Aquarius success astrology: कुंभ राशीवाल्यांनी 'या' तारखा नक्की लक्षात ठेवा! वर्षभर अपघात टळतील अन् यशाची दारं उघडतील

Aquarius horoscope safety tips 2026: नवीन वर्ष 2026 मध्ये कुंभ राशीच्या लोकांनी काही तारखा लक्षात ठेवल्या पाहिजे. ज्यामुळे अपघात टळतील आणि आयुष्यात यश मिळतील. .जानेवारी 2026शुभ तिथी- ५, ६, ७, १४, १५, १६, १७, २१, २२, २६सावधगिरी बाळगण्याच्या अशुभ तारखा: १, २, ८, ९, १०, १८, १९, २०, २७, २८ आणि २९मिश्र - ३, ४, ११, १२, १३, २३, २४, २५, ३०, ३१फेब्रुवारी 2026शुभ तिथी - १, २, ३, ४, १०, ११, १२, १३, १४, १८, २२, २३, २८ या अशुभ तारखांबाबत सावधगिरी बाळगावी- ५, ६, ७, १५, १६, १७, २४, २५मिश्र - ८, ९, १९, २०, २१, २६, २७मार्च 2026शुभ तिथी - १, २, ३, १०, ११, १२, १३, १७, १८, २१, २२, २८, २९, ३०, ३१या अशुभ तारखांबाबत सावधगिरी बाळगावी- ४, ५, ६, १४, १५, १६, २३, २४ मिश्र - ७, ८, ९, १९, २०, २५, २६, २७.एप्रिल 2026शुभ तिथी- ६, ७, ८, ९, १३, १४, १८, २४, २५, २६, २७सावधगिरी बाळगण्याच्या अशुभ तारखा: १, २, १०, ११, १२, १९, २०, २१, २८, २९, ३०मिश्र - ३, ४, ५, १५, १६, १७, २२, २३मे 2026शुभ तिथी- ३, ४, ५, ६, ७, ११, १५, १६, २१, २२, २३, २४, ३०, ३१सावधगिरी बाळगण्याच्या अशुभ तारखा : ८, ९, १०, १७, १८, २५, २६ आणि २७मिश्र - १, २, १२, १३, १४, १९, २०, २८, २९जून 2026शुभ तिथी - १, २, ३, ७, ११, १२, १७, १८, १९, २०, २७, २८, २९, ३०या अशुभ तारखांबाबत सावधगिरी बाळगावी- ४, ५, ६, १३, १४, २१, २२, २३मिश्र - ८, ९, १०, १५, १६, २४, २५, २६.जुलै 2026शुभ तिथी- ४, ५, ९, १५, १६, १७, १८, २४, २५, २६, २७, ३१सावधगिरी बाळगण्याच्या अशुभ तारखा : १, २, ३, १०, ११, १२, १९, २०, २८, २९, ३०मिश्र - ६, ७, ८, १३, १४, २१, २२, २३ऑगस्ट 2026शुभ तिथी - १, ५, ६, ११, १२, १३, १४, २०, २१, २२, २३, २४, २८, २९या अशुभ तारखांबाबत सावधगिरी बाळगावी -७, ८, १५, १६, १७, २५, २६, २७मिश्र - २, ३, ४, ९, १०, १८, १९, ३०, ३१सप्टेंबर 2026शुभ तिथी - १, २, ८, ९, १०, १७, १८, १९, २०, २४, २५, २९या अशुभ तारखांबाबत सावधगिरी बाळगावी- ३, ४, ५, ११, १२, १३, २१, २२, २३, ३० मिश्र - ६, ७, १४, १५, १६, २६, २७, २८.ऑक्टोबर 2026शुभ तिथी- ५, ६, ७, ८, १४, १५, १६, १७, २१, २२, २६, २७या अशुभ तारखांबाबत सावधगिरी बाळगावी- १, २, ९, १०, ११, १८, १९, २०, २८, २९मिश्र - ३, ४, १२, १३, २३, २४, २५, ३०, ३१नोव्हेंबर 2026शुभ तिथी - १, २, ३, ४, १०, ११, १२, १३, १४, १८, १९, २२, २३, २८, २९, ३०या अशुभ तारखांबाबत सावधगिरी बाळगावी- ५, ६, ७, १५, १६, १७, २४, २५मिश्र - ८, ९, २०, २१, २६, २७डिसेंबर 2026शुभ तिथी - १, ८, ९, १०, ११, १५, १६, २०, २६, २७, २८, २९या अशुभ तारखांबाबत सावधगिरी बाळगावी- २, ३, ४, १२, १३, १४, २१, २२, २३, ३०, ३१ मिश्र - ५, ६, ७, १७, १८, १९, २४, २५.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.