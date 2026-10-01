Yoga for Diabetes: काही मिनिटांचं मंडूकासन अन् शरीराला मिळतील ‘हे’ फायदे! जाणून घ्या डायबिटीसवर कसं आहे प्रभावी

HOW MANDUKASANA MAY HELP IN MANAGING BLOOD SUGAR LEVELS: मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आहार आणि औषधांसोबत नियमित व्यायामही महत्त्वाचा मानला जातो. पण यासाठी खूप कठीण व्यायाम करण्याची गरज आहे का? योगातील एक साधे आसन म्हणजे मंडूकासन, ज्याचा नियमित सराव केल्यास पोटाची चरबी, पचन आणि तणाव यांसारख्या गोष्टींवर सकारात्मक परिणाम होण्यास मदत होऊ शकते. मग मंडूकासनाचा रक्तातील साखरेशी नेमका काय संबंध आहे आणि ते कसे करावे? जाणून घेऊया..मंडूकासनमंडूकासन हा सोपा योगासन प्रकार आहे. नियमितपणे आणि योग्य पद्धतीने केल्यास शरीरासाठी त्याचे काही फायदे होऊ शकतात.मंडूकासन करताना पोटावर आणि पोटाच्या आसपासच्या भागावर हलका दबाव येतो. त्यामुळे पोटाची चरबी कमी करण्यास आणि शरीराची लवचिकता वाढवण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः पायांच्या स्नायूंची लवचिकता वाढवण्यासाठीही हे आसन उपयुक्त ठरू शकते..मंडूकासनाचा मधुमेहींना फायदाशरीरातील पोटाची चरबी आणि अंतर्गत चरबी (व्हिसरल फॅट) कमी झाल्यास इन्सुलिनचा परिणाम शरीरावर चांगला होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत मिळू शकते. मात्र, मंडूकासन हे मधुमेहावरील उपचार नाही, तर व्यायामाचा एक भाग म्हणून त्याचा उपयोग होऊ शकतो..पचन आणि बद्धकोष्ठेवर प्रभावीया आसनामुळे पोटाच्या भागावर हलका दबाव येत असल्याने पचनक्रिया सुधारण्यास आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होऊ शकते..ताण-तणावावर नियंत्रणमंडूकासनामुळे श्वासोच्छवासावरही नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते. नियमित योगाभ्यासामुळे शरीरातील ताण कमी होण्यास आणि मन शांत राहण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे तणावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठीही हे आसन उपयोगी ठरू शकते.मधुमेह नियंत्रणासाठी मंडूकासनासोबत अनुलोम-विलोम, सूर्यनमस्कार आणि इतर योग्य व्यायाम नियमित दिनचर्येत समाविष्ट करता येऊ शकतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.