PNEUMONIC PLAGUE: रशियातील लॅबमध्ये काम करणाऱ्या तरुणीचा मृत्यू; नक्की काय आहे 'न्यूमोनिक प्लेग'? जाणून घ्या कारणं आणि लक्षणं

WHAT IS PNEUMONIC PLAGUE AND HOW DOES IT SPREAD: रशियातील सायबेरियामधील अँटी-प्लेग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (Anti-Plague Research Institute) मध्ये काम करणाऱ्या २८ वर्षीय लॅब टेक्निशियनचा न्यूमोनियासारख्या आजाराने मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या व्यक्तीला झालेला न्यूमोनिया नेमका कशामुळे झाला, हे स्पष्ट झालेले नसल्याने न्यूमोनिक प्लेगची शक्यता चर्चेत आली आहे. मात्र, संबंधित व्यक्तीला न्यूमोनिक प्लेगच झाला होता, असे अधिकृतपणे स्पष्ट झालेले नाही.प्लेग हा यर्सिनिया पेस्टिस (Yersinia pestis) नावाच्या जिवाणूमुळे होणारा गंभीर संसर्गजन्य आजार आहे. हा जिवाणू प्रामुख्याने उंदीर आणि इतर लहान प्राण्यांमध्ये आढळतो. संक्रमित पिसू चावल्यामुळे माणसाला प्लेगची लागण होऊ शकते..न्यूमोनिक प्लेग म्हणजे काय?प्लेगचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्यापैकी न्यूमोनिक प्लेग हा फुफ्फुसांवर परिणाम करणारा प्रकार आहे. प्लेगचा संसर्ग झाल्यानंतर जिवाणू फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचल्यास हा आजार होऊ शकतो. तसेच न्यूमोनिक प्लेग झालेल्या व्यक्तीच्या खोकल्यातून बाहेर पडणारे संक्रमित थेंब श्वासातून गेल्यासही संसर्ग होऊ शकतो.हा प्लेगचा सर्वात गंभीर प्रकार मानला जातो. यामध्ये आजाराची लक्षणे वेगाने वाढू शकतात. त्यामुळे वेळेत उपचार मिळणे महत्त्वाचे असते..रशियात टेस्ट ट्यूब फुटली अन् पसरला अत्यंत घातक 'न्यूमोनिक प्लेग'! २८ वर्षीय महिला टेक्निशियनचा मृत्यू; १९७ जण क्वारंटाइन.न्यूमोनिक प्लेगची लक्षणे कोणती?न्यूमोनिक प्लेगमध्ये सुरुवातीला साध्या संसर्गासारखी लक्षणे दिसू शकतात. यामध्ये—तापडोकेदुखीअशक्तपणाखोकलाश्वास घेण्यास त्रासछातीत दुखणेकफ येणेयाशिवाय काही रुग्णांमध्ये खोकताना रक्त किंवा पाण्यासारखा कफ येऊ शकतो. या आजाराची लक्षणे संसर्गानंतर कमी कालावधीतही दिसू शकतात आणि प्रकृती झपाट्याने बिघडू शकते.,.न्यूमोनिक प्लेगचा संसर्ग कसा होतो?न्यूमोनिक प्लेग दोन प्रकारे होऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीला प्लेगचा दुसरा प्रकार झाल्यानंतर त्याचा संसर्ग फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचू शकतो. दुसरी शक्यता म्हणजे न्यूमोनिक प्लेग झालेल्या व्यक्तीच्या खोकताना किंवा शिंकताना बाहेर पडलेले संक्रमित थेंब श्वासातून शरीरात जाणे.म्हणूनच न्यूमोनिक प्लेग हा एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत पसरणारा प्लेगचा प्रकार आहे..रशियात नेमकं काय घडलं?सायबेरियातील प्लेग संशोधन संस्थेत काम करणाऱ्या लॅब टेक्निशियनच्या मृत्यूमुळे न्यूमोनिक प्लेगची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार त्यांना झालेला न्यूमोनिया ‘अज्ञात कारणाचा’ असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या मृत्यूला न्यूमोनिक प्लेगशी जोडण्यापूर्वी अधिकृत तपासणी आणि वैद्यकीय अहवाल महत्त्वाचे आहेत. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.