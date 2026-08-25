Young Age Lifestyle Diseases: तिशीतच वाढतोय डायबेटीस-BPचा धोका! तरुणांच्या मेटाबॉलिक हेल्थमध्ये नेमकं काय बिघडतंय?

Causes of Lifestyle Diseases at a Young Age: साधारणपणे तिशीचा काळ हा तुलनेने निरोगी आणि सक्रिय आयुष्याचा टप्पा मानला जातो. मात्र, सध्याच्या काळात मधुमेह, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा, फॅटी लिव्हर (यकृतामध्ये चरबी साचणे) तसेच हृदय व रक्तवाहिन्यांशी संबंधित विविध जोखीम घटकांचे निदान पूर्वीपेक्षा कमी वयात होताना दिसत आहे.याचा अर्थ असा नाही की या समस्यांसाठी केवळ वय कारणीभूत आहे. अनुवांशिक प्रवृत्ती, बदलती जीवनशैली, चयापचयाशी (Metabolic) संबंधित जोखीम घटक आणि आजारांचे लवकर होणारे निदान या सर्वांचा त्यामध्ये महत्त्वाचा वाटा असतो..आधुनिक जीवनशैलीचे चयापचयाच्या आरोग्यावर होणारे परिणामसध्याच्या जीवनशैलीतील सर्वात ठळक बदल म्हणजे शारीरिक हालचालींचे प्रमाण कमी होणे. दिवसभर डेस्कवर बसून काम करणे, कामाच्या ठिकाणी जाण्या-येण्यासाठी अनेक तास प्रवास करणे आणि संगणकासमोर दीर्घकाळ बसणे यामुळे शारीरिक निष्क्रियता वाढत आहे. याचा परिणाम वजन वाढणे आणि चयापचयाशी संबंधित विकारांचा धोका वाढण्यात होऊ शकतो.शारीरिक निष्क्रिय जीवनशैली (Sedentary Lifestyle) हा असंसर्गजन्य आजारांचा (Non-Communicable Diseases) एक महत्त्वाचा जोखीम घटक मानला जातो..आहाराच्या सवयींमध्येही मोठे बदल झाले आहेत. रिफाइंड अन्नपदार्थ, साखरयुक्त पेये आणि जास्त कॅलरी असलेल्या पदार्थांचे सेवन वाढल्याने शरीराचे योग्य वजन आणि चयापचयाचे संतुलन राखणे अधिक कठीण होत आहे.यासोबतच धूम्रपान आणि अतिमद्यपान हे हृदय व चयापचयाशी संबंधित आजारांचा धोका वाढवणारे इतर महत्त्वाचे घटक आहेत..भारतातील विशेष जोखीम घटकभारतीय लोकसंख्येच्या संदर्भात काही विशिष्ट बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अनुवांशिक संवेदनशीलता, त्यासोबत वाढलेली निष्क्रिय जीवनशैली आणि बदललेल्या आहाराच्या सवयी यामुळे तुलनेने कमी प्रमाणात शरीरातील चरबी असतानाही मेटाबॉलिक सिंड्रोम विकसित होण्याची शक्यता असू शकते.भारतीय लोकसंख्येमध्ये मधुमेह, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा आणि रक्तातील लिपिड्सच्या (चरबीच्या) पातळीत असामान्यता म्हणजेच डिस्लिपिडेमियाचा (Dyslipidaemia) मोठा भार असल्याचे ICMR-INDIAB अभ्यासातून समोर आले आहे..कौटुंबिक इतिहास हाही या संदर्भातील एक महत्त्वाचा जोखीम घटक आहे. एखादी व्यक्ती दिसायला तरुण आणि पूर्णपणे निरोगी वाटत असली, तरी तिच्यामध्ये इन्सुलिन रेसिस्टन्स, उच्च रक्तदाब किंवा कोलेस्टेरॉलची असामान्य पातळी असू शकते आणि त्याची कोणतीही स्पष्ट लक्षणे जाणवतीलच असे नाही.म्हणूनच केवळ व्यक्तीचे वय, बाह्य स्वरूप किंवा लक्षणे नसणे यावरून तिचे चयापचयाचे आरोग्य चांगले आहे असे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही..हे आजार एकमेकांशी संबंधित आहेतमधुमेह, लठ्ठपणा, उच्च रक्तदाब किंवा रक्तातील लिपिड्सची असामान्य पातळी या समस्यांकडे स्वतंत्रपणे पाहणे योग्य नाही. एखाद्या व्यक्तीमध्ये जास्त वजन किंवा लठ्ठपणा, इन्सुलिन रेसिस्टन्स, उच्च रक्तदाब आणि रक्तातील चरबीच्या पातळीत असामान्यता हे अनेक घटक एकाच वेळी आढळू शकतात..याशिवाय, मेटाबॉलिक सिंड्रोमचा स्टिअटोटिक लिव्हर डिसीज (Steatotic Liver Disease), ज्याला सामान्यतः फॅटी लिव्हर असे म्हटले जाते, याच्याशीही जवळचा संबंध आहे.मात्र, तिशीत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीमध्ये समान जोखीम घटक असतीलच असे नाही. त्यामुळे या समस्यांना केवळ जीवनशैलीशी जोडणे योग्य ठरणार नाही. अनुवांशिकता, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, झोपेची गुणवत्ता, ताणतणाव, काही औषधांचा वापर आणि इतर आरोग्यविषयक समस्या यांचाही चयापचयाच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो..प्रतिबंधात्मक उपाय लवकर सुरू करण्याची गरजया परिस्थितीतील सकारात्मक बाब म्हणजे अनेक प्रमुख जोखीम घटकांमध्ये बदल करणे शक्य आहे. नियमित शारीरिक हालचाल, संतुलित आहार, वजनाचे योग्य व्यवस्थापन, धूम्रपान पूर्णपणे टाळणे, मद्यपानाचे प्रमाण मर्यादित ठेवणे आणि नियमित आरोग्य तपासण्या हे आजारांचा धोका कमी करण्यासाठी प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय ठरू शकतात.मधुमेहाच्या प्रतिबंधासाठीच्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ज्या तरुण व्यक्तींचे वजन जास्त आहे किंवा लठ्ठपणा आहे आणि ज्यांच्यामध्ये इतर जोखीम घटक आढळतात, त्यांच्यामध्ये जोखमीनुसार मधुमेहाची तपासणी करण्याची शिफारस केली जाते..त्यामुळे चयापचयाच्या आरोग्याशी संबंधित समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी व्यक्तीने चाळीशी किंवा पन्नाशी गाठण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही.तिशी हा प्रतिबंधात्मक उपाय सुरू करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. रक्तातील साखर, रक्तदाब, कोलेस्टेरॉल किंवा वजन यांसारख्या आरोग्यविषयक मापदंडांमध्ये सुरुवातीला सीमारेषेवर (Borderline) बदल आढळल्यास, योग्य वेळी जीवनशैलीत आवश्यक बदल करून भविष्यातील गंभीर चयापचयाशी संबंधित समस्यांचा धोका कमी करता येऊ शकतो. - डॉ. अरविंद बदिगेर, टेक्निकल डायरेक्टर, BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.