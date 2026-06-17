तरुण पुरुषांमध्ये ऑस्टिओपोरोसिस आणि हाडांची घनता कमी होण्याचं प्रमाण का वाढतंय? धक्कादायक कारणं समोर

Hidden Health Crisis Among Youth: अनेक वर्षांपासून ऑस्टिओपोरोसिस हा आजार प्रामुख्याने रजोनिवृत्तीनंतरच्या महिलांमध्ये आणि वृद्धांमध्ये आढळणारा आजार म्हणून ओळखला जात होता. मात्र, आजची वस्तुस्थिती वेगळी आहे. जगभरात वाढत्या प्रमाणात तरुण पुरुषांमध्येही ऑस्टिओपोरोसिस आणि कमी हाडांची घनता (लो बोन डेन्सिटी) आढळून येत आहे..पुरुषांमधील हाडांच्या आरोग्याशी संबंधित समस्याहाडे ही जिवंत ऊती (टिश्यू) असून त्यामध्ये सतत पुनर्बांधणीची प्रक्रिया सुरू असते. साधारणपणे वयाच्या वीसच्या दशकाच्या अखेरीस शरीराची हाडांची कमाल घनता (पीक बोन मास) विकसित होते. या काळात हाडांच्या विकासात कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास पुढील आयुष्यात ऑस्टिओपोरोसिसचा धोका वाढू शकतो.सामान्यतः पुरुषांची हाडे महिलांच्या तुलनेत मोठी आणि अधिक मजबूत असतात. मात्र, यामुळे पुरुषांना ऑस्टिओपोरोसिस किंवा इतर हाडांच्या आजारांपासून पूर्ण संरक्षण मिळते असे नाही. अनेकदा पुरुषांमधील ऑस्टिओपोरोसिसचे निदानही वेळेवर होत नाही..सोनू निगमला नेमकं झालंय तरी काय? आवाजावरही परिणाम झाल्याचा केलाय खुलासा; VIDEO VIRAL.बदलती जीवनशैली ठरत आहे कारणीभूततरुण पुरुषांमध्ये हाडांची घनता कमी होण्यामागील प्रमुख कारणांपैकी एक म्हणजे वाढती बैठी जीवनशैली. दीर्घकाळ डेस्कवर बसून काम करणे आणि वजन उचलण्याचे किंवा हाडांवर ताण देणारे व्यायाम कमी करणे याचा हाडांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो.याशिवाय आहाराच्या सवयींमध्येही मोठा बदल झाला आहे. अनेक तरुणांच्या आहारात कॅल्शियमचे प्रमाण अपुरे असते, तर जंक फूडचे सेवन अधिक असते. तसेच, भारतासारख्या भरपूर सूर्यप्रकाश असलेल्या देशातही व्हिटॅमिन डीची कमतरता मोठ्या प्रमाणात आढळून येते. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे घरातील वाढता वेळ आणि सूर्यप्रकाशाचा अभाव. कॅल्शियमचे शोषण वाढवून हाडांच्या मजबुतीसाठी व्हिटॅमिन डी महत्त्वाची भूमिका बजावते..वैद्यकीय आणि हार्मोनल कारणेही महत्त्वाचीकाही आजार आणि औषधांमुळेही तरुण पुरुषांमध्ये हाडांची घनता कमी होऊ शकते. हायपोगोनॅडिझमसारख्या स्थितीत शरीरात टेस्टोस्टेरॉन हार्मोनचे प्रमाण कमी होते, ज्याचा हाडांच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतो.याशिवाय इन्फ्लेमेटरी बाऊल डिसीज, सिलिअॅक डिसीज, क्रॉनिक किडनी डिसीज आणि विविध अंतःस्रावी (एंडोक्राइन) विकारांमुळे हाडांच्या चयापचय प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. धूम्रपान आणि मद्यपान यांमुळेही हाडे कमकुवत होण्याचा धोका वाढतो..प्रतिबंधासाठी लवकर काळजी घेणे आवश्यकचांगली बाब म्हणजे, हाडांची झीज वेळेवर ओळखल्यास ती रोखता किंवा नियंत्रित करता येऊ शकते. नियमित वजन उचलण्याचे व्यायाम, रेझिस्टन्स ट्रेनिंग, पुरेसे कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन डीचे सेवन, धूम्रपान टाळणे, मद्यपानावर नियंत्रण ठेवणे आणि नियमित वैद्यकीय तपासणी यामुळे हाडांची घनता सुधारण्यास मदत होऊ शकते..एसीमध्ये जास्त वेळ बसल्याने खरंच सांधेदुखी वाढते का? ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञांनी सांगितलं Body Stifness आणि वेदनांचं खरं कारण.ज्या तरुण पुरुषांना आनुवंशिक कारणांमुळे, वारंवार हाडे तुटण्याच्या समस्येमुळे किंवा इतर वैद्यकीय आजारांमुळे ऑस्टिओपोरोसिसचा धोका आहे, त्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने हाडांच्या आरोग्याची तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे..ऑस्टिओपोरोसिस हा केवळ महिलांचा आजार आहे, हा गैरसमज दूर करण्याची आज गरज आहे. योग्य जागरूकता, निरोगी जीवनशैली आणि वेळेवर तपासणी यामुळे तरुण पुरुषांमधील हाडांच्या समस्यांवर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. - डॉ. अरविंद बडिगेर Technical Director, BDR Pharmaceuticals.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.