: तुम्हीही रात्री फक्त 2 तास झोपताय? जाणून घ्या शरीरावर काय परिणाम होतात

आजच्या धावपळीच्या आणि डिजिटल जगात, झोपेचा अभाव जवळजवळ एक सामान्य गोष्ट बनली आहे. मग ती सतत मोबाइल पाहणे असो, डूमस्क्रोलिंग असो, कामाच्या अंतिम मुदतीचा पाठलाग असो, विज्ञान प्रकल्प पूर्ण करणे असो किंवा फक्त जागे राहून जास्त विचार करणे असो, झोप ही खिडकीतून बाहेर फेकली जाणारी पहिली गोष्ट असते. 2025 च्या झोपेच्या आकडेवारीच्या अहवालानुसार, जगभरातील सुमारे एक तृतीयांश प्रौढांना रात्री सात तासांपेक्षा कमी झोप येते आणि जरी आपण दीर्घकालीन परिणाम बाजूला ठेवले तरी, थकवा, एकाग्रता कमी असणे आणि मूड स्विंग्स यामुळे संपूर्ण दिवस खराब होतो, त्यामुळे तात्काळ परिणाम टाळता येत नाहीत.रात्री फक्त दोन तास जास्त झोपणे शरीरासाठी किती धोकादायक असू शकते. तसेच त्याचा मेंदू आणि मानवी शरीरावर काय परिणाम होतो याबाबत पीएसआरआय हॉस्पिटलच्या पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केअर आणि स्लीप मेडिसिनच्या वरिष्ठ सल्लागारडॉ. नीतू जैन यांनी माहिती दिली आहे. . मेंदू आणि शरीरावर तात्काळ काय परिणाम होतात?रात्री फक्त दोन तास झोपल्याने मेंदूची कार्य करण्याची क्षमता बिघडते असे डॉ. जैन म्हणतात. त्या सांगतात की त्याचे सर्वात तात्काळ परिणाम म्हणजे थकवा, एकाग्रता कमी असणे, प्रतिक्रिया वेळ कमी असणे आणि चिडचिड होणे. त्यांच्या मते, मेंदू माहिती कार्यक्षमतेने प्रक्रिया करण्यात संघर्ष करतो, ज्यामुळे स्मरणशक्ती आणि लक्ष केंद्रित करणे कमी होते. शारीरिकदृष्ट्या, त्या पुढे म्हणतात, शरीरात हार्मोनल असंतुलन येते. कोर्टिसोलची पातळी वाढते, ताण वाढतो, तर रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. त्या पुढे इशारा देतात की एक रात्रीची जास्त झोप कमी झाल्याने देखील सौम्य अल्कोहोलच्या नशेप्रमाणे समन्वय आणि निर्णय क्षमता बिघडू शकते..मेंदूला सतत झोप येत नसल्यास भावनिक नियमन आणि निर्णय घेण्यामध्ये कोणते बदल होतात?डॉक्टरांच्या मते झोपेच्या कमतरतेमुळे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्समधील अॅक्टिव्हिटी कमी होते. जो तर्कशास्त्र, निर्णय आणि आवेग नियंत्रणासाठी जबाबदार भाग आहे, तर राग आणि भीतीसारख्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या घटकाला जास्त उत्तेजित करतो. परिणामी, त्या म्हणतात, "लोक भावनिकदृष्ट्या अधिक प्रतिक्रियाशील, चिंताग्रस्त आणि मूड स्विंग होण्याची शक्यता असते." त्या पुढे म्हणतात की, "त्यांची निर्णय घेण्याची क्षमता आवेगपूर्ण बनते आणि त्यांना संघर्ष किंवा ताण शांतपणे व्यवस्थापित करणे कठीण जाते.".झोपेचा अभाव किती लवकर दृश्यमान परिणाम दाखवू शकतो — जसे की निस्तेज त्वचा, काळी वर्तुळे किंवा वजनात चढ-उतार? "झोपेच्या कमतरतेची दृश्यमान लक्षणे काही दिवसांतच दिसू शकतात," डॉ. जैन म्हणतात. त्या स्पष्ट करतात की, "कोलेजनचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे त्वचा निस्तेज होते आणि डोळ्यांखालील रक्तवाहिन्या अधिक ठळक होतात, ज्यामुळे काळी वर्तुळे निर्माण होतात." त्या पुढे म्हणतात की, "हार्मोनल असंतुलनामुळे वजनात चढ-उतार होऊ शकतात, कारण झोपेचा अभाव भूकेचे हार्मोन्स वाढवतो आणि तृप्तीचे हार्मोन्स कमी करतो, ज्यामुळे जास्त खाणे होते.".जर कोणी ही पद्धत चालू ठेवली तर हृदय, मेंदू आणि मानसिक आरोग्यासाठी दीर्घकालीन धोके कोणते आहेत?डॉ. जैन यांनी सांगितले की दीर्घकाळ झोपेचा अभाव उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, मधुमेह, नैराश्य आणि स्मरणशक्ती कमी होण्याचा धोका वाढवतो. कारण "विषारी पदार्थ काढून टाकण्याची मेंदूची क्षमता कमी होते, ज्यामुळे संज्ञानात्मक घट होऊ शकते आणि अल्झायमरसारख्या न्यूरोडीजनरेटिव्ह विकारांचा धोका वाढू शकतो." त्यांच्या मते, "झोपेचा दीर्घकालीन अभाव भावनिक लवचिकता देखील कमकुवत करतो आणि चिंता आणि बर्नआउटचा धोका वाढवतो.".जर एखाद्या व्यक्तीला खूप कमी वेळ झोपण्याशिवाय पर्याय नसेल, तर तात्पुरते नुकसान कमी करण्याचे काही मार्ग आहेत का?20-30 मिनिटांची छोटी झोप, हायड्रेशन, संतुलित जेवण आणि नैसर्गिक प्रकाशाचा संपर्क तात्पुरते सतर्क राहण्यास मदत करू शकतो, असे डॉ. जैन म्हणतात. तसेच झापेसाठी एक योग्य जागा निवडावी..पुढील उपाय करावेदररोज हळूहळू झोपेचा कालावधी 30-60 मिनिटांनी वाढवावा.झोपण्याच्या वेळेत सातत्य ठेवावे.झोपण्यापूर्वी कॅफिन किंवा स्क्रीन टाइम कमी करावा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.