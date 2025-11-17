Horoscope Marathi : कुणाला होणार धनलाभ तर कुणाला मोठा तोटा! कसा असेल तुमचा उद्याचा दिवस? पाहा मेष ते मीन सर्व राशींचे राशीभविष्य

नव्या दिवसाची चाहूल लागताच मनात उत्सुकता निर्माण होते...उद्या १८ नोव्हेंबर २०२५ हा मंगळवार ग्रह-नक्षत्रांच्या खास योगाने अनेक राशींसाठी आनंदाची बातमी घेऊन येतोय, तर काहींना थोडी काळजी घेण्याचा इशारा देतोय. वैदिक ज्योतिषानुसार मंगळवारी बजरंगबलीची पूजा केल्याने भय, रोग आणि दुःख दूर होतात. त्यामुळे उद्या हनुमानजींच्या आशीर्वादाने अनेकांच्या मनातील चिंता दूर होणार आहे. चला तर मग मेष ते मीन या बाराही राशींच्या लोकांसाठी उद्या कसा दिवस राहील ते पाहूया.मेष राशीच्या लोकांसाठी उद्या रोमांचक दिवस असेल. करिअर आणि प्रेमजीवनात नवीन संधी दार ठोकणार आहेत. थोडे सावध राहिले तर यश हमखास मिळेलवृषभ वाले उद्या खूप उत्पादक क्षेत्रात तेजीत राहतील. विकासाच्या अनेक संधी मिळतील, फक्त खुले मन ठेवा आणि नवीन मार्ग शोधा.मिथुन राशीला आर्थिक स्थिरता मिळेल, पण खर्चावर नियंत्रण आणि आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे..Health Astrology Prediction : कोणत्या राशीच्या लोकांना जास्त आजार जडतात? ज्योतिषशास्त्रातले नवे खुलासे..करा 'हा' एकच उपाय.कर्क राशीच्या लोकांनी नातेसंबंधात संयम ठेवावा. पैशाच्या बाबतीत जोखीम टाळा, संतुलित जीवनशैली अवलंबा.सिंह राशी करिअरमध्ये चमकणार! समर्पण आणि सक्रियता दाखवली तर हा दिवस यशाचा ठरेल.कन्या राशीला तणाव सोडून शांत राहण्याची सुवर्णसंधी आहे. छोटी जीत साजरी करा, सर्व काही उत्तम चालले आहे.Viral Video : देवा असलं बालपण कुणालाच देऊ नको रे! ऊसतोड कामगारांच्या चिमुकल्या मुलांचा व्हिडिओ व्हायरल; बालदिनालाच इतकी वाईट अवस्था...तूळ राशीच्या लोकांनी मनाच्या आवाजाला महत्त्व द्यावे. कुटुंब-मित्रांचा पाठिंबा घ्या, आशावाद आणि सावधगिरी यांचा सुंदर मेळ साधा.वृश्चिक राशीला सर्व क्षेत्रात प्रगती मिळेल. आत्मविश्वास वाढेल, व्यावहारिक स्वभाव यशाचे दरवाजे उघडेल.धनु राशी अधिक शांत आणि केंद्रित राहील. नातेसंबंध गोड होतील, कामात प्रगती दिसेल, आर्थिक निर्णय स्पष्ट होतील..मकर राशीला संपत्ती वाढण्याची शुभ बातमी आहे. भावना संतुलित राहतील, कुटुंब-मित्रांशी संबंध दृढ होतील.कुंभ राशीमध्ये सकारात्मक बदल जाणवेल. जे मनाला शांती देत नाही ते सोडण्याची हिंमत मिळेल. आत्मविश्वासामुळे जीवनात सकारात्मक ऊर्जा खेळवेल.मीन राशीने तंदुरुस्तीवर विशेष लक्ष द्यावे. स्वतःवर विश्वास ठेवला तर सर्व काही सुरळीत होईल, शांत ऊर्जेचा आनंद घ्या.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.