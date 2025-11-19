Horoscope | राशी भविष्य

Aries Money Horoscope 2026: मेष राशीचं भाग्य उजळणार! करिअरमध्ये मोठी प्रगती, 4 ग्रहांच्या युतीमुळे वाढणार धनलाभ

Aries Money Horoscope 2026: येणारे नविन वर्ष हे वर्ष मेष राशीसाठी आर्थिक दृष्ट्या सुवर्ण असणार आहे. तुमच्या नवव्या घरात सूर्य, मंगळ आणि बुध यांची युती अनपेक्षित लाभाच्या संधी प्रदान करेल. २०२६ हे वर्ष मेष राशीसाठी कसे असेल हे जाणून घेऊया.
Sakal

पुजा बोनकिले
Aries money horoscope 2026 detailed prediction: मेष राशीसाठी 2026 हे वर्ष आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. गुरूच्या आशीर्वादाने तुम्हाला करिअरमध्ये यश मिळेल आणि उत्पन्नात वाढ होईल. या काळात, तुमच्या बाराव्या घरात शनिच्या स्थिततेमुळे काही अनपेक्षित खर्च येऊ शकतात.

2026 ची सुरुवात तुमच्यासाठी खूप शुभ राहील. तुमच्या कुंडलीच्या नवव्या घरात सूर्य, मंगळ आणि बुध यांची युती भरपूर भाग्य आणेल आणि दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण होण्यास सुरुवात होईल. हा काळ व्यवसाय विस्तार, परदेश प्रवास आणि करिअरमध्ये प्रगतीचा देखील संकेत देतो. या ग्रहांच्या प्रभावामुळे तुम्हाला जुन्या कर्जातून मुक्तता मिळेल आणि अडकलेले पैसे परत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. या काळात, शनि संपूर्ण वर्ष तुमच्या बाराव्या घरात राहील. याचा परिणाम कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर असणार आहे हे जाणून घेऊया.

