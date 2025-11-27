Sleep Talk Causes: लोक झोपेत का बोलतात? तज्ज्ञांनी सांगितलेली कारणं ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल!

Sleep Health News Marathi: आपल्या ओळखीत असे बरेचजण असतील ज्यांना रात्री झोपेत बोलण्याची सवय असते. एखाद्याच्या तोंडून रात्री झोपेत अचानक शब्द, वाक्यं किंवा गोंधळलेले आवाज ऐकू आले तर अनेकांना ते मनोरंजक, गमतीशीर किंवा त्रासदायक वाटू शकतं. पण ही खरंच सवय आहे का? की एखादी वैज्ञानिक अवस्था ज्यामुळे काही लोक झोपेत बडबड करतात... तज्ज्ञांच्या मते, सुमारे दोनपैकी एक व्यक्ती आयुष्यात कधी ना कधी झोपेत बोलतेच.आपल्याला असं वाटतं की झोपेत बोललं की काही गुपितं उघड होतात. पण असं नाहीये; वास्तवात झोपेत बोलणं हे ती व्यक्ती झोपेच्या कोणत्या टप्प्यात आहे त्यावर अवलंबून मेंदू आपल्याला पडणाऱ्या स्वप्नांशी संबंधित काही प्रतिक्रिया किंवा आवाज व्यक्त करू शकतो. हे हानिकारक नसलं तरी बऱ्याचदा इतर झोपेशी संबंधित विकारांचे संकेत असू शकते. .Sleep Talking म्हणजे काय?झोपेत बोलणं हे पॅरासोम्निया(Parasomnia) नावाच्या एका झोपेशी संबंधित विकारांपैकी एक प्रकार मानला जातो. या अवस्थेत व्यक्ती हलक्या आवाजात पुटपुटू शकते, सामान्य बोलण्याच्या आवाजात संवाद साधू शकते, कधी कधी ओरडूही शकते किंवा पूर्ण वाक्यं बोलू शकते. बऱ्याचदा एखादा अर्थ नसलेला शब्द बोलणे, हुंकार देणे किंवा गुरगुर करण्याचा आवाज ऐकू येतो. विशेष म्हणजे झोपेत केलेली बडबड त्या व्यक्तीला सकाळी अजिबात आठवत नाही.इतर पॅरासोम्नियांसारखे, जसे झोपेत चालणे, रात्री किंचाळणे किंवा स्वप्नानुसार शरीराच्या हालचाली होणे यासारखे गंभीर परिणाम झोपते बोलताना नसले तरी झोपेत बोलण्याचा आजूबाजूच्या लोकांना त्रास होऊ शकतो आणि त्यांची झोपमोड होऊ शकते..Explained: स्मृती मानधनाच्या वडिलांना झालेलं 'Angina Pectoris' आहे तरी काय? वाचा लक्षणे, कारणे अन् उपाय एका क्लिकवर.असे का घडते?आपली झोप वेगवेगळ्या टप्प्यांमधून जाणारी एक प्रक्रिया आहे. प्रत्येकी ९० मिनिटांच्या चक्रात आपला मेंदू (REM) Rapid Eye Movement sleep आणि Non-REM (Non-Rapid Eye Movement sleep) अशा अवस्थांमधून जातो. यात थोडा जरी अडथळा आला तरी झोपेची गुणवत्ता बिघडू शकते.तज्ज्ञांच्या मते, झोपेत बोलणं (Sleep Talking) हे “अर्धवट झोप–अर्धवट जागेपणाच्या” अवस्थेत घडतं. यासाठी पुढील काही गोष्टी कारणीभूत ठरू शकतात:सततचा ताण किंवा चिंताझोपेची कमतरतावारंवार टाइम-झोन बदल (जेट लॅग)स्लीप अॅप्नियामद्यपान किंवा नशेच्या पदार्थांचा वापर.Sleep Talking कसं थांबवायचं?बऱ्याचदा आपल्या झोपायची गुणवत्ता सुधारली की झोपेत बोलणं आपोआप कमी होतं. त्यासाठी पुढे दिलेल्या सवयी उपयुक्त ठरतात.झोपेची नियमित वेळ पाळणेदररोज 7–9 तास झोप घ्याझोपण्यापूर्वी किमान अर्धा ते एक तास स्क्रीनपासून दूर राहणेदिवसभरचा ताण कमी करण्यासाठी ध्यान, योगा, श्वसन तंत्र वापरणेमद्यपान कमी करणेझोपण्याच्या 6 तास आधी कॅफीन टाळणेरोज हलका व्यायाम करणेखोली अंधारी, शांत आणि थंड ठेवा (15–19°C).Weekend Sleep and Heart Health: आळशी लोकांसाठी महत्त्वाचे! वीकेंडची गोड झोप हृदयाला बनवते स्ट्रॉंग? वाचा तज्ज्ञांनी सांगितलेले फायदे!.डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीत असलेल्या लोकांचं झोपेत बोलणं कमी होत नसेल आणि पुढील समस्या जाणवत असतील तर तेव्हा डॉक्टरांचा सल्ला घेणं महत्त्वाचं आहे.झोपेत बोलणं खूप वारंवार होत असेलभीती, किंचाळणे किंवा हिंसक हालचालींसोबत होत असेलझोपेची गुणवत्ता खूप खराब करत असेलहा त्रास अचानक प्रौढ वयात सुरू झाला असेल.निदान कसं केलं जातं?एखादा Sleep Talking का करतोय हे प्रामुख्याने; मेंदूची विद्युतक्रियाशीलता, श्वासोच्छ्वास, हृदयाचे ठोके, हात-पायांच्या हालचाली, झोपेतल्या आवाज व वागणुकीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग या गोष्टींवरून ओळखले जाते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.