आरोग्य

Body Impact Less Sleep: तुम्हीही रात्री फक्त 2 तास झोपताय? जाणून घ्या शरीरावर काय परिणाम होतात

Body Impact Less Sleep:जर तुमची झोप अपुर्ण होत असेल तर आरोग्यावर कोणते परिणाम होतात हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
Body Impact Less Sleep:

Body Impact Less Sleep:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

आजच्या धावपळीच्या आणि डिजिटल जगात, झोपेचा अभाव जवळजवळ एक सामान्य गोष्ट बनली आहे. मग ती सतत मोबाइल पाहणे असो, डूमस्क्रोलिंग असो, कामाच्या अंतिम मुदतीचा पाठलाग असो, विज्ञान प्रकल्प पूर्ण करणे असो किंवा फक्त जागे राहून जास्त विचार करणे असो, झोप ही खिडकीतून बाहेर फेकली जाणारी पहिली गोष्ट असते. 

2025 च्या झोपेच्या आकडेवारीच्या अहवालानुसार, जगभरातील सुमारे एक तृतीयांश प्रौढांना रात्री सात तासांपेक्षा कमी झोप येते आणि जरी आपण दीर्घकालीन परिणाम बाजूला ठेवले तरी, थकवा, एकाग्रता कमी असणे आणि मूड स्विंग्स यामुळे संपूर्ण दिवस खराब होतो, त्यामुळे तात्काळ परिणाम टाळता येत नाहीत.

रात्री फक्त दोन तास जास्त झोपणे शरीरासाठी किती धोकादायक असू शकते. तसेच त्याचा मेंदू आणि मानवी शरीरावर काय परिणाम होतो याबाबत पीएसआरआय हॉस्पिटलच्या पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केअर आणि स्लीप मेडिसिनच्या वरिष्ठ सल्लागारडॉ. नीतू जैन यांनी माहिती दिली आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
body
day and night
Sleep
health
Healthcare
Sleep Disorders
Lifestyle Changes for Sleep

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com